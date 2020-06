DOC/ O altfel de „bătălie” dintre socialistul Grigore Novac și deputatul PAS Mihail Popșoi: Averea, activitatea parlamentară și donațiile la partid

Doi deputați din Parlamentul de la Chișinău și-au împărțit palme marți seara în cadrul unui pauze în timp ce participau la emisiunea Cutia Neagră de la postul de televiziune TV8.

Schimbul de palme dintre deputatul PSRM Grigore Novac și deputatul PAS Mihail Popșoi, în pauza emisiunii, a avut loc după ce cei doi parlamentari și-au dat replici dure, inclusiv folosind mai multe cuvinte necenzurate. Potrivit TV8, în timpul schimbului de replici acide, Novac s-a ridicat și l-a lovit pe Popșoi, iar acesta din urmă a chemat imediat Poliția după care i-a tras și el o palmă deputatului socialist.

ZdG a analizat declarațiile de avere și interese, dar și activitatea parlamentară a celor doi deputați și vă prezintă o altfel de „bătălie” dintre cei doi aleși ai poporului.

Socialistul Grigore Novac și deputatul PAS, Mihail Popșoi, ajung să ocupe câte un fotoliu în Parlamentul R. Moldova, Legislatura a X-a, după alegerile parlamentare desfășurate în baza sistemul electoral mixt, la 24 februarie 2019.

În urma scrutinului parlamentar, Mihail Popșoi ajunge deputat în Parlament de pe listele electorale ale blocului electoral ACUM, în timp ce socialistul Grigore Novac, candidatul PSRM pentru circumscripția uninominală nr. 31 mun. Chișinău, acumulează cele mai multe voturi în această circumscripție și accede în Parlament.

Declarațiile de avere: Novac vs Popșoi

Deputatul socialistul Grigore Novac indică în declarația de avere și interese personale, pentru anul 2019, un salariu anual de 175 031 de lei, obținut din activitatea în Parlamentul R. Moldova și, tot aici, Novac indică și indemnizații de 136 366 de lei. Soția lui Novac, angajată și ea în cadrul Parlamentului R. Moldova, în calitate de consilier în cadrul Secretariatul Parlamentului, Cabinetul președintelui fracțiunii parlamentare a PSRM, a obținut venituri în sumă de aproximativ 64 810 lei, dintre care 45 815 salariu pentru actuala funcție. Soția deputatului a mai obținut în 2019, suma de 20 460 de mii de lei pentru activitatea din cadrul Partidului Socialiștilor.

La capitolul avere, familia Novac indică în declarație un singur teren intravilan în valoare de 80 de mii de lei, dobândit în anul 2011. Tot în același an, presa de la Chișinău scria că Novac ar fi obținut terenul de la Primăria Stăuceni prin intermediul unui act de căsătorie fictivă. Subiectul a devenit ulterior extrem de mediatizat și este și principalul motiv pentru care cei doi deputați și-au dat palme marți seara în pauza emisiunii. Tot anterior, moldovacurata.md scria că acea acordare de terenuri de către Primăria Stăuceni era investigată de CNA, în cadrul unei cauze penale.

Potrivit declarației de avere și interese personale depusă de către socialistul Grigore Novac, pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), deputatul nu mai deține niciun alt bun și niciun cont bancar. Nici soția lui Novac nu indică în declarația sa niciun bun imobil.

Anterior, Novac a declarat că are viza de reședință în casa părinților, iar la Chișinău stă cu chirie.

Grigore Novac figurează ca fondator al Asociațiilor Obștești „Garda Tânără” și „Institutul de Modernizare”.

Declarația integrală:

Deputatul PAS, Mihail Popșoi, a obținut anul trecut un salariu de 128 287 de mii de lei pentru activitatea de la Parlament.

Tot pe parcursul anului 2019, Popșoi a primit aproximativ 56 709 lei, drept remunerare pentru activitatea desfășurată în cadrul a trei organizații.

Fundatia Konrad Adenauer – 2000 de lei

Asociatia pentru Politica Externa – 52 509 lei

Fundatia Friedrich Ebert în RM – 4000 de lei

Popșoi mai indică că a obținut o bursă de doctorat în cadrul Universității din Milano, în valoare de 10 140 de euro.

Potrivit declarației de avere și interese personale, soția deputatului, care activează în cadrul Oficiului Ambasadei Olandei a obținut anul trecut un salariu de 345 426 de mii de lei.

În timp ce Familia Novac indică în declarația de venit că deține doar un singur teren intravilan și nicio altă avere imobilă – apartament sau casă de locuit, familia Popșoi a trecut în declarație mai multe averi imobile de acest gen.

Astfel, familia Popșoi deține un teren intravilan în valoare de 135 939 de lei, obținut în anul 2016 prin contract de moștenire. Aceasta mai deține două apartamente, unul obținut în 2016, în valoare de 405 196 de lei, iar altul în valoare de 194 060 de mii lei obținut în 2012, ambele dobândite în urma unor contracte de vânzare – cumpărare. Deputatul mai deține o casă de locuit în valoare de 122 453 de lei, dobândită în anul 2006 prin contract de moștenire, dar și o altă avere imobiliară de 43 799 de lei.

Pe lângă imobilele deținute, familia Popșoi mai are 6 conturi bancare:

Depozit bancar: 81 342,18 LEI

Depozit bancar: 256 USD

Depozit bancar: 1110,72 EURO

Depozit bancar: 624, 74 LEI

Depozit bancar: 3027,39 EURO

Depozit bancar: 1074,7 EURO

Declarația integrală:

Ce mașini conduc cei doi deputații

Deputatul socialist, Grigore Novac, conduce un automobil Volvo XC-90, fabricat în anul 2007 și dobândit în anul 2015, valoarea mașinii, indicată în declarația de venit, fiind de 113 000 de lei (aproximativ 5 800 de euro).

În urma unei simple căutari pe un site de anunțuri auto, ZdG a constatat că prețul unui astfel de automobil Volvo XC-90, fabricat în anul 2007, pornește de la cel puțin 8 500 de euro, iar în cazul în care prețul este unul mai mic, fie că mașina este avariată, fie că are plăcuțe de înmatriculare străine.

De cealaltă parte, deputatul PAS, Mihail Popșoi, a trecut în declarația sa de venit două automobile, o Toyota Auris în valoare de 11 mii de euro, fabricată în 2016 și achiziționată în 2019 și o Toyota Corolla de 90 de mii de lei, fabricată în 2004 și procurată în 2015.

Prețul de piață a unui automobil Toyota Auris, fabricat în anul 2016, este aproximativ de 10 – 12 mii de euro.

Activitatea parlamentară a celor doi deputați: Novac nu a efectuat nicio vizită oficială

Mihail Popșoi, adversarul socialistului Grigore Novac, din schimbul de palme din cadrul emisiunii, deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova. Deputatul PAS este și membru al comisiei permanente „Comisia Politică Externă și Integrare Europeană”.

De la validaria mandului său de deputat, Popșoi a efectuat până acum 14 vizite oficiale de lucru. În septembrie 2019, a participat la cea de-a 4-a Reuniune a Președinților Parlamentelor Țărilor Eurasiatice, în decembrie 2019 a participat la Reuniunea Comisiei de Monitorizare a APCE și la Reuniunea anuală a Secretarilor delegațiilor parlamentare la APCE, dar și la alte câteva reuniuni oficiale, în interes de serviciu.

De cealaltă parte, socialistul Grigore Novac, care este membru al comisiei permanente „Comisia juridică, numiri și imunități”, potrivit site-ului oficial al Parlamentului, de la obținerea mandatului de deputat în urma alegerilor din februarie 2019, nu a efectuat nicio vizită oficială de lucru în legătură cu activitatea sa parlamentară.

Proiecte de iniţiative legislative inițiate de Novac și Popșoi

Pe parcursul celor circa 15 luni de mandat, deputatul PSRM, Grigore Novac a venit cu 21 de proiecte de inițiative legislative. Patru dintre acestea au fost adoptate de către Parlamentul R. Moldova.

Proiectele propuse de Novac și adoptate de Parlament:

Proiectul legii pentru modificarea Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (art.90, 92)

Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative privind Serviciul de Informații și Securitate al RM – art.1, 13; Legea nr.170-XVI din 19.07.2007 privind statutul ofițerului de informații și securitate – art.17, 40

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (art.3, 4)

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.8, 13)

Alte 5 proiecte inițiate de către deputatul socialist sunt în proces de examinare, 6 sunt în proces de adoptare, iar pe altele șase parlamentarul și le-a retras.

La acest capitol, tot în această perioadă de mandat, deputatul PAS, Mihail Popșoi a fost autorul a 28 de proiecte de inițiativă legislativă. Trei dintre acestea au fost adoptate de către Parlamentul R. Moldova.

Proiectele propuse de Popșoi și adoptate de Parlament:

Proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 4, 8, ș.a.; Legea despre statutul deputatului în Parlament – art.2; Legea privind partidele politice – art.26; ș.a.)

Proiectul legii cu privire la modificarea articolului 4 din Legea nr.93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător

Proiectul legii pentru modificarea articolului 11 din Legea cu privire la Procuratură nr.3/2016

Alte 14 proiecte în care Popșoi figurează ca și autor se află la etapa de adoptare, 9 proiecte sunt în proces de examinare, un proiect a fost respins, iar altul a fost retras.

Proiectul de inițiativă legislativă care a fost respins se referea la Moțiunea simplă asupra politicii și activității Ministerului Economiei și Infrastructurii al R. Moldova.

Schimb de replici acide între Novac și Popșoi, în Parlament

Pe lângă schimbul de palme din timpul pauzei emisiunii, deputatul PSRM Grigore Novac și deputatul PAS Mihail Popșoi au facut anterior și schimb de replici tăioase în plenul Parlamentului. Cea mai recentă scena de acest gen s-a produs la ședința Parlamentului din 10 martie, în timp ce ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, era audiată în plen.

Schimbul de replici a început după ce vicepreședintele Parlamentului, Mihail Popșoi, s-a arătat indignat mesajele lansate de către unii reprezentanți ai PSRM și i-a acuzat pe socialiști că ar răspândi știri false.

„Poate e cazul să înăsprim și răspunderea penală legate de știrile false în domeniul epidemiologic. Astăzi vedem că holdingul mediatic al colegilor din PSRM, care au preluat o parte din instituțiile mediatice ale lui Plahotniuc promovează știri false legate de intervenția în cadrului unei conferințe a doamnei Maia Sandu. În loc să spună mulțumesc că doamna Sandu a venit să pună umărul în această situație de criză, apar știri false exact ca și în situația cu 30 de mii de sirieni” a declarat atunci Popșoi.

Imediat, atunci, mai mulți socialiști, printre care și Grigore Novac, deși aveau microfoanele deconectate au venit cu mai multe replici, iar președinta Parlamentului le-a cerut să facă ordine.

„Stimați colegi, dvs. nu provocați discuții inutile în sală. Dvs, domnule vicepreședinte, ați provocat aceste discuții inutile în Parlament”, a declarat Zinaida Greceanîi.

A urmat întrebarea lui Popșoi în legătură cu posibiliatea ca persoanele cu răspundere în stat, care divulgă numele pacienților infectați cu noul coronavirus, să poată fi trase la răspundere.

„Discuțiile despre știrile false într-o situație epidemiologică nu sunt inutile. În situația în care persoana este și așa victimă, noi să o victimizăm și mai tare doar din cauza că această victimă are nenorocul să aibă numele similar cu principalul oponent politic al președintelui Dodon, se poate cere înăsprirea legislației penale, inclusiv pe acest subiect?” a întrebat-o pe ministra Sănătății deputatul Mihail Popșoi.

Ministra Sănătății nu a apucat să răspundă la întrebare, întrucât deputați socialiști au sărit cu replici.

Imediat, a început un schimb de replici dure între Popșoi și Novac.

Grigore Novac, deputat PSRM: „Ce e asta”?

„Ce e asta”? Mihail Popșoi, deputat PAS: „Terenuri mai iei multe? Mai iei terenuri cu căsătorii fictive? Au mai rămas terenuri?”

„Terenuri mai iei multe? Mai iei terenuri cu căsătorii fictive? Au mai rămas terenuri?” Grigore Novac, deputat PSRM : „Mare prostănac mai ești”.

: „Mare prostănac mai ești”. Mihail Popșoi, deputat PAS: „Ciocul mic, domnule deputat”.

Novac – căsătorie fictivă pentru teren?

Grigore Novac are 37 de ani și s-a născut pe data de 6 februarie 1983 în satul Sălcuța, raionul Căușeni. Din anul 2014 este deputat în Parlamentul R. Moldova, astfel că în acest moment Novac deține al doilea mandat consecutiv de deputat. De profesie este jurist. În precedenta legislatură Novac a fost membru al Comisiei Drepturile Omului şi Relaţii Interetnice.

În declarația pentru anul 2018, socialistul a indicat că a obținut 83 de mii de euro, 15 500 de dolari și 250 de mii de ruble rusești în urma mai multor evenimente de familie.

Declarația de venit pentru anul 2018

Aceste sume nu se regăsesc în declarația de venit din 2019.

În 2011 presa a scris că Novac s-a căsătorit fictiv pentru a obține un teren în Stăuceni, la fel ca și colegii acestuia, socialiștii Marina Rădvan și Vladimir Odnostalco. Terenurile au fost acordate în aceeași zi, figurează în declarația sa de avere și este evaluat la 80 mii lei.

Potrivit unui document semnat în anul 2015 de secretara Primăriei Stăuceni, „cele trei persoane care fac parte în prezent din partidul socialist, conform actelor depuse, erau căsătorite și aveau viza de reședință în comuna Stăuceni”. Grigore Novac a negat însă, pentru reporterul ICPC, că ar fi fost căsătorit fictiv.

„Această căsătorie fictivă nu a avut loc, asta eu am declarat nu o singură dată și am s-o repet. A fost un teren obținut absolut legal”, declara Novac atunci.

La fel ca și unii dintre colegii săi, deputatul Grigore Novac ar fi donat sume semnificative partidului în ultimii ani, cel puțin așa arată rapoartele depuse la CEC. De exemplu, în anul 2015 a donat PSRM-ului 95.000 lei pentru alegerile locale. Grigore Novac susține că ar fi câștigat acești bani în anii precedenți, muncind peste hotare.

„Până a veni în funcție o să vedeți decarațiile mele pe acei ani precedenți, bani pe care i-am câștigat în străinătate și pe care i-am declarat la Fisc. Eu pot demonstra aceste venituri de peste hotare. Sursele mele de venit toate au fost declarate”, a declarat Grigore Novac în octombrie 2018 pentru reporterul ICPC.

Popșoi – donații simbolice pentru PAS

Mihail Popșoi are 33 de ani și s-a născut la 10 martie 1987, în Kotciha, regiunea Kirov din Federația Rusă, iar ulterior familia acestuia s-a stabilit în localitatea Vadul lui Vodă, mun. Chișinău, Republica Moldova. Deputatul PAS este căsătorit și are un copil.

La fel ca și unii dintre colegii săi, Mihail Popșoi a făcut donații simbolice pentru PAS, partidul din care face parte. De exemplu, conform rapoartelor depuse la CEC, în 2015 a făcut o donație simbolică către PAS, în valoare de 1000 de lei.

În 2018, Popșoi face o altă donație către PAS. Potrivit registrului de donații aprobat de CEC, Popșoi a donat către partid suma de 2 mii de lei.