VIDEO/ Interviu. Daniel Ioniță: „Se crează impresia că furtul miliardului este mai degrabă este o retorică care a intrat în folclor, decât un dosar care să fie dus până la capăt”

Relațiile dintre români s-au bazat întotdeauna pe un ideal de demnitate și libertate, pe o dorință a tuturor de a gândi și a simți în deplină conformitate cu tradițiile și obiceiurile noastre, declară Ambasadorul României în R. Moldova, Daniel Ioniță, într-un interviu pentru ZdG. Acesta spune că a avut un mandat presărat de provocări și oportunități, iar susținerea României este în deplină consonanță cu „așteptările legitime ale majorității cetățenilor din R. Moldova, așa cum s-a văzut și la recentele alegeri prezidențiale”.

Întrebat ce unește cel mai mult România și R. Moldova în prezent, în contextul zilei de 1 decembrie, când românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională, Ambasadorul a amintit de valorile, tradițiile și obiceiurile comune.

Cu privire la ultimul an de relații ale României cu R. Moldova, Ambasadorul punctează că „uneori au fost progrese mai importante, alteori au fost perioade de stagnare și, așa cum le stă bine unor prieteni adevărați și sinceri ai R. Moldova, am încercat să le semnalăm”.

„Credem că ceea ce am susținut noi este în deplină consonanță cu așteptările legitime ale majorității cetățenilor din Republica Moldova, așa cum s-a văzut și la recentele alegeri prezidențiale. Ne dorim și nu am făcut un secret din a contribui la întărirea capacității instituționale din R. Moldova și la crearea unor instituții cu adevărat democratice care să lucreze doar în folosul cetățenilor”, spune oficialul român.

Vorbind despre furtul miliardului, Ioniță spune că se crează impresia că „mai degrabă este o retorică care a intrat în folclor, decât un dosar care să fie dus până la capăt”.

Ambasadorul este de părere că justiția este principalul element de sensibilitate a R. Moldova și recomandă autoritățile să își concentreze eforturile asupra acestui domeniu.

Cu referire la atitudinea părții moldovenești în realizarea proiectelor finanțate de România, oficialul spune că „de multe ori asistența oferită cu generozitate și într-un mod cât se poate de necondiționat de către România către cetățenii Republicii Moldova este, dacă vreți, metaforic spus, pusă sub pod ca nu cumva să se observe, ca nu cumva să se vadă sau ca nu cumva cineva să creadă că uite ce face România pentru Republica Moldova”.

Știu că soarele răsare de la Est, dar uneori trebuie să realizezi că o zi are totuși 24 de ore

„Am avut astfel de experiențe într-un trecut mai recent, dar și într-un trecut mai îndepărtat, dar asta nu înseamnă că România nu a fost și nu va fi alături de cetățenii Republicii Moldova, în special în vremuri grele. Sigur că uneori ai aprecia ca măcar gesturile pe care le facem cu generozitate și total necondiționat să fie apreciate și la modul corespunzător, fără să fie ascunse ori transformate în subiect de scandal, ori pur și simplu ignorate. Am monitorizat și monitorizăm cu mare atenție ceea ce a scris presa despre asistența oferită de România și am constatat că unele instituții media indiferent de ce ar face România nu vor scrie un cuvânt bun despre România, ori eu nu pot să cred că asta nu face parte din dintr-o anumită politică. Nu cred că cineva dictează, dar le este teamă să nu privească și către Vest. Știu că soarele răsare de la Est, dar uneori trebuie să realizezi că o zi are totuși 24 de ore”, a mai declarat Daniel Ioniță în interviul pentru ZdG.