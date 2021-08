LIVE/ Ședința Parlamentului. Ministrul Justiției, de la tribuna principală: „În șapte ani de zile, „zero” bani au fost recuperați din miliardul furat”

Deputații se întrunesc vineri, 20 august, în ședință extraordinară, în cadrul căreia vor audia raportul prezentat de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar.

Alexandr Stoianoglo a anunțat că nu va merge vineri, 20 august, în Parlament pentru a prezenta raportul despre progresele făcute în dosarul „furtul miliardului”. Stoianoglo susține că „legea nu prevede audierea procurorului general în plenul Paralmentului”. În context, procurorul general a menționat că instituția pe care o conduce va emite o notă informativă pe marginea acestui subiect.

Ora 13:00 Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, susține că procurorul general nu a „citit până la urmă articolul din Constituție care îl invocă”.

Ora 12:51 Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Dumitru Alaiba, susține că „neprezentarea procurorului general în Parlament” este o lipsă de respect față de cetățenii R. Moldova.

Ora 12:33 Deputata Marina Tauber solicită ca Parlamentul să-i permită lui Ilan Șor, condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, să țină un discurs prin intermediul unei videoconferințe pe marginea subiectului „furtul miliardului”.

Ora 12:28 De la tribuna principală a Legislativului, deputatul fracțiunii parlamentare a Partidului Politic „ȘOR”, Denis Ulanov, ține un discurs cu privire la raportul prezentat de Procuratura Generală. În martie curent, deputatul partidului politic „Șor” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentară, acesta fiind bănuit de „escrocherie” și „spălării de bani”. Detalii aici.

Ora 12:19 Președintele Parlamentului a declarat că deputații sunt obligați să se prezinte la ședințele Legislativului , iar în cazul în care nu se prezintă să indice motivele absenței.

Ora 12:18 Deputații Partidului ȘOR solicită ca Ilan Șor să fie audiat pe subiectul „furtul miliardului”.

Ora 12:07 Partidul ȘOR propune introducerea pe ordinea de zi a unui proiect. Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Ora 12:00 „Cum să dăm aviz satisfăcător dacă organele penale nu au recuperat nici un leu din frauda bancară”, a declarat Olesea Stamate.

Ora 11:55 Partidul ȘOR anunță că se abține de la procedura de vot al proiectului de Hotărâre cu privire la raportul prezentat de Procuratura Generală în legătură cu progresele în dosarul „furtul miliardului”.

Ora 11:45 Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, susține că proiectul de Hotărâre este „unul slab”.

„Raportul trebuie văzut și de Comisia de Securitate. Proiectul trebuie lucrat”, a menționat Batrâncea.

Ora 11:40 Comisia juridică propune Parlamentului adoptarea unui proiect de Hotărâre în legătură cu raportul Procuraturii Generale cu privire la progresele în dosarul „furtul miliardului”.

Ora 10:16 Comisia juridică, numiri și imunități se convoacă în ședință. Parlamentul ia pauză de 40 de minute.

Ora 10:11 Deputatul BCS, Vlad Batrîncea, anunță că fracțiunea din care face parte a susținut inițiativa ca procurorul general să vină cu un raport în Parlament.

Ora 10:05 Spicherul Parlamentului anunță că pe ordinea de zi este programat un singur subiect cel cu privire la audierea raportului privind progresele în dosarul „furtul miliardului”. Potrivit lui Grosu, Procuratura Generală a expediat Parlamentului raportul privind progresele în dosarul „furtul miliardului”. Detalii aici.

„La fiecare jumătate de an Procuratura trebuie să prezinte raport de progres. Am fost informați că raportul este pregătit. Raportul de progres este parte a liste de angajamente pe care le are R. Moldova cu UE. Constatăm că procurorul general nu a dat curs invitației noastre. Vă informez că procurorul general a remis o notă informativă și a anexat raportul. (…) După ce o să analizăm raportul, Parlamentul va întocmi o Hotărâre”, a declarat Igor Grosu.