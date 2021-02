Un deputat socialist susține că PAS și PSRM ar fi ajuns la o înțelegere în privința organizării alegerilor anticipate: „Urma să fie întărită de liderii formațiunilor”

Deputații din Partidului Acțiune și Solidaritate(PAS) și cei din Partidul Socialiștilor din R. Moldova(PSRM) ar fi convenit la o înțelegere în privința organzării alegerilor parlamentare anticipate. Potrivit socialistului Grigorii Novac, săptămâna trecută au avut loc mai multe întrevederi între reprezentanții acestor două formațiuni, în cadrul căreia s-ar fi stabilit și o eventuală dată pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Înțelegerea însă a picat după ce președinta Maia Sandu ar fi refuzat să aibă o întrevedere cu liderul socialiștilor Igor Dodon. Declarațiile au fost făcute în carul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8.

„Săptămâna trecută au fost discuții cu colegii din PAS, unde aproape s-a convenit asupra unui scenariu, pentru a ne apropia de alegerile parlamentare anticipate. Aproape s-a ajuns la un numitor comun. Înțelegerea urma să fie întărită de liderii formațiunilor politice. Nu a fost neapărat prin declarații ori semnări de documente.



(…) Ulterior, cei de la PAS nu au dorit să facă această înțelegere între lideri. Practic s-a convenit și cu data alegerilor, din câte am înțeles. Nu au dorit acei din PAS să meargă mai departe”, a declarat Novac.

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco a recunoscut că între cele două formațiuni au avut loc mai multe întâlniri pentru a se discuta despre alegerile parlamentare anticipate.



„Novac a fost dus în eroare. Noi întradevăr ne-am întâlnit pe holurile Parlamentului. Am discutat, am convenit, și pe holuri și în birouri la domnii Grosu și Bătrâncea. Am vorbit despre două respingeri ale Guvernului Gavrilița și mergem spre alegeri parlamentare anticipate.



(…)A fost o idee de la domnul Corneliu Furculiță ca o eventuală înțelegere să fie parafată de lideri. Eu am înțeles că Igor Dodon voia o întâlnire cu Maia Sandu. Noi am sugerat că nu este de același nivel. Cine este Igor Dodon la momentul de față? Este un președinte de partid, respectiv o întâlnire între Igor Dodon și Maia Sandu este de principiu imposibilă”, a declarat Litvinenco.

Președinta Maia Sandu a înaintat-o din nou pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministră, după ce nu a obținut niciun vot din partea deputaților.

În timp ce Gavrilița își prezenta programul de guvernare în sala Parlamentului, liderul PSRM, Igor Dodon, a anunțat că socialiștii au propriul candidat la funcția de premier. Este vorba de Mariana Durleșteanu, fostă ministră a Finanțelor în timpul guvernării comuniste. â

Pentru desemnarea candidatei înaintată de PSRM la funcția de premier până acum au semnat 54 de deputați ai PSRM, transfugii din platforma „Pentru Moldova”, Partidul Șor și parlamentarii Vladimir Andronachi, Eugen Nichiforciuc și Alexandru Oleinic.