ULTIMA ORĂ Directoarea generală adjunctă a APP, Tatiana Savva, a demisionat

Directoarea adjunctă a Agenției Proprietății Publice (APP), Tatiana Savva, și-a dat demisia. Hotărârea a fost aprobată miercuri, 7 decembrie, de către Cabinetul de miniștri.

Demisia Tatianei Savva din funcția de directoare generală adjunctă a APP vine la o zi după ce a declarat pentru Ziarul de Gardă că statul ar putea întoarce companiei „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, aproximativ 90 de milioane de euro pentru presupusele investiții pe care le-ar fi efectuat în perioada 2013-2020, dacă reprezentanții companiei le vor putea demonstra, inclusiv „sursa banilor”.

La scurt timp, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a reacționat la declarațiile acesteia și a spus că nu există niciun document doveditor care ar justifica o presupusă investiție de 90 de milioane de euro.

„Reamintesc că pe 3 august 2022 Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (Republica Cipru) împotriva R. Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Între altele, solicitarea către instanța arbitrală a fost ca R. Moldova să achite aproape 900 de milioane de euro, cerere respinsă alături de toate celelalte capete.