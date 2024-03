Fostul președinte al României Traian Băsescu: „Putin poate ocupa Transnistria într-o noapte, însă n-o poate ține nici măcar trei zile”

Armata rusă poate ocupa regiunea transnistreană într-o noapte, însă n-o poate ține nici măcar trei zile, întrucât forțele ucrainene nu vor tolera prezență militară masivă la Tiraspol. Declarația a fost făcută marți seară, 5 martie, de către fostul președinte al României Traian Băsescu, membru al Parlamentului European, pentru Jurnalul de Seară de la Digi 24.

În opinia lui Traian Băsescu, obiectivul principal al președintelui rus Vladimir Putin este să ajungă la gurile Dunării. Conform acestui scenariu, atunci Rusia ar putea lua regiunea transnistreană și „dacă vrea poate lua și R. Moldova”.

„Putin poate ocupa Transnistria într-o noapte. Desantează o brigadă de infanterie în Transnistria și a ocupat-o. Lățimea maximă a Transnistriei este de 27 km, dar Putin nu poate ține Transnistria nici măcar trei zile, pentru că Ucraina nu va tolera prezență militară masivă în Transnistria. Așa cum a pățit cu Insula Șerpilor ar păți cu Transnistria (…). N-a cucerit Odesa, nu poate avea Transnistria. O poate ocupa, dar n-o poate menține (…).

Rusia are submarine în Marea Neagră, nu vă luați după forța pe care o vedeți la suprafața apei. Rusia are submarine, nimeni nu știe câte. Nimeni nu știe ce capabilități militare au. Deci Rusia trebuie privită ca o forță care domină Marea Neagră, până când NATO în mod deosebit împreună cu Turcia, Grecia, România și Bulgaria vor avea suficiente forțe în Marea Neagră pentru a domina liniile de transport. Noi acum nu mai circulăm pe unde vrem prin Marea Neagră, pentru că nu sunt libere căile navigabile. Asta înseamnă că Rusia domină, nu lasă libera navigație (…). Eu am spus-o de la început, obiectivul lui Putin este să ajungă la gurile Dunării. Atunci va putea lua Transnistria și dacă vrea poate lua și R. Moldova, dar ucrainenii sunt niște eroi (…). Să mulțumim Ucrainei că-i ține departe de Odesa și de gurile Dunării (…)”, a declarat Traian Băsescu.