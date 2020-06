Motivul pentru care Efrosinia Grețu a părăsit PDM și a aderat la Pro Moldova. Declarațiile deputatei

Deputata Efrosinia Grețu care joi, 17 iunie, a părăsit Partidul Democrat și a aderat la Grupul parlamentar Pro Moldova susține că unul dintre motivele pentru care a luat această decizie este fatul că „în ultima perioadă a aplecat capul, iar alții comandă cum vor”.

Solicitată de către ZdG, deputata ne-a expus motivele pentru care a decis să plece din PDM și să se alăture fracțiunii parlamentare condusă de către Andrian Candu.

„Eu au fost în PDM de la fondare și până acum am creat o organizație foarte bună la nivel de raion. La fiecare alegeri am fost locul întâi pe Republică, locul I la locale, locul II, III la parlamentare, cu o echipă foarte bună. Eu am fost foarte mândră și sunt și astăzi foarte mândră de echipa PDM, în genere, așa cum am fost noi cu 30 de deputați și ceilalți care au activat. Echipa PDM era din oameni, întradevăr bine pregătiți, instruiți, profesioniști, responsabili și au demonstrat prin fapte că sunt capabili prin guvernarea care a fost din 2016 până în 2019.

Iată acum în vâltoare evenimentelor care s-au desfășurat, noi am mers împreună cu socialiștii, am avut încredere și în ei că am văzut situația, în ajun de iarnă, să nu provocăm alegeri anticipate, am înghițit, ca să putem merge mai departe, ce să facem, trebuie să salvăm țara. Acum, analizând situația în care în jumătate de an noi batem pasul pe loc, mai mult decât atât, ne-am certat cu vecinii, structurile europene n-au ochi să ne vadă, Ucraina la fel, de România nu mai vorbim, cât ajutor și școli reparate, și grădinițe reparate, autobuze și multe de toate, și la urmă așa reacție. Cetățenii ne întreabă, ce stăm, dar ce poți să faci? În ultimul timp mie mi s-a părut că am aplecat capul în jos și stăm cu capul în jos, iar alții ne comandă cum vor.

Noi ne-am divizat. Am văzut că pe parcurs colegii care au plecat au început să ne aducă argumente să revenim în fracțiune, să refacem ordine, să comunicăm, să nu distrugem un partid pentru că ceva nu ne-a convenit. Am înțeles că mai profunde au fost discuțiile și nu s-a luat nicio decizie, eu nu am știut de aceasta. Analizând și văzând că noi stăm pe loc, iar cetățenii așteaptă rezolvarea problemelor, iată am decis și eu să merg cu echipa respectivă. Tineri, entuziaști, curajoși și spun lucrurilor pe nume. De ce să nu merg cu ei? Acesta este motivul”, a declarat deputata Efrosinia Grețu, pentru ZdG.

Joi, 17 iunie, deputata Efrosinia Grețu a părăsit Partidul Democrat din Moldova și a aderat la grupul parlamentar „Pro Moldova”. Astfel, democrații și socialiștii nu mai dețin majoritatea în Parlamentul R. Moldova, având împreună 50 de mandate.