Președinta R. Moldova, Maia Sandu, condamnă decizia Federației Ruse privind recunoașterea independenței republicilor separatiste din estul Ucrainei, Lugansk și Donețk.

We strongly condemn recognition by 🇷🇺 of the separatist areas of Donetsk & Luhansk oblasts of 🇺🇦. This is clearly against intl law. 🇲🇩 remains firmly committed to supporting the sovereignty & territorial integrity of 🇺🇦 within its internationally recognized borders.