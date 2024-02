VIDEO Alexandru Slusari a depus mărturii împotriva lui Igor Dodon, în dosarul „kuliok”, iar avocații fostului președinte au „mingea la fileu” de a recuza unul din cei doi procurori

Secvențele video, atașate la dosarul „kuliok”, de la întâlnirea dintre fostul șef de stat, Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și omul de încredere al acestuia, Serghei Iaralov, din iunie 2019, în care se observă cum liderul Partidului Democrat din Moldova (PDM) îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani, vor fi supuse expertizei juridice.

Iar apărătorii lui Dodon au „mingea la fileu” pentru a cere recuzarea procurorului Vitalie Codreanu, care, în ședința din 29 februarie, a informat instanța de judecată despre „incidente care pot cumva fi interpretate sub aspectul imparțialității” sale.

Tot în cadrul acestei ședințe, procurorii l-au audiat pe fostul deputat al Blocului ACUM, Alexandru Slusari, care susține că în 2015 colegul lui de partid, Andrei Năstase, i-a spus că Igor Dodon a recunoscut că a primit de la Vladimir Plahotniuc un milion de euro pentru a compromite protestele organizate în acea perioadă. Acesta a mai spus că, în iunie 2019, fostul deputat socialist, Gaik Vartanean, i-a spus că în seara zilei de 7 iunie 2019 Igor Dodon ar fi încercat să convingă administrația prezidențială a Federației Ruse să accepte o coaliție dintre PSRM și PDM, însă cei de la Moscova nu au fost de acord și au insistat pe crearea unei coaliții dintre PSRM și Blocul ACUM.

Joi, 29 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care ex-președintele Igor Dodon este inculpat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale.

În cadrul ședinței, completul de judecată a decis trimiterea spre expertiză a imaginilor video din iunie 2019, în care Igor Dodon primește o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc.

„Instanța hotărăște dispunerea expertizei la examinare tehnică a fonului și videogramei în cauza penalului de învinuire a lui Igor Dodon. Se ordonă efectuarea expertizei de examinare tehnică a fonului și videogramei în cadrul Centrului Național de Expertiză a Ministerului Justiției a R. Moldova”, a dispus completul de judecată, fiind stabilită și o serie de întrebări la care să răspundă Centrul Național de Expertiză.

Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, spune că această expertiză „va aduce claritate și va înlătura orice suspiciune că în acele înregistrări este nimeni altcineva decât Igor Dodon”.

De partea cealaltă, Igor Dodon susține că imaginile sunt trucare, iar expertiză care urmează a fi efectuată va demonstra acest lucru.

Tot în cadrul ședinței de judecată din 29 februarie, procurorul Vitalie Codreanu a cerut instanței de judecată să se expună asupra unor „incidente care pot cumva fi interpretate sub aspectul imparțialității” sale.

„M-am expus asupra unor incidente care pot cumva fi interpretate sub aspectul imparțialității mele și aceste incidente survin din decizia Curției Supreme de Justiții, din 8 februarie, referitor la cererea mea din contestare a rezultatelor Comisie Preventing, unde unul din magistrați care face parte din completul care judecă cauza penală a lui Igor Dodon a făcut referință la această cauză, arătând că am avut o opinie cu dublă valență, referitor la formarea completului de judecată. Având obligația care rezultă din prevederile legii, am anunțat instanța despre faptul că există o așa opinie a CSJ în cauza de examinare a contestației deciziei Comisiei Preventing. eu nu am cerut înlăturarea mea din proces. Doar am anunțat instanța și am cerut să verifice această incidență, să poată să se expună dacă de fapt și de drept eu pot continua să prezint acuzarea în această cauză penală”, a spus procurorul Vitalie Codreanu.

„Acum mingea este la fileul părții apărării de a cere recuzarea mea”, a adăugat Codreanu.

Slusari a vorbit și despre întâlnirea pe care deputații Blocului ACUM și Igor Dodon au avut-o în iunie 2019 cu șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak. „Personal, am simțit o doză de neîncredere din partea lui Dumitru Kozak față de Igor Dodon”, a spus fostul deputat al Blocului ACUM.

„Eu am confirmat mărturiile depuse anterior, aproape un an a trecut de atunci. În primul rând, am dezmințit afirmația, care nu știu de unde a luat-o Igor Dodon, cum că discuția lui cu Plahotniuc a fost cumva coordonată cu blocul ACUM și că acesta a fost un joc special pentru a-l duce în eroare pe Plahotniuc. Acest lucru nu a fost discutat cu deputații blocului ACUM. Prima discuție cu Igor Dodon am avut loc după publicarea acestor videouri, sâmbătă, pe 8 iunie. Am confirmat și informația auzită de toată țara cum că Igor Dodon a fost mituit de Vladimir Plahotniuc pentru proteste în 2015, cu acel un milion de euro, despre care a vorbit Renato Usatîi. Am confirmat despre discuțiile auzite cum că vineri seara, pe 7 iunie, Igor Dodon a avut o discuție cu administrația prezidențială a Federației Ruse și a încercat să-i convingă să facă coaliție cu Plahotniuc și de acolo a venit interdicție. Am confirmat și alte chestiuni pe care le-am făcut în calitate de martor”, a spus Alexandru Slusari.