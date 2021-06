DOC/ SIS susține că Veaceslav Platon este beneficiarul unei companii offshore implicată în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Platon: „Prin această companie am făcut transferuri bănești”

Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, este beneficiarul companiei „Ronida Invest LLP” – o companie offshore implicată în perioada 2010-2013 în schema de spălare a banilor „Laundromat”. Afirmațiile se conțin într-o scrisoare semnată de către directorul Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Alexandr Esaulenco și adresată președintei comisiei parlamentare de anchetă „Laundromat”, deputata Platformei Demnitate și Adevăr (DA), Inga Grigoriu.

Solicitat de ZdG pentru o reacție, Veaceslav Platon a respins toate acuzațiile, menționând că „Ronida Invest LLP” nu-i aparține. Platon a mai declarat că prin intermediul acestei companii a făcut transferuri bănești.

„După informațiile SIS au fost cercetați Ludmila Kozlovska, Maia Sandu, Andrei Năstase și eu. La SIS sunt tot aceeași oameni, nimeni nu a fost înlocuit. Ce ține de Ronida Invest, eu niciodată nu am fost beneficiarul și nici nu am deținut-o. Știu despre ce companie vorbiți. Prin această companie am făcut transferuri bănești, este o companie care se ocupă de tranzacții”, a declarat Veaceslav Platon.