Ju(de)cătorul cu depuneri în contul jocurilor de noroc de peste 700 de mii de lei. „Așa e făcută această loterie, ca să pierzi”

În perioada anilor 2021-2022, judecătorul Curții de Apel Bălți, Andrian Ciobanu a înregistrat un rulaj de depuneri în contul jocurilor de noroc de circa 740 de mii de lei. Subiectul a fost abordat la 15 ianuarie de Comisia Vetting în cadrul audierilor publice pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Comisia a constatat că judecătorul a efectuat în această perioadă peste 500 de depuneri în cont. Doar la 1 noiembrie 2021, Andrian Ciobanu, timp de cinci ore, a pus în joc 24 de mii de lei.

La 15 ianuarie, judecătorul Curții de Apel (CA) Bălți, Andrian Ciobanu, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a fost audiat de Comisia Vetting, unde a fost întrebat de membrii Comisiei despre depunerile la Loteria Națională a Moldovei pentru jocuri de noroc în perioada anilor 2021- 2022.

Comisia Vetting a identificat pentru anul 2022 o diferență dintre venituri și cheltuieli de circa 287 de mii de lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost stabilită pentru depunerea în conturile pentru jocuri de noroc a sumei de circa 254 de mii de lei, rambursarea împrumutului, a contractului de leasing și cheltuieli de consum.

„Atunci eram în perioada de divorț și probabil de aceea și am jucat. Eu practic n-am avut niciun câștig din această loterie, ceea ce câștigam depuneam din nou în cont. De exemplu, luăm 150 de mii câștigați într-un an, acești bani au fost din nou depuși la loterie. Dimineața sau seara când plecam de la serviciu mai depuneam bani de la terminale pentru loterie”, le-a zis Andrian Ciobanu membrilor Comisiei Vetting.

Membrul Comisiei Vetting, Iurie Gațcan a menționat că în perioada anilor 2021-2022, conform datelor oferite de Loteria Națională a Moldovei, depunerile judecătorului Ciobanu în conturile pentru jocurile de noroc au constituit, în total, circa 739 de mii de lei, pe când salariul în acea perioadă a judecătorului a fost de 530 de mii de lei. „Ați efectuat în total 569 de plăți, depuneri în cont. Venituri din jocuri de noroc, cum a calculat Comisia pentru anul 2021 a fost de 149 de mii de lei și pentru anul 2022 circa 25 de mii de lei. La fel, Comisia a identificat că ați efectuat 128 plăți pentru jocuri de noroc în timpul orelor de serviciu. Cum explicați aceste acțiuni din punct de vedere etic?”, l-a întrebat membrul Comisiei Vetting, Iurie Gațcan, pe judecătorul Andrian Ciobanu, în cadrul audierilor publice.

Andrian Ciobanu a punctat în fața comisiei că Loteria Națională este o întreprindere cu monopolul deplin al statului și că nu a făcut nimic ilegal „Pe mine mă frustrează faptul că în acea perioadă eu am accesat această loterie, dar din punct de vedere legal eu nu am încălcat nicio normă. A fost o chestie privată pentru mine, eu nu am afișat-o public. A fost o aplicație pe care o descarci în telefon. Ai cinci minute, ai deschis-o, ai pierdut niște bani și ai mers mai departe. Eu cumpăram bilete electronice în Loteria Națională. În cazinouri n-am umblat, sau în alte locuri neautorizate”, a declarat magistratul în cadrul audierilor publice.

Același membru al Comisiei a adăugat că în ziua de 1 noiembrie 2021, judecătorul a efectuat cinci depuneri în sumă totală de 24 de mii de lei, în intervalul orelor 09:00-14:00. „Da, atunci am avut un câștig mai mare și parțial tot puneam și puneam și s-au cheltuit. Costul unui bilet este de la doi lei până la 500 de lei”, a punctat Andrian Ciobanu pentru Comisie.

Comisia Vetting a accentuat faptul că conform informațiilor oferite de Loteria Națională, s-a creat o discrepanță între depunerile totale ale judecătorului și a veniturilor acestuia în perioada anilor 2021-2022. „Să explic exact cum decurgeau lucrurile, de exemplu eu depuneam două mii de lei și câștigam cinci mii și făceam extragere de cinci mii. După ceva timp, acești cinci mii îi puneam, iarăși, înapoi. Din ei pierdeam trei mii, rămâneau două și pe care îi scoteam din nou din cont, pentru ca să-i pun iarăși înapoi în joc. Astfel, la loterie se fixează că am depus nouă mii de lei, dar, de fapt, eu din banii mei am jucat doar cu două mii de lei. Din acest motiv acest rulaj total se amplifică. Eu știu ce bani am avut și ce bani s-au cheltuit. Eu nu am depășit limita din ce am avut din salariu sau credite de împrumut sau consum. Când am văzut acest rulaj eu am sunat la loterie și am întrebat «cum e posibil așa ceva?» și eu mi-au explicat că iată «dvs. depuneați bani și ulterior îi extrăgeați pentru ai depune din nou și ceea ce ați utilizat o dată se fixează din nou la noi». Nu este reală acea sumă de peste 700 de mii de lei. Acești bani nu reprezintă o investiție, eu acești bani i-am pierdut. Așa e făcută această loterie, ca să pierzi.”, a conchis Andrian Ciobanu.