Dosarul în care Alexandr Stoianoglo este învinuit de eliberarea ilegală a lui Platon, scos de pe pauză. Stoianoglo: „Acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”

După aproape doi ani de pauză, examinarea dosarului în care Alexandr Stoianoglo și procurorii PCCOCS, Elena Ceruța și Dumitru Răileanu, sunt învinuiți de întreprinderea unor acțiuni ilegale, care au succedat eliberararea lui Veaceslav Platon din închisoare, a fost reluată la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, de un nou complet de judecată, al treilea la număr.

În timp ce procurorul de caz Petru Iarmaliuc menține învinuirea adusă, punctând și că „nu pot fi invocate sau formulate versiuni ce ține de reluarea examinării anume în această perioadă, (n.r. la scurt timp de la anunțul privind intenția lui Stoianoglo de a candida la funcția de președinte al R. Moldova), așa cum s-a vehiculat în spațiul public ”, fostul procuror general Alexandr Stoianoglo insistă că „acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”.

Joi, 1 august 2024, la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a desfășurat o nouă ședință de judecată în dosarul în care Alexandr Stoianoglo și procurorii PCCOCS, Elena Ceruța și Dumitru Răileanu, sunt învinuiți de întreprinderea unor acțiuni ilegale, care au succedat eliberararea lui Veaceslav Platon din închisoare, a doua după reluarea examinării dosarului

Ședința însă nu a fost una lucrativă, întrucât doi dintre participanții la proces nu s-au prezentat. Este vorba despre inculpata Elena Ceruță și avocatul lui Dumitru Răileanu, ambii notificând instanța prealabil.

Procurorul de caz Petru Iarmaliuc a menționat că „suntem în imposibilitate obiectivă de a continua (n.r. ședința)”. De aceeași părere au fost și ceilalți participanți la proces, iar ședința preliminară a fost amânată pentru data de 27 septembrie.

Procurorul Petru Iarmaliuc a explicat motivul reluării dosarului tocmai acum, în contextul discuțiilor din spațiul public privind consecutivitatea evenimentelor: anunțul lui Stoianoglo privind intenția de a candida la funcția de președinte al R. Moldova și reluarea examinării dosarului în care este vizat.

Sunt mai multe circumstanțe și probe care urmează a fi cercetate”, a adăugat procurorul.

Întrebat dacă îl consideră, în continuare, nevinovat pe Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo a menționat că decizia procurorilor de retragere a acuzațiilor a fost legală. Cu referire la susținerea pe care o declară Platon în spațiul public privind persoana lui Stoianoglo, fostul procuror a menționat că nu comentează acest lucru și că „eu pot să vă spun doar un lucru: acest dosar este totalmente falsificat împotriva mea”.

„Eu nu comentez lucrurile astea, nu am nicio legătură cu domnul Platon, nu am avut înainte, nu am avut în perioada anchetei. Eu am procedat ca procuror general în cazul dat. Toate dosarele au fost falsificate în mod abuziv și chiar criminal din partea procurorilor. Eu nu am de ce mă teme pe dosarele acestea”, a declarat Stoianoglo.