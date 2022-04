Pe 1 mai, compania Gazprom ar putea rezilia contractul cu Moldovagaz, spune prim-ministra Natalia Gavrilița

Pe 1 mai, gigantul rus Gazprom ar putea rezilia contractul cu Moldovagaz în contextul în care nu se va face auditarea datoriei Moldovagaz față de grupul Gazprom pentru gazele furnizate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. O declarație în acest sens a fost făcută de prim-ministra Natalia Gavrilița în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

Potrivit Nataliei Gavrilița, termenul licitațiilor pentru efectuarea auditului a fost extins. Autoritățile speră că vor exista cel puțin două oferte.

„Într-adevăr, pe 1 mai există riscul rezilierii contractului din partea companiei Gazprom. În contract există o clauză care ține de temeiurile pentru rezilierea contractului. Am acționat cu bună credință. Deci, noi, Guvernul R. Moldova, am acționat cu bună credință, am organizat licitația. Auditarea acestei datorii este un proces complex și care necesita și participarea unor companii de audit și participarea unor companii de juriști. Nu am avut doritori de a participa. La început, am mers pe o altă cale, am prelungit termenul licitațiilor și am mers cu invitarea directă a unor companii. Credem că vor exista cel puțin două oferte. Termenul limită este 1 mai și vom explica aceste lucruri în cadrul Consiliului de observatori ai companiei Gazprom și sperăm să fie auzită această justificare, mai ales că după 24 februarie nu am văzut doritori de a veni și a audita această datorie”, a declarat Natalia Gavrilița.

Întrebată în ce relații se află acum R. Moldova cu Federația Rusă, șefa Cabinetului de miniștri a spus că „există o frecvență mai joasă a întrevederilor în contextul războiului din Ucraina”.

„Evident că este o anumită pauză, o frecvență mai joasă a întrevederilor, a relațiilor între R. Moldova și Federația Rusă în contextul războiului din Ucraina (…). Discuțiile cu Gazprom au loc într-o anumită procedură în cadrul Consiliului de observatori. Nu știu care sunt ultimele discuții, dar evident că vor fi anumite schimburi. Moldovagaz discută cu Gazprom regulat. Deci, vom vedea care va fi decizia Gazpromului”, a punctat prim-ministra.

Marți, 12 aprilie, SA „Moldovagaz” a anunțat că a expediat către gigantul rus „Gazprom” o cerere în scris privind prelungirea perioadei de valabilitate a înțelegerilor referitor la auditul și semnarea unui acord de stingere a datoriilor istorice.

Reprezentanții „Moldovagaz” menționează că, „conform protocolului din 29 octombrie 2021, acest acord urmează să fie semnat până pe 1 mai 2022”.

În toamna anului 2021, contractul dintre Moldovagaz și Gazprom a fost prelungit pe cinci ani, în baza unei formule de preț „propuse de partea moldovenească”.

Livrările de gaze naturale conform noului contract au început din 1 noiembrie 2021.

Pe 27 ianuarie, Agenția Proprietății Publice (APP) anunța că a pregătit documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică privind achiziționarea serviciilor de audit a datoriei SA „Moldovagaz” față de SA „Gazprom” și SRL „Factoring Finance” pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă a Nistrului.

În prezent, cetățenii achită un tarif de 15 lei și 18 bani, cu TVA inclus, pentru un metru cub de gaze naturale. ANRE a aprobat, pe 28 ianuarie curent, prețul final de 14 lei și 06 bani fără TVA, ceea ce constituie 15 lei și 18 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale, tarif care este afișat în facturi din ianuarie.

