Mesajele politicienilor din R. Moldova cu ocazia Sărbătorilor de Paști

Politicienii s-au întrecut în felicitări cu ocazia Sărbătorilor de Paști. În mesajele tuturor s-au regăsit, pe lângă tradiționalele felicitări, și mesaje de încurajare pentru cetățeni în lupta provocată de Corovavirus.

ZdG a cules, mai jos, câteva dintre felicitările politicienilor „din prima linie”.

Igor Dodon, președintele R. Moldova:

„Cu părere de rău, acum, sărbătoarea Învierii este adumbrită de nenorocirea care a pus stăpînire peste casele noastre. Din cauza că s-au închis multe hotare, nu toți cei ce vă aflați printre străini veți putea să ajungeți la familii. De asemenea, pentru propria siguranță, sîntem nevoiți de a renunța să participăm la slujba din noaptea Învierii. Situația creată ne impune să ne revizuim planurile, pentru că ceea ce contează cel mai mult acum este grija față de cei apropiați.Vă asigur că toate restricțiile sînt temporare. Împreună am depășit deja o bună parte din cale. Datorită responsabilității dumneavoastră de a respecta măsurile impuse, putem vorbi astăzi despre o dinamică pozitivă. Creșterea zilnică a numărului de persoane infectate cu coronavirus în țara noastră este cu mult mai mică decît în cel mai optimist scenariu elaborat de specialiști pentru Moldova. Înseamnă că noi mergem în direcția corectă. Sînt convins că foarte curînd vom putea reveni la cursul firesc al vieții, să ne bucurăm de primăvară și, cel mai important, să-i îmbrățișăm pe cei dragi. Ne-au mai rămas doar cîțiva pași: împreună, îi vom face, neapărat.Vă doresc tuturor dumneavoastră, familiilor, oamenilor dragi, multă sănătate, liniște și armonie, forțe și curaj. Apreciați-i și aveți grijă de cei care vă sînt alături”.

Zinaida Greceanîi, președinta Parlamentului R. Moldova:

„Vă felicit cu ocazia Sfintelor și Luminatelor sărbători de Paști și vă doresc să le petreceți în pace și armonie. Doresc celor bolnavi să se vindece, celor mîhniți să cunoască bucuria, celor fericiți – să păstreze această binecuvîntare și să o împartă cu alți creștini.Trăim o perioadă a sărbătorilor de Paști cu totul diferită de cele pe care le-am avut vreodată. Însă scoaterea măsurilor de protecție, în situația actuală, ar fi pur și simplu iresponsabilă din partea autorităților. De aceea, Vă mulțumesc mult pentru că respectați regimul impus în localitățile Dumneavoastră care are scopul de a proteja oamenii și de a stopa răspîndirea virusului. Sunt sigură că vom reuși, cu eforturi comune, să depășim cît mai curînd criza pandemică și să revenim la viața obișnuită și la activitățile noastre cotidiene.În pofida restricțiilor, suntem împreună și suntem aproape. Dumnezeu să ne păzească. Pace și lumină în sufletele și casele Dvs. Paște fericit!Hristos a înviat”.

Ion Chicu, prim-ministru al R. Moldova:

În fiecare an, Sărbătorile de Paști ne aduc Lumină și Liniște, Căldură și Pace. De Paști suntem mai buni și mai atenți unii cu alții. Am deprins să așteptăm Paștile și să cinstim tradițiile. Dar, în acest an, Paștile îl vom sărbători diferit. Îl vom sărbători Liniștit. Anul acesta vom renunța la mai multe tradiții și vom face asta pentru binele nostru și al apropiaților noștri. Sub presiunea atacului epidemiei, cu toții învățăm să apreciem mai bine valoarea vieții și a sănătății. Viața e frumoasă și în Liniște, nu doar când celebrăm numeroasele sărbători. În condițiile realităților noi – Liniștea este aliatul nostru cel mai bun. Epidemia ne determină să înțelegem cât de multe putem face unii pentru alții doar păstrând distanța și izolându-ne. Sunt eforturi mici pentru a păstra ceea ce avem mai important – Viața.Păstrez încrederea că avem suficientă înțelepciune pentru a alege corect ce este cu adevărat important. Și am încrederea că avem suficientă putere să depășim criza și să ne construim un viitor mai bun. Doresc tuturor nouă Liniște și Lumină în suflete. Ne doresc Căldură și Pace în case. Să avem un Paști Fericit și Liniștit, dragi concetățeni!

Maia Sandu, președinta PAS:

Cetățenii Republicii Moldova demonstrează în aceste zile că avem capacitate de mobilizare în fața pericolului și că putem funcționa solidar și responsabil.O mare încurajare sunt miile de voluntari care se auto-organizează în localitățile din țară și ajută oamenii loviți crunt de această criză. E vorba de voluntari care fac cumpărături pentru persoanele în vârstă sau pentru cele care nu se pot deplasa. E vorba de voluntari care s-au auto-organizat pentru a transporta gratuit personalul medical spre și dinspre locul de muncă. E vorba de studenții de la Medicină care fac voluntariat în spitalele din Moldova sau cei de la Universitatea Tehnică care confecționează echipamente de protecție.Un lucru demn de toată lauda este faptul că în această perioadă de incertitudine economică majoră, atât de mulți oameni donează pentru a ajuta spitalele și persoanele aflate în dificultate. Fie că sunt în Moldova, fie că sunt în diasporă, mii de cetățeni au răspuns apelurilor a zeci de organizații care ajută societatea în lupta contra epidemiei. Și noi, la PAS, am făcut un apel la care au răspuns sute de persoane care au făcut donații. Am folosit banii donați pentru echipamente de protecție – măști, costume de protecție, mănuși – pe care le-am distribuit spitalelor din țară. Alte organizații colectează fonduri pentru a ajuta familiile nevoiașe cu pachete alimentare. Sunt companii mici și mari care fac donații instituțiilor medicale sau direct în bugetul statului în aceste momente grele. Dragi prieteni, Această mobilizare și solidarizare în fața pericolului ne dă speranța că vom învinge. Vom învinge această molimă și vom deveni mai puternici, mai înțelepți, mai buni unii cu alții. Vom învăța să apreciem mai mult viața și libertatea. Această criză ne arată cât de mult depindem unii de alții. Cât de mult înseamnă comunitatea și sprijinul celor din jur. Natura reînvie după iarnă. Noi ne pregătim să sărbătorim Paștele. În acest an, Paștele nu va fi ca de obicei. În acest an, pentru a ne proteja de boală, trebuie să menținem distanța socială, să evităm locurile aglomerate și să sărbătorim acasă, într-un cerc restrâns.Dar renunțăm la o altfel de sărbătorire benevol pentru medicii care vor lupta și în noaptea învierii pentru viețile unor pacienți. Pentru viețile unor persoane dragi. Pentru viețile unor oameni care sunt așteptați de familie. Aceste reguli le respectăm pentru medici, pentru șoferii de ambulanțe, pentru vânzătorii de la magazine și pentru voluntari. Respectăm regulile pentru familia noastră, pentru fiecare familie din țara noastră.Și va fi o sărbătoare deosebită. O sărbătoare în care vom simți cu adevărat dorul de cei dragi și importanța comunității. O sărbătoare în care cele mai importante urări și cuvinte vor fi spuse la telefon, dar vor ajunge direct în suflet. O sărbătoare în care toți renunțăm la ceva important pentru a câștiga o viață fără boală și plină de speranță după ce această criză va trece.Iar criza va trece. Noi vom învinge – uniți, responsabili și încrezători.Paște fericit!

Andrei Năstase, președinte Partidul Platforma DA:

„Sărbătoarea Învierii este ziua în care ni se arată în toată măreția lui sacrificiul plin de iubire creștinească al Mântuitorului și biruința asupra morții în deplina sa frumusețe. Reînvierea este cel mai are miracol al creștinității, a lumii și al fiecărui om în parte. Cu toții suntem capabili după asta, după exemplul lui Hristos care și-a dus cu demnitate crucea asumându-și sacrificiul, iar apoi s-a arătat Dumnezeu prin fapta reînvierii pe care o sărbătorim cu toții. Știu că în acest an, de Paște, multe doruri nu s-au împlinit și mulți dintre noi vom spune Hristos a Înviat celor dragi despărțiți de zeci, sute sau poate mii de kilometri. Dar, se spune, și pe drept, că Paștele nu e în vorbe, ci în simțire, și tocmai ea ne va ajuta să depășim distanțele și să ne unim sufletele în cel mai puternic spirit cunoscut vreodată de oameni, cel al speranței reînvierii…. Pentru a face față acestor timpuri grele, vă doresc sănătate de fier și vă mai doresc multă, multă bucurie și liniște sufletească, fortificată de promisiunea tatălui și sacrificiul fiului care ne-au arătat miracolul reînvierii. Hristos a Înviat.”

Renato Usatîi, președintele Partidului Nostru:

„Hristos a Înviat! Dragi prieteni, vă felicit călduros cu Sărbătoarea Învierii Domnului, așteptată anul acesta parcă mai mult decât în toți ceilalți. Și este de înțeles având în vedere perioada de cumpănă în care se află întreaga omenire. Totuși, cel mai mare rău ni s-ar întâmpla dacă am cădea în deznădejde. De aceea vă îndemn să avem speranță, sentimentul suprem, probabil, în zilele acestea, o speranță vie și senină care ne ține pe linia de plutire. Să alimentăm această trăire și cu faptele concrete ale ale fiecăruia dintre noi. De la mic la mare să dăruim iubire pentru a căpăta încredere într-un viitor mai bun, care cu siguranță va veni. Vă doresc sărbători luminate, cu liniște și pace în suflet”.

Octavian Țîcu, președintele PUN:

„HRISTOS A ÎNVIAT, PRIETENI DIN TOATĂ LUMEA. Sărbători luminoase şi fericite alături de cei dragi”.

Valeriu Munteanu, președintele Uniunii Salvați Basarabia:

„Un Paște Luminat. Avem astăzi cel mai special Paște dintotdeauna – o sărbătoare ce ne învață pilduitor, că familia este “Raiul pe Pământ”, este vatra continuității, a dăruirii, a jertfirii și a credinței în mai binele zilei de mâine. Bunătatea străluminată din sufletele noastre și responsabilitatea fiecăruia va învinge neîndoios întunericul urgiei ce ne ține în izolare.Stați acasă, în iubire și iertare.â”