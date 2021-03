Igor Dodon, despre ridicarea imunității lui Ulanov și Jardan: „Eu cred că venirea lui Stoianoglo în plenul Parlamentului săptămâna trecută a fost o coincidență”

„Eu cred că venirea lui Alexandr Stoianoglo în plenul Parlamentului săptămâna trecută a fost o coincidență”. Declarația aparține liderului Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), Igor Dodon.

În cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune NTV Moldova, Igor Dodon a mai spus că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu execută comenzi politice.

„Eu am văzut și am auzit multă critică, că iată special, de comun acord, (au fost înțelegeri) să atace majoritatea parlamentară, toată chestia asta eu am văzut. Eu cred că venirea lui Alexandr Stoianoglo în plenul Parlamentului săptămâna trecută a fost o coincidență (…) Știu că ei au organizat niște acțiuni de investigație asupra angajaților Băncii Naționale a Moldovei, am văzut asta în presă. Știu că demult voiau să continue. Faptul că acestea s-au suprapus cu această perioadă este doar o coincidență pură. Este părerea mea (…) El nu execută comenzi politice”, a spus Dodon.