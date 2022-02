Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova: „Riscul unui război depinde de înțelegerea definiției NATO de către Rusia”

Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, Steven Fisher, susține că riscul unui război depinde de înțelegerea definiției NATO de către Rusia și a scopului pentru care această alianță există. El afirmă că este foarte important ca toate canalele diplomatice să rămână deschise, iar discuțiile să aibă loc pe diverse platforme: pe de o parte NATO-Rusia, iar pe de altă parte și țările să discute cu Rusia pe bilaterală.

Declarațiile ambasadorului au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Deutsche Welle.

„Toată lumea vede discuțiile care au loc pe dimensiunea diplomatică la cel mai înalt nivel – discuții între Rusia-NATO-SUA și alte țări membre ale NATO. Situația este foarte gravă. Acest efort diplomatic nu ar fi fost atât de consistent dacă nu s-ar fi ajuns la o fierbințeală atât de mare. În ceea ce privește riscul izbucnirii unui război, îmi este greu să vă spun cât de mare e acest pericol stând aici, la Chișinău, în biroul meu. Amploarea acestui risc depinde acum de reacțiile lui Vladimir Putin la răspunsurile scrise transmise recent Rusiei de către SUA. Dar depinde și de efortul tuturor statelor, de capacitatea de a explica și de a înțelege ce este NATO și ce se inoculează de către cineva că este NATO. Noi, ca membri ai NATO, suntem foarte expliciți în ceea ce privește rolul acestei alianțe. NATO este pur defensivă. Nu are ambiții teritoriale și are menirea să asigure securitatea statelor membre. Sper că autoritățile ruse înțeleg și apreciază asta. Rusia nu are niciun motiv să se teamă de NATO. Dacă ar exista o înțelegere clară că NATO este o alianță defensivă, tensiunile dintre NATO și Rusia ar fi reduse substanțial. Iar discuții serioase ar putea avea loc pe dimensiunea stabilității. Aceasta ar impulsiona dialogul între NATO și Rusia. Răspunsul scurt este următorul: riscul unui război depinde de înțelegerea definiției NATO de către Rusia și a scopului pentru care această alianță există”, a declarat Fisher.

Ambasadorul Marii Britanii în R. Moldova, Steven Fisher, afirmă că atunci când cere neadmiterea Ucrainei în NATO, Rusia cere, de fapt, ca NATO să meargă contra propriilor principii.

„Este foarte important ca toate canalele diplomatice să rămână deschise, iar discuțiile să aibă loc pe diverse platforme: pe de o parte NATO-Rusia, iar pe de altă parte și țările să discute cu Rusia pe bilaterală. De exemplu, ministrul britanic de Externe, Liz Truss, va fi săptămâna aceasta în Rusia și se va întâlni cu șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov. Sper că toate părțile vor da dovadă de responsabilitate și că riscurile vor fi minimizate. NATO mereu a spus că orice stat suveran are dreptul de a adera la Alianță și că va menține politica ușilor deschise. Ucraina este stat suveran și independent și are tot dreptul de a intra într-o alianță sau alta, inclusiv în NATO. Iar Rusia cere acum ceva realmente imposibil, pentru că Ucraina are dreptul să-și asigure securitatea. Deci are dreptul să facă parte din NATO”, a adăugat Steven Fisher.

Publicitate

Întrebat despre cum pot afecta aceste tensiuni ruso-ucrainene R. Moldova, Fisher a spus că „repercusiuni asupra Moldovei ar exista cu siguranță, deoarece Chișinăul are o relație comercială cu Rusia și un impact economic ar fi inevitabil”.

„Tensiunile dintre Rusia și NATO afectează toate țările europene. Am putea doar să speculăm pe tema impactului unei posibile invazii a Rusiei în Ucraina. E logic să ne gândim și să modelăm un astfel de scenariu, deoarece Rusia și-a dislocat trupe la granița de Est și de Nord cu Ucraina. Deci, dacă ar avea loc o escaladare între Rusia și Ucraina, Moscova va fi nevoită să suporte în mod sigur noi sancțiuni economice impuse de către Occident. Și vorbim de sancțiuni foarte dure, care ar genera un impact profund pentru Federația Rusă. Repercusiuni asupra Moldovei ar exista cu siguranță, deoarece Chișinăul are o relație comercială cu Rusia și un impact economic ar fi inevitabil. De asemenea, în funcție de ceea ce s-ar putea întâmpla, este posibil ca unii oameni din Ucraina să fie nevoiți să se strămute – să se mute inclusiv în R. Moldova vecină. Dar mai este un factor pe care nu putem să nu-l menționăm: regiunea transnistreană și militarii ruși care staționează ilegal acolo. Întrebarea este cum vor reacționa aceste trupe în cazul în care Rusia va ataca Ucraina?”, a accentuat ambasadorul.

Rusia a desfășurat zeci de mii de trupe în apropierea graniței cu Ucraina de anul trecut și a trimis forțe în Belarusul vecin pentru exerciții comune programate pentru luna februarie, despre care oficialii ucraineni se tem că ar putea servi drept „teatru de operațiuni cu drepturi depline” din care să lanseze un atac.

Kremlinul a negat în repetate rânduri că plănuiește să atace Ucraina, dar a susținut că sprijinul NATO pentru țară constituie o amenințare tot mai mare pe flancul vestic al Rusiei.

Discuțiile la nivel înalt dintre Occident și Rusia s-au încheiat la începutul lunii ianuarie fără progrese, lăsând îndoieli perspectivele de detensionare și diplomație viitoare.

Publicitate