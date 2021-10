Discursul integral al președintei Maia Sandu, după întrevederea cu președintele Republicii Slovenia: „Am discutat despre cum putem spori colaborarea economică moldo-slovenă”

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține că în cadrul întrevederii cu Borut Pahor, președintele Republicii Slovenia, s-a discutat despre situația politică din R. Moldova și despre agenda de reforme și transformări pe care cetățenii moldoveni o așteaptă de la noua guvernare. Totodată, s-au purtat discuții și pe marginea subiectului privind sporirea colaborării economice moldo-slovene.

Discursul integral al șefei statului:

„Stimate domnule președinte Pahor,

Mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea și vă salut cu prietenie la Chișinău, în prima vizită oficială la nivel de Președinte al Republicii Slovenia în R. Moldova din ultimii 19 ani. Sper că dialogul pe care îl relansăm acum va da un suflu nou relațiilor dintre țările noastre.

Am discutat, astăzi, cu domnul președinte despre situația politică din R. Moldova, despre alegerea cetățenilor R. Moldova și despre agenda de reforme și transformări, pe care cetățenii o așteaptă de la noua guvernare. I-am vorbit domnului președinte despre cele mai importante subiecte din programul nostru, și anume, despre reforma justiției, despre consolidarea și eliberarea instituțiilor care trebuie să combată corupția, despre dezvoltarea economică și despre crearea oportunităților economice pentru cetățenii noștri – pentru ca ei să poată să muncească și să fie apreciați aici, acasă, și să nu plece departe în lume. Am vorbit despre reforme care vor îmbunătăți calitatea guvernării, calitatea serviciilor publice și, în general, despre efortul pe care trebuie să-l facem ca să recâștigăm încrederea cetățeanului în statul R. Moldova.

Sunt măsuri care trebuie să conducă la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor R. Moldova, dar și să consolideze instituțiile și procesele democratice din țara noastră.

Pentru a realiza această agendă ambițioasă de transformare internă, avem nevoie de sprijinul partenerilor noștri externi. În acest sens, suntem recunoscători pentru deschiderea Sloveniei de a susține această agendă de reforme. Mai mult – aceste transformări oferă mai multe oportunități de colaborare și între țările noastre.

Digitalizarea serviciilor publice este prioritară pentru Guvernul de la Chișinău, iar Slovenia este o autoritate recunoscută în regiune la acest capitol. Suntem interesați de a învăța de la Slovenia în acest domeniu al transformării digitale și al securității cibernetice. O direcție de colaborare ar fi schimbul de experiență cu Centrul Digital din Slovenia și cu Centrul internațional de cercetare în domeniul inteligenței artificiale de la Ljubljana.

Apreciem, în acest context, posibilitatea oferită de țara dumneavoastră în ultimii ani de a instrui funcționari publici din R. Moldova din domeniul finanțelor în cadrul Centrului regional pentru excelență în finanțe din Ljubljana. Suntem foarte interesați să continuăm această colaborare.

Totodată, am discutat cu domnul președinte cum putem spori colaborarea economică moldo-slovenă. Cred că avem un potențial semnificativ de creștere a schimburilor comerciale între țările noastre.

Am vorbit și despre provocările cu care se confruntă țările noastre în gestionarea pandemiei Covid-19. Apreciem decizia Sloveniei de a accepta certificatele de vaccinare anti-Covid-19, emise de autoritățile moldovenești.

Am discutat și despre situația complexă de securitate din regiunea noastră. Stabilitatea și pacea în regiune este o condiție necesară pentru dezvoltarea țării noastre.

Slovenia deține, în prezent, Președinția Consiliului Uniunii Europene și are o viziune ambițioasă pentru acest mandat. Vizita dumneavoastră, domnule președinte, vine astfel într-un moment foarte oportun pentru agenda noastră de integrare europeană. Uniunea Europeană este partenerul strategic economic și politic al R. Moldova. Contăm, în acest sens, pe sprijinul Sloveniei în aprofundarea dialogului nostru cu UE și în eforturile noastre de a transforma R. Moldova într-o țară mai puternică și mai rezilientă în fața provocărilor interne și externe.

După o perioadă de stagnare, R. Moldova a reușit să reia dialogul politic activ cu Bruxellesul. Doamna prim-ministru Natalia Gavrilița a vizitat capitala UE chiar în această săptămână. Am reușit să obținem deblocarea asistenței europene pentru R. Moldova. Am obținut finanțare pentru un Plan ambițios de recuperare economică în valoare de 600 de milioane de euro, pentru următorii doi ani și jumătate. Acest gest este un semn de sprijin pentru agenda noastră de reforme, un gest pe care îl apreciem foarte mult.

R. Moldova este interesată, de asemenea, de aprofundarea cooperării în cadrul Parteneriatului Estic. Summitul Parteneriatului Estic va avea loc în luna decembrie, în timpul Președinției slovene a Consiliului UE. Acest eveniment este foarte important pentru avansarea agendei europene a țării noastre.

Sperăm că acest summit va pune bazele consolidării de mai departe a Parteneriatului Estic și va oferi o perspectivă europeană mai clară statelor asociate. În calitate de Președintă a Consiliului Uniunii Europene, Slovenia ar putea promova aceste mesaje de încurajare, ce pot da un imbold cooperării în cadrul acestei platforme regionale.

Menționez aici aprecierea mea pentru poziția dumneavoastră privind necesitatea consolidării și unificării continentului european, pentru a valorifica mai bine diversitatea membrilor Uniunii Europene, dar și unitatea acesteia.

R. Moldova este o țară europeană, care își vede viitorul în marea familie europeană. Vrem să le oferim oamenilor noștri șansa de a trăi bine acolo unde s-au născut și să devenim un factor de dezvoltare și stabilitate pentru regiune și pentru tot continentul.

Vizita dumneavoastră, domnule Președinte, are loc într-un an jubiliar atât pentru țara noastră, cât și pentru țara dumneavoastră. Ambele țări marchează în acest an 30 de ani de independență. Domnule președinte, sincere felicitări cu această ocazie. Vă doresc dumneavoastră și cetățenilor Sloveniei pace și prosperitate.

Țările noastre au multe lucruri în comun. Și R. Moldova, și Slovenia sunt țări europene mici, care au comunități mari de concetățeni stabiliți peste hotare. Ambele producem vin bun, apreciat în regiune și în lume, și exportăm miere de calitate. R. Moldova vrea să implementeze un amplu program de împădurire – iar Slovenia, cu mai bine de jumătate din teritoriu acoperit cu păduri, reprezintă pentru noi o adevărată sursă de inspirație.

Slovenia este un exemplu de urmat pentru R. Moldova și în ceea ce privește asigurarea bunăstării oamenilor și dezvoltarea armonioasă a țării. Sper că relansarea relațiilor noastre la nivel de președinți ne va oferi mai multe oportunități să preluăm experiența țării dumneavoastră și să oferim și cetățenilor noștri o viață demnă aici, în R. Moldova”, a declarat președinta R. Moldova, Maia Sandu.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu și președintele Republicii Slovenia, Borut Pahor au susținut vineri, 1 octombrie, declarații de presă, după întrevederea oficială. Detalii aici.

După ceremonia de întâmpinare, Borut Pahor a avut întrevederi cu șefa statului, Maia Sandu, și cu membrii delegațiilor. Pe parcursul zilei, președintele Borut Pahor se va întâlni cu prim-ministra, Natalia Gavrilița, și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, precum și cu un grup de elevi din Chișinău.

Pe finalul primei zile a vizitei, cei doi șefi de stat vor sădi câte un arbore la Grădina Botanică din Chișinău.