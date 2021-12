VIDEO/ Răspunsul Maiei Sandu când este întrebată ce salariu trebuie să aibă președintele ca să nu existe riscuri ca să fie corupt

Președinta Maia Sandu este de părere că nu există discuții despre coruperea sa și nivelul salariului pe care îl primește, pentru că a dovedit în timp că are suficientă integritate.

În interviul realizat de echipa Ziarului de Gardă, la un an de mandat a președintei Sandu, aceasta a fost întrebată ce salariu trebuie să aibă ca să nu existe riscuri să fie coruptă.

„Eu am un salariu de 15 mii de lei și nu cred că există această discuție despre corupția președintelui și nivelul salariului, pentru că am dovedit în timp că am suficientă integritate și de asta am primit mandatul cetățenilor pentru a duce această luptă împotriva corupției. Nu cred că este bine ca o persoană cu funcție de răspundere să aibă un salariu care nu îi permite să își întrețină familia și trebuie să împrumute, ca să își permită să lucreze la stat”, a răspuns președinta.