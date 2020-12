Chicu susține că după discuția de joi cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, va anunța dacă va asigura sau nu interimatul la Guvern

Premierul demisionar Ion Chicu a anunțat că joi, 24 decembrie, după întrevederea programată cu președinta R. Moldova, Maia Sandu, va anunța dacă va rămâne să asigure interimatul Guvernului sau va pleca cu totul. Declarația a fost făcută de Ion Chicu miercuri seara în cadrul emisiunii „Politica” de la postul TV8.

„Mâine voi avea o discuție cu doamna președintă Maia Sandu și o să decid ce o să fac mai departe. Seară i-am invitat ca să le mulțumesc pentru faptul că au asigurat aprobarea publicarea promovarea și nu au admis ca țara să intre în anul nou fără buget. Eu am spus că Odată cu aprobarea bugetului eu voi demara procesul de alegeri anticipate. Este vorba despre un guvern un exercițiu care practic nu are competing competențe stă pur și simplu și administrează lucrurile fără a putea lua decizii. Și în asemenea condiții nu are nicio importanță cine e ministru și cine e prim-ministru. Din păcate, la asta s-a ajuns pentru dizolvarea Parlamentului. Nu este atât de important cine va asigura interimatul.

Mâine, după întrevederea cu doamna președinte o să mă întâlnesc încă odată cu colege de la minister și după aceasta o să luăm o decizie. Eu cred că o parte va rămâne dacă decidem să rămânem și în cazul în care plecăm o parte va pleca. Nu are nimic opoziția cu decizia Guvernului. Eu am vorbit în septembrie despre efortul de dizolvarea Parlamentului, însă nu am putut să fac asta până nu au fost aprobarea bugetele”, a declarat Ion Chicu.

Guvernul Chicu și-a dat demisia miercuri dimineață, 23 decembrie. Premierul demisionar a declarat că a luat decizia după ce s-a consultat cu președintele Igor Dodon și președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Cu o săptămână înainte de demisie, pe fundalul unor proteste ale deputaților din opoziție, într-o ședință desfășurată la miezul nopții, deputații PSRM-ȘOR au aprobat proiectele bugetelor anuale, iar acum câteva zile Dodon a promulgat documentele.