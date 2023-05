Raportul de activitate al „Teleradio-Moldova” pentru anul 2022, prezentat în plenul Parlamentului. Vlad Țurcanu: „Într-o lună de iarnă, compania cheltuie din bani publici pentru întreținere 100 de mii de euro”

Vlad Țurcanu, directorul general al companiei „Teleradio-Moldova”, a prezentat joi, 25 mai, Raportul de activitate al furnizorului public de servicii media compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2022 și Raportul privind executarea bugetului instituției publice companiei „Teleradio-Moldova” pentru anul trecut.

Șeful instituției publice naționale a audiovizualului din R. Moldova a enumerat în plenul Legislativului acțiunile întreprinse de conducere pentru a dezvolta „Teleradio-Moldova”, dar și problemele stringente cu care se confruntă compania. Vlad Țurcanu susține că salariile de la „Teleradio-Moldova” sunt printre cele mai mici de pe piață, astfel că în luna septembrie a anului trecut „salariile angajaților au fost majorate cu 20%, iar la începutul acestui an – cu încă câteva procente”.

„(…) Am acordat atenție, în primul rând, produselor editoriale pe care le livrăm publicului pe rețelele noastre de distribuție, de televiziune, radiodifuziune și digitale. Având în vedere creșterea exponențială a interesului publicului pentru informația difuzată în spațiul online, unul din primele lucruri pe care le-am făcut a fost crearea a două site-uri dedicate celor două posturi fanion pe care le avem – moldova1.md și radiomoldova.md. În consecință, după aproape un an de activitate a acestor site-uri, am avut o creștere a vizualizărilor și a accesărilor în spațiul online cu 74% de la aproximativ 170 mii de utilizatori unici până la aproape 300 de utilizatori unici pe lună. Ca să avem însă pe aceste platforme digitale de radio și televiziune conținut competitiv, bine închegat, realizat în condițiile legii, a trebuit să ne concentrăm pe oferirea condițiilor de lucru pentru angajații „Teleradio-Moldova” și ce-am găsit acolo cunoașteți mai mulți dintre dvs. care ne-ați vizitat, ați fost în studiouri, ați pe coridoare, am renovat spațiile de lucru și am mărit salariile angajaților noștri, pentru ca să le putem cere după aceea să-și facă misiunea și să funcționeze așa încât să corespundă tuturor standardelor profesionale pe care le avem.