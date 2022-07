Deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) susțin luni, 11 iulie, o conferință de presă cu prilejul împlinirii unui an de când formațiunea a obținut majoritatea parlamentară în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Deputata PAS Doina Gherman:

„Ne-am asumat cinci priorități la început de mandat. Am introdus legea privind egalitatea de șanse pentru ca angajații și angajatele să aibă drepturi egale. Am promis să reglementăm programul flexibil de muncă, astfel încât părinții să poată face față responsabilităților de familie și serviciu. Am promis să încurajăm participarea taților la creșterea copiilor, am reușit (…). Am oferit posibilitatea de a extinde concediul pentru a încuraja participarea egală la creșterea copiilor. Am promis să combatem fenomenul violenței împotriva femeilor și am reușit. Am implementat Convenția de la Istanbul. Am promis să continuăm programele de susținere a femeilor în afaceri și am reușit (…)”, a declarat Gherman.

Prim-ministra Natalia Gavrilița:

„Rămânem dedicați cauzei noastre – o Moldovă mai bună. Acțiunile noastre le voi descrie în 3 cuvinte – onestitate, ordine și omenie. Oamenii au votat pentru o guvernare care să aducă țara spre UE. Procurorii și judecătorii sunt mai independenți (…). Războiul ne-a lovit și continuă să ne lovească crunt. În regiune și în întreaga lume, prețurile la carburanți au explodat. Avem ajutor și oportunități care nu trebuie ratate. Nu a fost un an deloc ușor, dar vom reuși să o scoatem la capăt (…). Am crescut investițiile în drumuri și în proiectele regionale”, a declarat prim-ministra Natalia Gavrilița.

Președintele parlamentului Igor Grosu:

„Suntem azi aici pentru a vă prezenta o dare de seamă. Suntem aici pentru a vă spune ce am făcut și ce planificăm să facem în continuare. PAS își îndeplinește angajamentele făcute în fața cetățenilor. Noi ținem minte ce am promis (…). Îmi aduc aminte acum acum 5-6 ani era pace, nu era nici COVID-19, nici război, nici criză mondială a creșterii prețurilor. Guvernul, Parlamentul pe atunci nu se confruntau cu situații excepționale (…). PAS în doar câteva luni a crescut pensia minimă cu 800 de lei. Am făcut cum am promis. pe lângă asta, am făcut o indexare de 14%, un lucru complicat, dar l-am făcut. În ciuda tuturor dificultăților economice, PAS a reușit să majoreze salariul mediu pe economie cu aproximativ 14% (…). În doar un an am reușit să obținem statutul de țară candidată pentru aderarea la UE. Suntem aici ca să raportăm. Să spunem ce am promis și ce am făcut (…). Am alocat compensații la gaze naturale și energie pentru un milion de gospodării.

Este pentru prima dată când statul vine cu asemenea ajutoare. Am majorat cu 40% numărul de medicamente compensate. Oamenii cheltuie mai puțini bani pentru medicamente. Vom avansa pe reforma justiției (…). Am votat legi importante care permit să-i aducem în fața justiției pe cei care au furat. Vrem ca lucrurile să se întâmple mai repede, dar mai repede nu înseamnă și mai bine. Am început lupta împotriva schemelor, am stopat achiziții ilegale. Curățăm instituțiilor statului de oameni corupți, pentru ca acestea să lucreze în serviciul public, ci nu în interesul cuiva (…). Am pornit un proces complex pentru a scăpa de hârtii. În curând, rândurile pe care le fac agenții economici la ASP, vamă sau alte instituții vor deveni istorie. Am anulat secretul offshore (…). Am redus controalele și birocrația pentru crescătorii casnici de animale. Urmează să facem multe lucruri complicate (…). Războiul ne întoarce la importanța lucrurilor simple – pace, libertatea, șansa lucrurilor frumoase”, a declarat șeful Legislativului, Igor Grosu.

Pe 11 iulie 2021, în R. Moldova au avut loc alegeri parlamentare anticipate, în cadrul celui de-al XI-lea scrutin parlamentar de la declararea independenței. După numărarea voturilor din 100% dintre secţiile de votare, PAS a câştigat detașat alegerile parlamentare. În urma numărării voturilor din totalul celor 2 150 de secţii de votare, PAS a înregistrat un procent de 52,80% din voturi, depăşind astfel categoric Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor (BECS), care a fost votat de 27,17% din electorat. Datele CEC arătau că Partidul Politic ȘOR a beneficiat de susţinerea a 5,74% dintre alegători. Potrivit datelor finale ale CEC, PAS a obținut 63 de mandate, BCS – 32 și Partidul Politic „Șor” – 6 mandate.

