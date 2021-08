VIDEO/ Natalia Gavrilița, contrazisă de legislație când spune că aceasta nu prevede declararea unor bunuri care nu-i aparțin

Prim-ministra Natalia Gavrilița justifică nedeclararea în declarațiile sale de avere și interese casa părinților în care locuiește prin faptul că actuala legislație privind declararea averii și a intereselor personale nu o obligă să declare imobilul. Declarațiile televizate de vineri seara ale acesteia sunt contrazise însă de Legea 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Natalia Gavrilița spune că locuința părinților în care locuiește încă din 2019 nu se regăsește în declarația sa de avere întrucât edificiul este proprietatea părinților săi, iar legislația nu prevede declararea unor bunuri care nu-i aparțin.

În realitate, Legea 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale stabilește faptul că funcționarul trebuie să declare „bunurile mobile şi imobile, inclusiv cele nefinalizate, deținute în proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitație, de superficie, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv, de membrii familiei lui și de concubinul/concubina lui ori aflate în posesia acestora în baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciară, a unor contracte translative de posesie şi de folosință, dar și bunurile transmise de către subiectul declarării cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei lui, concubinul/concubina lui către orice persoană fizică sau juridică în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma de 10 salarii medii pe economie”. Astfel, Gavrilița este obligată de lege să declare imobilul întrucât îl are în abitație, adică se folosește de imobilul care este proprietate a părinților săi.

„Vreau să fie foarte clar, eu locuiesc la părinții mei. Eu nu am scris casa pe numele părinților, eu locuiesc la părinții mei. Părinții au construit această casă acum 20 de ani, iar când ne-am întors de la Londra pentru mine a fost important ca băiatul meu să crească lângă bunici. Pentru mine asta contează foarte mult, pentru că am fost apropiată bunicilor mei. În plus, este foarte complicat să ai o meserie ca a mea și să crești un copil fără sprijinul părinților”, a spus Natalia Gavrilița în cadrul unei emisiunii de la RTR Moldova.