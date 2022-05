Fosta candidată a Partidului „Șor” la primăria Bălți anunță că merge la CEDO după ce a fost exclusă din cursa electorală pentru cel de-al doilea tur

Deputata Partidului Politic „Șor” Marina Tauber, care a candidat de pe lista partidului „Șor” pentru Primăria Bălți, la 21 noiembrie 2021, anunță că s-a plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) după ce a fost exclusă din cursa electorală pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale de la Bălți.

La 4 decembrie 2021, Judecătoria Bălți a decis excluderea Marinei Tauber din cursa pentru Primăria Bălți

Decizia instanței de judecată a venit după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a solicitat, printr-o Hotărâre adoptată la 1 decembrie 2021, Judecătoriei Bălți scoaterea Marinei Tauber, candidata Partidului Politic ȘOR, din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Bălți. CEC a constatat că Tauber nu a declarat corespunzător legii cheltuielile înregistrate în timp ce și-a făcut campanie electorală pentru a câștiga alegerile de la Bălți.

„Astăzi, împreună cu avocatul meu, ne adresăm la CEDO. Ne-au fost furate alegerile. Mă adresez astăzi din numele președintelui nostru Ilan Șor, ne pare rău că ne-au fost furate alegerile. Voi știți că eu am câștigat cu un scor detașat primul tur al alegerilor. Doar că PAS m-a exclus din cursă cu câteva ore înainte de alegeri și a anulat și al doilea tur al alegerilor de la Bălți. Ei știau că dacă voi fi eu primar la Bălți lucrurile se vor schimbat rapid în bine”, a declarat Marina Tauber, fosta candidată a Partidului „ȘOR” pentru funcția de primar la Bălți .

„Săptămâna trecută am depus cererea la CEDO. Sper să fie introdusă pe agendă și examinată cât mai curând. Am invocat încălcarea mai multor drepturi, în primul rând încălcarea dreptului la un proces echitabil. Am anexat acte și probe care vor demonstra spusele noastre. Este un proces specific. Sperăm că o decizie în acest sens va fi luată în termeni cât mai restrânși”, a menționat Vadim Banaru, avocatul lui Tauber.