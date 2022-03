LIVE TEXT/ A 25-a zi de război. 10 milioane de persoane şi-au părăsit locuinţele, în Ucraina, din cauza războiului devastator purtat de Rusia

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Și în noaptea de sâmbătă spre duminică au continuat raidurile aeriene rusești asupra unor importante orașe din Ucraina. Pe parcursul nopții, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj ucrainenilor.

El a reafirmat că „Ucraina a căutat întotdeauna soluții pașnice”. Zelenski a spus că „pentru noi contează fiecare persoană ucisă, fiecare familie distrusă, fiecare casă ruinată. Pentru că suntem ucraineni, iar pentru noi viața omenească nu are preț”.







UPDATE: 15:53



10 milioane de persoane şi-au părăsit locuinţele, în Ucraina, din cauza războiului devastator purtat de Rusia, a spus duminică Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, citat de France24.

„Războiul din Ucraina este atât de devastator, încât 10 milioane de persoane au fugit, fie strămutate în interiorul ţării, fie refugiate în străinătate”, a scris Grandi pe Twitter.

Sâmbătă, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) a precizat că 3,3 milioane de ucraineni şi-au părăsit ţara de la începutul războiului, iar alte 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul ţării.





Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.