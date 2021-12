Fostul deputat Serghei Sîrbu căruia i se incriminează săvârșirea infracțiunii de corupere activă respinge „categoric toate acuzațiile”.

„Prieteni, în legătură cu anunțul de azi al Procuraturii menționez următoarele: Acest dosar a fost reluat, atenție, deja a treia oară, după ce a fost clasat de două ori, din lipsă de probe și de fapte infracționale! Acest dosar se bazează exclusiv pe unele declarații politice ale unor foști colegi și nimic mai mult. Am demonstrat atunci că nu am nicio atribuție la cele invocate, sunt gata să demonstrez și a treia oară. Mă surprinde această insistență a noii conduceri a Procuraturii pe acest caz, dar, probabil, vor fi și altele, înțelegând, totodată, contextul general politic și tendințele de ultimă oră.

Resping categoric toate acuzațiile. Eu pot fi criticat de multe greșeli comise în viață, greșeli politice, pot fi criticat că am lucrat cu unii sau cu alții, dar toți colegii, foștii și actualii, oponenții politici, chiar și procurorii știu foarte bine cu ce m-am ocupat eu în toți acești ani. Nu am avut nicio atribuție cu anumite afaceri sau scheme. Mi-am îndeplinit conștiincios obligațiile la locul de muncă, în domeniul la care mă pricep și atât. Nu am comis nicio ilegalitate. Probabil am fost prea gălăgios uneori și asta a deranjat, iar ecoul activității anterioare mă ajunge acum. Nu am de gând să mă plâng sau să evadez. Sunt gata să colaborez cu organele de anchetă și să-mi demonstrez nevinovăția, pe orice capăt de acuzare, oricât de absurd ar fi!”, a scris Serghei Sîrbu pe pagina sa de Facebook.