Maia Sandu, la Gala democrației de la Washington: „Rusia va continua, în următorii ani, să fie o sursă de instabilitate în regiunea noastră”

Corupția reprezintă un pericol pentru democrație. Trebuie să luptăm, în continuare, împotriva actelor de corupție pentru că unele dintre cazurile majore de corupție care s-au întâmplat în R. Moldova implică jurisdicții ale altor țări și așteptarea mea este ca țările care au instituții puternice să ajute R. Moldova și să nu permită circulația banilor furați în țările lor. Asta a transmis președinta Maia Sandu în cadrul Galei democrație, organizate de Institutul Național Democratic (NDI), la Washington. Șefa statului a mai spus că, în următorii ani, Rusia va continua să fie o sursă de instabilitate în regiunea noastră și că Ucraina trebuie ajutată în lupta sa pentru democrație.

Evenimentul organizat de NDI, la 6 decembrie în incinta Galeriei Naționale de Portret, a început cu un omagiu adus fostei președinte a Institutului Madeleine K. Albright, stinsă din viață în martie 2022.

Ulterior, Alice P. Albright, fiica fostei președinte NDI, a ținut un discurs. „NDI a deschis noi orizonturi pentru mama. Ea a monitorizat alegeri, s-a întâlnit cu activiști locali și a avut o viziune de bază despre societatea civilă în acțiune”, a spus Alice P. Albright.

A urmat un discurs ținut de Thomas A. Daschle, vicepreședinte al Institutului Național Democrat. „Democrația se confruntă cu provocări nevăzute. Trebuie să recunoaștem energia democratică care rămâne și să o valorificăm”, a spus el. Iar președinta Slovaciei, Zuzana Čaputová, a avut o adresare video.

Ulterior, președinta Maia Sandu și prim-ministra Lituaniei Ingrida Simonyte au discutat cu Maria Ressa, jurnalistă, câștigătoare a premiului Nobel pentru pace, despre democrație, provocările cu care s-au confruntat și se mai confruntă cele două țări în calea lor spre democrație veritabilă.

„Moldova este o țară mică, dar cu o inimă mare. Numele țării a fost auzit datorită oamenilor care au arătat generozitate și au reușit să ajute mulți refugiați ucraineni. Ucraina apără astăzi Moldova și luptă pentru libertatea sa, pentru libertatea Moldovei, și vreau să vă mulțumesc pentru suportul acordat Ucrainei și Moldovei. Vom continua să luptăm pentru democrație. Prețuim democrația și ne bucurăm că am primit anul acesta statutul de țară candidat pentru integrarea în UE”, a declarat președinta Maia Sandu.

Șefa statului a vorbit și despre lupta împotriva corupției.

„Din experiența mea, în Moldova am învățat că, corupția poate ucide democrația, poate discredita democrația și asta este ceea ce s-a întâmplat în Moldova. Am luptat cu corupția din postura de ministră a Educației. Apoi am decis să creăm un partid politic ca să arătăm cetățenilor R. Moldova cum e să ai un adevărat partid politic care este finanțat transparent și legal. A fost o luptă lungă în a reuși să arătăm populației că poți avea oameni onești în politică, că democrația generează rezultate și că democrația poate lupta cu corupția. Asta este ceea ce facem noi acum”, a spus șefa statului.