VIDEO Fostul deputat de la PCRM, PDM și Partidul Șor, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României: „Acesta e moment istoric”

Fostul deputat comunist, democrat, iar mai apoi membru al Partidului Șor, Vladimir Vitiuc, a devenit cetățean al României cu acte în regulă.

Vitiuc, vorbitor de limba rusă, originar din Bălţi, a depus luni, 27 februarie, jurământul de credință față de România la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București. El a fost surprins întâmplător înainte de a depune jurământul de cetățean al României.

Ulterior, după ce a jurat credință României, Vitiuc a spus pentru ZdG că bunicii lui au fost cătățeni români și că el a beneficiat de dreptul de a-și redobândi cetățenia României. „Acesta e moment istoric”, a spus el.

„Am dreptul. Bunica mea și bunelul meu a fost cetățean al României și ca toți cetățenii moldovenii am așa drept și la 50 de ani am luat decizia să fac. Acesta e moment istoric. Eu nu am treabă cu politica și când a fost, niciodată eu nu am întrebări cu această temă. Când au fost așa discuții eu nu am avut o poziție agresivă sau împotrivă”, ne-a spus Vladimir Vitiuc.