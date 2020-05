De ce „migrează” primarii și consilierii de la PDM și PSRM la „Șor”: „Ne agățăm de orice promisiune”

În ultima săptămână, au fost publicate mai multe declarații semnate de către primari și consilieri locali care au anunțat că părăsesc Partidul Democrat din Moldova (PDM) și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și aderă la Partidul „Șor”. Contactați de ZdG, unii aleși locali au spus că au semnat anterior acea declarație și nu mai țin minte ce text conținea, dar și că le-au fost făcute mai multe promisiuni.

Majoritatea au făcut parte din câteva formațiuni până acum și susțin că mai puțin îi interesează partidul, important e să reușească să facă ceva pentru localitate .

Vicepreședinta Partidului „Șor”, Marina Tauber, consideră că cei care aderă la formațiunea pe care o reprezintă sunt convinși de „realizările noastre”.

Potrivit analistului politic Ion Tăbîrță, formațiunea, care a anunțat că se alătură blocului antiguvernamental format cu „Pro Moldova”, vrea, pe fundalul ultimelor evenimente politice, să creeze impresia că „se întărește”, iar forțele de la guvernare „slăbesc”.

„Suntem bucuroși să ne vindem cu cine n-ar fi”

Victor Grosu, consilier în Holoșnița, Soroca, ne-a spus că nu știe „de ce s-a publicat acea declarație așa de devreme”, deoarece „înțelegerea a fost că noi așteptăm până în toamnă”. El susține că a semnat încă acum 2-3 săptămâni.

„Dacă PSRM a spus că ne ajută și nu ne-a ajutat cu nimic până acum, trecem la partidul care ne ajută. Au promis că ne ajută să facem ceva în sat. La noi nu s-a făcut de mulți ani nimic. Întâi și întâi, cu iluminarea stradală. Au promis că vin și instalează. Noi de-acum suntem bucuroși să ne vindem cu cine n-ar fi, numai să facem ceva, în sfârșit, în sat. Ne-au promis ajutor material la renovarea comunei. Care ne dă – la acela ne ducem. Noi am fost cu socialiștii așa cum suntem și cu Șor. Primarul a candidat de la „Forța Nouă”, eu, îndeobște, de la alte partide, dar am susținut primarul, că e băiat de treabă. Știți ce spun prostituatele? Care plătește mai mult – cu acela mă duc. În toamnă, dacă nu se apucă socialiștii să facă ceva în sat, atunci vin ei și fac. Eu pot să vă spun că cei mai devotați la partid au câte trei carnete la alte partide. Declari că ești cu unul, dar faci cu altul. Asta e ceva straniu în viață? Sau ce? Nu înseamnă că dacă am semnat că sunt cu Partidul „Șor” o să procedez întocmai cu ce o să spună ei. Pur și simplu, căutăm o ieșire, să facem ceva pentru sat”, a declarat consilierul, care a făcut anterior parte și din PLDM.

Primarul localității Șirăuți, raionul Briceni, Vitalie Carlașuc, a precizat pentru ZdG că a semnat declarația publicată la 12 mai încă în luna martie.

„Nu trec la dânșii, am dat o declarație că o să-i ajut și acum, dacă se face așa mare agiotaj, o să trec”, adaugă el.

„Vă spun cinstit, eu singur nu m-am așteptat că va ieși acea declarație. Și încă e scrisă un pic greșit, că eu scriu, slavă Domnului, fără greșeli. Erau vreo două greșeli, dar am semnat-o, n-am mai stat să o prefac. Și de unde am știut eu că o să fie ea publicată? Nu mi-au spus că o vor publica. Eu am semnat vreo două luni în urmă. Acolo ce scrie? Nici nu mai țin minte ce scrie. Îi susțin. Acum deja o să scriu cerere și o să mă duc în partid, dacă așa interes pentru persoana mea. Vom vedea ce vor face”, a adăugat acesta.

Aflat la al patrulea mandat, el a fost la PCRM, iar apoi a trecut la PDM, partid pe care spune că l-a susținut mereu și a îndeplinit toate cerințele, dar, de când Vlad Plahotniuc a plecat, lucrurile în formațiune s-au schimbat.

„De când Plahotniuc a plecat, am rămas ai nimănui”

„Cine se adresează – îi ajut pe toți. Nu-s prima dată în politică și nu cred în mari promisiuni. Totuși, am făcut acest pas. Să vă spun drept, de când domnul Plahotniuc a plecat, nu s-a apropiat nimeni, am rămas ca ai nimănui. Unul se duce în dreapta, altul în stânga, nu întreabă nimeni: „de unde, de ce ai venit, poate îți trebuie vreun ajutor?”. Am rămas al nimănui, vă spun cinstit, dar cine merge singur nu ajunge nicăieri. Jumătate de an nu s-a apropiat nimeni. O parte au vrut să plece la socialiști, dar nimeni nu i-a primit, pentru că au crezut că o să câștige candidații lor, alții au trecut. Fiecare s-a dus unde a putut, să lucreze ceva pentru sat…”, mărturisește primarul.

El povestește că reprezentanții Partidului „Șor” din Briceni i-au spus că liderul lor, deși a plecat, „are grijă de noi”.

„Oamenii s-au apropiat, taman niște cunoscuți, pe care îi știu mai demult: „vii cu noi? – vin”. Nu mi-a promis marea și sarea, au spus: „noi o să ne străduim să facem ceva pentru sat”’, menționează Vitalie Carlașuc.

„Noi, cei care trăim la sate, ne agățăm de orice promisiune”

Ghenadie Ganea, consilier local în comuna Obreja Veche, Fălești, ales pe lista PDM, relatează că „a fost o decizie colectivă”, luată după ce reprezentanții Partidului „Șor” le-ar fi promis că vor finaliza proiectul privind apeductul și canalizarea.

„Noi, cei care trăim la sate, ne agățăm de orice promisiune. Au fost niște promisiuni pentru comuna noastră. Dacă, până la toamnă, se realizează câte ceva din cele promise, mai vedem ce facem, dacă nu, asta e. Nu avem șanse să accesăm bani de la anumite fonduri, cum ar fi fondul ecologic sau bugetul de stat, de aceea, mă rog, nu a fost cea mai ușoară decizie, dar, până la urmă, n-am făcut-o din interes personal eu, în calitate de consilier, sper că primarul la fel. Doamna primar a înaintat o condiție: dacă ne ajutați să finalizăm apeductul, la care lucrările durează de 4 ani, au spus că ar putea să ne ajute. E vorba de vreo 3 milioane de lei, fonduri personale, fondul „Șor”, nu mă interesează. Dacă va fi totul legal, de ce nu? Pentru noi e important să avem apă, că lumea moare de sete. Trebuie să te duci primul la fântână, la 5 dimineață, ca să iei o căldare de apă limpede”, a declarat acesta pentru ZdG.

El se arată dezamăgit „în toate partidele și în toți politicienii, chiar nu mai știi în cine să mai crezi” și spune că nu are simpatii, dar „dacă ar face ceva pentru comună, de ce nu?”.

„Ne-au furat moldovenii în stânga și în dreapta, poate un evreu va face ceva. Poate sună naiv. Vrem să finalizăm proiectul cu apeductul, costă foarte mult, e vorba de vreo 19 milioane de lei, dintre care doar vreo 3 sunt valorizate. Persoanele care au fost – un domn de la Chișinău și unul din raion – ne-au spus că vor încerca. Ne-au promis, noi suntem creduli, ăștia de la sat, că noi trăim cu drumui pline de noroi și gropi, satul nu a avut apă de când e el – de 470 de ani, e vorba de fântânile care seacă, eu am avut o fântână care a secat de 4 ani și vă dați seama. Ne agățăm și noi de orice promisiune. Cei care trăiesc la țară și trec prin astfel de probleme nu ar trebui să se întrebe de ce am făcut noi acest pas, pentru că nu l-am făcut din interes personal, ci cu speranța că poate soluționăm o problemă. Să fim realiști și sinceri, de fiecare dată, fiind în postura de primar trei mandate, nu că am umblat dintr-un partid în altul, dar știți cum: când te legi de un partid tot cu speranța că o să ai susținere, finanțare. Aici e vorba de finanțare extrabugetară, așa ni s-a spus: nici vorbă nu poate fi de bugetul de stat, cu șapte deputați (n.r. – în prezent sunt nouă) nu mai poți să faci nimic, dar e vorba de fondul lui Șor, nu știu, nu am intrat în detalii, dar au spus că vor încerca să soluționeze problema dată și noi, mă rog…”, afirmă consilierul.

Cât despre faptul că Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță în dosarul privind furtul miliardului, el menționează că justiția ar trebui să-și facă treaba.

„Nu vreau să par și eu naiv ca cei de la Orhei, care spun că a furat, dar ne-a dat și nouă și niciodată nu voi spune această vorbă în public, dar instanțele trebuie să demonstreze, sunt foarte mulți despre care se vehiculează că a furat. Până la urmă, încă nu stă nimeni la pușcărie concret pentru cazul dat. O să fie vinovat, justiția să-și facă treaba și dacă îl pot aduce în țară, șadă la pușcărie, dacă nu… Eu îmi dau seama că e un om de afaceri și are business și dacă ar putea să facă și în Obreja ceva… Nu că tare simpatizez o persoană oarecare din partidul dat sau pe președintele partidului, însuși partidul, dar, cu speranța că soluționăm și noi o problemă, am făcut și pasul dat, nu ne-a silit nimeni. Așa, ce să așteptăm? Până s-or bate și vor împărți fotoliile, timpul trece, noi îmbătrânim și, ce, murim așa nespălați? Cred că nu e ceva ieșit din comun, că, uite, mare pas și mare crimă am făcut, nu o să ne convină ceea ce promovează, ce fac, da, eu știu multe declarații de-ale lui prostești spuse la adresa multor lideri politici, jurnaliști ș.a.m.d., nu le accept și niciodată nu o să fiu de acord cu chestia asta, însă nu înseamnă că dacă am declarat că mergem cu Partidul „Șor” ne-am schimbat și mentalitatea și judecăm ca un sărăntoc care nu știe ce-i cu dânsul”, mai spune Ganea pentru ZdG.

El susține că își dorește unirea R. Moldova cu România și că nu este membru „devotat” al vreunui partid, dar „când vor fi alegerile, dacă părerea mea pentru cetățeni contează, o să mă determin și eu cu ce partid mă voi duce și pe cine voi susține”.

„Nu-i bătut în cuie că eu sunt ȘORicel. Nu, eu o să le spun și în față, dacă va fi cazul. Ceva concret pentru sat. Dacă se face și sunt bani cinstiți, nefurați, declarați, cel puțin, atunci – poftim. Și dacă vin sub formă de ajutor, donație, atunci mulțumim frumos și putem, la urma urmei, și să susținem. Nouă ni s-a spus că partidul ar putea să fac 1-2 proiecte: unul de valoare mică și unul de valoare mare. Și când am întrebat care e valoarea, 2-3 milioane, foarte bine dacă faceți. Asta a fost toată discuția”, conchide el.

Primarul localității Pârlița, Soroca, Gheorghe Buzurniuc, care se află la al treilea mandat și a mai fost în PCRM și PLDM, declară că a decis să plece din PDM „din cauza că s-a desfăcut partidul”.

„Democrații sunt pe moarte”

„Am fost la comuniști, apoi s-a desfăcut acolo, am trecut la stejar. Stejarul a murit și, de nevoie, am trecut la democrați. Democrații sunt pe moarte, dintr-o echipă s-au făcut trei și nu știe care e mai mare”, susține acesta.

El subliniază că a semnat declarația încă în martie și nu știe de ce acum a apărut, „demult trebuia să fie”. Buzurniuc spune că i-a propus să treacă la Partidul „Șor” un coleg „vechi, cu care am conlucrat în toate partidele”.

„Eu am în spatele meu trei sate. Nu am lumină, nu am drum, eu undeva trebuie să caut o susținere, cine să mă poată ajuta. Un an a trecut, planurile sunt multe și trebuie realizate. Au spus că o să mă ajute cu lumina. În trei sate cu 700 de locuitori nimeni nu va vrea să investească”, adaugă el, spunând că nimeni nu-l întreabă de ce migrează de la un partid la altul, importante fiind rezultatele.

Iurie Porcescu, primarul de Dumbrăvița, raionul Sângerei, se arată „dezamăgit complet de politică”.

„Dar care partid mai este încă? Dintr-o extremă în alta. Cu ce-s mai de treabă ceilalți decât „Șor” sau alții?”, întreabă el.

Solicitat să-și argumenteze decizia acesta a răspuns: „De-atâta, cum zice Dodon. E decizia mea personală și basta”.

Contactat de ZdG, primarul localității Coteala, Briceni, a spus că „pe tema dată nu dau comentarii”.

Tauber: „În Partidul „Șor” ei văd viitor”

Vicepreședinta Partidului „Șor”, Marina Tauber, consideră că cei care aleg să se alăture formațiunii sunt convinși de realizările acesteia.

Potrivit acesteia, actuala guvernare „nu face nimic” și dezamăgește.

„Oamenii care vin la noi sunt convinși de viitorul și perspectivele reale ale Partidului „Șor”. Sunt de acord cu programul nostru, realizările noastre și cu acele proiecte care deja au fost realizate cu succes în mai multe localități unde primarii sunt reprezentanții Partidului „Șor”. Acești oameni văd, în primul rând, grija din partea președintelui, Ilan Șor, din partea echipei noastre față de cetățenii R. Moldova. Fiecare ales vrea să-și îndeplinească obligațiunile și promisiunile date în fața alegătorilor. În Partidul „Șor” ei văd viitor, fapte reale, schimbările radicale în localitățile unde administratorii sunt primarii noștri. Suntem bucuroși și mândri că rândurile noastre devin mai mari și mai puternice. Și lumea, și cei din PSRM și PDM au văzut că aceste partide nu fac nimic pentru cetățeni, având în vedere că au toate pârghiile administrative la nivel de stat: și Președinția, și Parlamentul, și Guvernul, toate organele de forță, Primăria municipiului Chișinău, având toată puterea în stat, se vede că nici PSRM, nici PDM nu a făcut și nu face nimic. Acest lucru este o dezamăgire totală pentru mai mulți reprezentanți, mai ales la nivel local. Noi mereu mergem pe calea programului nostru, care este realizat în localități, suntem manageri eficienți și găsim soluții ca programul nostru să fie implementat”, a comentat Tauber.

Ea spune că banii pentru implementarea programului „vin, în primul rând, din administrarea eficientă a bugetelor de stat, care și așa sunt și în primării, și în consiliul raional, de exemplu, dar, desigur, Ilan Șor a spus de mai multe ori că, da, el încearcă să facă astfel ca mai multe investiții să fie atrase la dezvoltarea acestor localități din partea partenerilor lui de business și a membrilor familiei”.

Analist politic: „Probabil, a fost o așteptare de tip tactico-strategic”

Potrivit analistului politic Ion Tăbîrță, acum disputa politică s-a acutizat și este momentul când guvernarea nu mai are acea susținere majoritară, este într-un proces de slăbire.