„Am semnat vreo două luni în urmă. Nici nu mai țin minte ce scrie”. Reacția unui primar după publicarea declarației în care a anunțat că aderă la Partidul „Șor”

În ultima perioadă, în spațiul public apar declarații ale primarilor și consilierilor din mai multe localități, care anunță că părăsesc PDM și PSRM și aderă la Partidul „Șor”. Contactați de ZdG, unii aleși locali au spus că au semnat anterior acea declarație și nu mai țin minte ce text conținea, dar și că le-au fost făcute mai multe promisiuni.

Deși declarația a fost făcută publică la 12 mai, primarul localității Șirăuți, raionul Briceni, Vitalie Carlașuc, a precizat pentru ZdG că a semnat declarația încă în luna martie.

„Nu trec la dânșii, am dat o declarație că o să-i ajut și acum, dacă se face așa mare agiotaj, o să trec”, susține primarul.

„Vă spun cinstit, eu singur nu m-am așteptat că va ieși acea declarație. Și încă e scrisă un pic greșit, că eu scriu, slavă Domnului, fără greșeli. Erau vreo două greșeli, dar am semnat-o, n-am mai stat să o prefac. Și de unde am știut eu că o să fie ea publicată? Nu mi-au spus că o vor publica. Eu am semnat vreo două luni în urmă. Acolo ce scrie? Nici nu mai țin minte ce scrie. Îi susțin. Acum deja o să scriu cerere și o să mă duc în partid, dacă așa interes pentru persoana mea. Vom vedea ce vor face”, a adăugat acesta.