Martor al acuzării în dosarul „kuliok”: „Domnul Dodon era într-o relație foarte bună cu domnul Plahotniuc, primea indicații pe care le executa. Totodată, avea relații cu structurile FSB”

Doi martori audiați în dosarul în care fostul președinte Igor Dodon este inculpat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, infracțiuni săvârșite pe durata exercitării mandatului de președinte al R. Moldova, au dat detalii despre „personalitatea” fostului președinte, dar și despre episodul în care acesta ar fi primit o pungă neagră de la Vladimir Plahotniuc.

Igor Grigoriev, cumătrul lui Igor Dodon, a declarat în fața judecătorilor că Vladimir Plahotniuc i-ar fi dat indicații lui Dodon să creeze în cadrul PCRM „un grup antipartinic”, care ulterior s-a alăturat PSRM-ului și a fost „cumpărat din banii lui Plahotniuc”. Un alt martor prezent la ședință a fost bloggerul Ion Harghel, care lucra la PDM în perioada episodului „kuliok”.

Joi, 8 februarie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a avut loc o nouă ședință de judecată în dosarul „kuliok”, în care ex-președintele Igor Dodon este inculpat pentru corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale.

În cadrul ședinței au fost audiați doi martori, ambii chemați din partea acuzării. Igor Grigoriev, fost șef al Cabinetului președintelui Fracțiunii Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) în Parlamentul R. Moldova în perioada anilor 2009-2014, care este și cumătru cu Igor Dodon (cei doi nu-și vorbesc de mai mulți ani, n.r.), a declarat în instanță că se știe cu Igor Dodon din anul 1992, perioadă în care au învățat împreună la Universitatea Agrară. Dodon i-a botezat copiii, însă relațiile dintre cei doi „s-au răcit” în 2011. Potrivit lui Grigoriev, atunci, Vladimir Plahotniuc i-ar fi dat indicații lui Dodon să creeze în cadrul PCRM „un grup antipartinic”, care ulterior s-a alăturat Partidului Socialiștilor (PSRM).

Grigoriev a declarat în fața instanței că PSRM a fost cumpărat de către Plahotniuc pentru a fi gestionat de către Dodon. Martorul a declarat că ar cunoaște cazuri în care Dodon îndeplinea indicațiile politice ale lui Plahotniuc.

„Domnul Dodon era într-o relație foarte bună cu domnul Plahotniuc, primea indicații pe care le executa, totodată avea relații cu structurile FSB, aceasta am văzut-o cu ochii mei. În contextul discuțiilor cu mai mulți colegi din PCRM care erau în Parlament, inclusiv doamna Greceanîi, Abramciuc, Irina Vlah, am auzit că cu banii lui Plahotniuc a fost cumpărat PSRM-ul de la Veronica Abramciuc și Valentin Crîlov, ultimul fiind fondatorul PSRM. Știu că Dodon avea întâlniri cu Frolov și Benediktov, ei fiind agenți sub acoperire ai ambasadei Rusiei, agenți FSB”, a declarat Igor Grigoriev.

Grigoriev a mai menționat că a avut cu Igor Dodon 2-3 deplasări private la Moscova în perioada anilor 2009-2010 și că în cadrul acelor deplasări, Dodon ar fi avut întâlniri cu mai multe persoane din Federația Rusă, inclusiv cu fostul ministru al Economiei și pe atunci, director al băncii „Sberbank”, Gherman Gref. „La acele discuții se discuta despre situația politică din R. Moldova, crearea unor forțe care să susțină Federația Rusă, ceea ce a și dus la cumpărarea ulterioară a PSRM”, a relatat Grigoriev.

În calitate de martor, a fost audiat și vloggerul Ion Harghel, care în perioada 2011-2019 a fost membru al PDM, inclusiv vicepreședinte al Organizației de Tineret a formațiunii, iar în 2019 acesta făcea parte din echipa de promovare a partidului și activa în sediul PDM de pe strada Armenească, acolo unde a avut loc întâlnirea dintre Dodon, Plahotniuc și Iaralov în care ultimii i-au înmânat lui Dodon o pungă neagră. Harghel gestionează acum un canal de Telegram și are o emisiune pe Youtube.

Inițial, procurorii l-au întrebat pe Harghel despre existența unor relații de natură financiară sau a unei colaborări cu Igor Dodon. Acesta însă a refuzat să răspundă la astfel de întrebări „în lipsa avocatului său” și a precizat că dorește să răspundă doar la întrebările ce țin de audierile pe care le-a avut la procuratură legate de imaginile în care sunt Plahotniuc, Dodon și Iaralov. „Având o activitate mediatică, consider că nu sunt obligat să răspund în ce relații mă aflu cu orice politician din R. Moldova”, le-a zis Harghel procurorilor.

Ion Harghel a declarat că într-o zi, în luna iunie, în biroul său de la fostul sediu al PDM de pe strada Armenească, care se afla la etajul doi, a intrat Adrian Radu (fostul consilier al lui Vladimir Plahotniuc, n.r.), care îi era superior în departamentul de promovare și un ofițer de urmărire penală. Cei doi aveau la ei mai multe dispozitive, cameră de înregistrare și mai multe fire.

„La ei erau mai multe foi A4 pe care deja era scris și inclusiv pozat ceea ce au ridicat de la etajul trei al aceluiași sediu. Pe respectivele foi erau pozate locurile unde au fost instalate camerele de înregistrare. Ei mi-au spus să mă semnez pe acele foi, precum că eu am fost persoana care ar fi prezentat locația și respectiv, s-au ridicat camerele de înregistrare. Eu am spus că nu am de ce să mă semnez pe acele documente, pentru că nu am nimic cu ele, la care Adrian Radu și ofițerul din procuratură au spus că eu sunt membru de partid, iar Adrian nu este membru de partid. Eu doar pot să bănuiesc că Adrian Radu a primit această indicație de la Serghei Iaralov și Vlad Plahotniuc. Atunci, eu ca un devotat membru de partid, m-am semnat”, a punctat Harghel.