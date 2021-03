Deputatul Partidului „Șor” Petru Jardan, despre solicitarea procurorului general de a-i fi ridicată imunitatea: „Politicul s-a implicat în atâtea procese…”

Deputatul Partidului Politic „Șor” Petru Jardan susține că nu îi este frică să rămână fără imunitate parlamentară, în contextul în care procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a solicitat vineri, 19 martie, în plenul Parlamentului, ridicarea imunității pentru anchetarea și arestarea lui în „dosarul fraudei bancare”. Tot aici, parlamentarul spune că deputații „cu siguranță vor vota pentru ridicarea imunității în cazul lui”. Declarațiile au fost făcute de către deputat în cadrul emisiunii „Întreabă Ghețu” de la TV8.

„Nu mă sperie că risc să rămân fără imunitate. Eu cred că toți colegii vor vota pentru ridicarea imunității. Deputații PAS, PPDA, PRO MOLDOVA, PDM – nu cred ca cineva dintre ei nu o să voteze. Deja atâtea presiuni, politicul s-a implicat în atâtea procese. Eu aș spune ca este și influența politicului în general, cam toți strigă în gura mare să vina procurorul. Pentru ce să fugim din țară? Credeți-mă ca sunt cetățean doar al R. Moldova, am de gând să-mi apăr onoarea și demnitatea, indiferent de ce vor indica organele de drept. Nu am de gând să fug nicăieri. Nu am văzut dosarul. Mi-au trimis colegii doar cererea, anexa nu am văzut-o, am înteles că sunt câteva pagini”, a declarat Pentru Jardan.