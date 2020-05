Dodon, despre mesajul lui Candu: „Nu încercați, că nu o să reușiți să ne speriați. Președintele țării își va duce mandatul până la capăt”

Șeful statului susține că amenințările liderului grupului parlamentar Pro-Moldova, Andrian Candu, precum că „nici nu va ajunge să candideze la scrutinul prezidențial” sunt doar pentru a-l ,,speria” și se arată convins că își va duce mandatul de președinte până la capăt.

Igor Dodon a venit și cu un mesaj către oponenții săi politici prin care spune că: „nu încercați, că nu o să reușiți să ne speriați cu ceva”.

„Nu doar el face astfel de declarații, foarte mulți îl atacă pe președintele și politicianul Igor Dodon în ultimul timp, și acest lucru va continua. Eu am spus că încă nu am decis să merg la prezidențiale și de aceea ei mă atacă, și eu înțeleg de ce. De aceea, atacuri de acest tip vor mai fi, încercarea de a mă speria cu ceva a mai fost și în trecut, un an în urmă, pe data de 8 iunie, când noi am decis să facem coaliție de dreapta, vă aduceți aminte, atunci tot au fost învinuiri, compromaturi ș.a.m.d.

Eu am dat dovadă de verticalitate și am mers înainte, de aceea mesajul către oponenții mei politici: nu încercați, că nu o să reușiți să ne speriați cu ceva, noi avem poziția noastră foarte clară, președintele țării își va duce mandatul până la capăt”, a menționat Igor Dodon în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.