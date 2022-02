Citiți joi în ZdG: Cum se investighează și cum (nu) se pedepsește corupția de la Institutul Oncologic

În ediția din 24 februarie a Ziarului de Gardă, citiți o anchetă despre cum în ultimii patru ani, doi medici care activau la Institutul Oncologic, reținuți pentru corupere pasivă, despre care Centrul Național Anticorupție anunța că riscau „până la 10 ani de închisoare”, au fost ulterior trimiși în judecată în baza unui alt articol din Codul Penal, care prevede o pedeapsă mult mai blândă: amendă sau muncă neremunerată în folosul comunității. Într-un caz, în instanță, doctorul a reclamat că a fost provocat să comită infracțiunea, instanța l-a achitat, iar procurorii nu au contestat sentința, iar în celălalt caz, doctorul judecat și-a recunoscut vina, a fost amendat și a revenit la locul de muncă.

Mai multe detalii despre cum se investighează și cum nu se pedepsește corupția de la Institutul Oncologic, citiți în numărul de mâine.

Tot joi veți afla cum odată cu încălzirea vremii, 21 de familii care au locuințe în casa cu statut social din orașul Soroca ar putea rămâne pe drumuri. Autoritățile locale susțin că nu este decizia lor și că astfel se conformează unor recomandări ale Curții de Conturi, care le-ar fi solicitat să revizuiască strict lista celor care beneficiază de locuințe sociale.

În paginile ziarului de mâine găsiți și un interviu cu Nicu Popescu, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Am discutat cu oficialul despre ultimele mișcări ale președintelui rus Vladimir Putin: de a recunoaște independența autoproclamatelor republici Luhansk și Donețk de pe teritoriul Ucrainei și de a dispus ca armata rusă să poate merge în Donbas pentru a „menține pacea”.

De asemenea, veți putea citi concluziile expertizei medico-legale în cazul familiei de medici care acuză alți medici de malpraxis, dar și despre istoria unei femei care își așteaptă fiica din închisoare.

Publicitate

Anchete: Cum se investighează și cum (nu) se pedepsește corupția de la Institutul Oncologic

Interviu: „Noi ne pregătim pentru mai multe scenarii. Dar speranța este că nu va trebui să le activăm”

Exclusiv: „Erau interdicții, venea peste noi comunismul”

Impact: „Copilul meu a fost omorât. Cum să trăiesc cu aceasta?”. Concluziile expertizei medico-legale în cazul familiei de medici care acuză alți medici de malpraxis

Viața redacției: Directoarea ZdG, despre recunoașterea de către Putin a „RPLD”: „Vom obosi urmărind aceste evenimente. Dar nu trebuie să obosim”

Trăind de Gardă: „Așteptându-mi fiica din închisoare”

Cititorul de Gardă: Pentru un „extravenit” de 192 de lei, riscăm să rămânem fără locuință”

Publicitate

Viața satului: „Arunc gunoiul în râpă de când mă știu. De când au început să pună amenzi, trebuie să te duci noaptea și doar cu o pungă”

Sănătate: Cancerul la copii: tratamentul și efectele secundare ale acestuia

Editorial

Petru Grozavu: De câte cimitire militare mai e nevoie?

Steven Mark Fisher, Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova: Safe to Be Me/ Siguranța de a Fi Eu – un punct de plecare către o societate mai tolerantă

Publicitate