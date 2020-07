Acuzații din partea unui deputat „Pro Moldova”, care spune că a fost abordat „cu oferte grase”: Cei care rămân la putere au între 3500-5000 de dolari lunar

Deputatul grupului parlamentar „Pro Moldova” Angel Agache susține că a fost abordat de unii deputați „cu oferte grase, care se măsoară în dolari”, dar și că a văzut plicuri „distribuite din culioace de la Revelion încoace”.

Acesta a adus mai multe acuzații în adresa foștilor colegi democrați și a spus că cei care rămân la guvernare ar primi între 3500 și 5000 de dolari lunar.

„Este mare păcat când formula „onorat plen” nu se mai aplică actualului Parlament. „Onorat plen” și-a pierdut onoarea atunci când a încetat să creadă că guvernarea trebuie să fie din și pentru oameni, când marea împărțeală din bonus adițional guvernării a devenit singurul motor al deciziilor politice, cam de atunci a început epopeea transfugilor, cam de atunci transfugii cu experiență arată cu degetul spre proaspăt veniți și, mai nou, au început să le dea lecții de moralitate. Eu sunt un transfug cu experiență, eu sunt băiatul rău care pleacă și revine în PDM și chiar dacă pare să nu conteze, plec când se împart funcții, plicuri și toți se simt datori să-ți răspundă la telefoane. Plec nu de rău, plec de greață. Sunt băiatul rău vândut și cumpărat pe milioane. Probabil, din această cauză, sunt abordat prin rude și la direct de anumiți deputați cu oferte grase, care se măsoară în dolari. Licitația a fost deschisă oficial cu anunțuri despre posibila revenire a deputaților „Pro Moldova” în PDM. Schemele despre care vorbesc cei de la guvernare există și funcționează exact cum sunt descrise în mass-media. Sunt implementate insistent, dar fără succes.

Ce altceva fac băieții buni? Ei rămân la putere. Nu cu orice preț. Doar cu unul bun. Între 3500-5000 de dolari pe lună, garantați de alți băieți buni de peste drum. Nu sunt invenții, asemenea declarațiilor încâlcite ale domnului Filip, care ba mă acuză că aș fi luat milioane, ba nu poate decide câte funcții aș fi revendicat. De la Revelion încoace, am tot văzut plicuri distribuite lunar din culioace prinse cu lenta Sfântului Gheorghe. Am refuzat plicurile voastre cum nu am susținut acordul controversat cu rușii sau alianța cu socialiștii. Băieții buni, democrații, își caută de treabă”, a declarat Agache la finalul ședinței plenare din 16 iulie.

Acesta l-a acuzat pe liderul democraților, Pavel Filip, că încasează bani din diverse surse, printre care din chiria centrelor multifuncționale ale ASP, dar și că și-a angajat rudele în funcții și a transformat partidul în „Agenție de ocupare a forței de muncă”. „PDM s-a transformat într-o subdiviziune din gruparea PSRM”, susține parlamentarul.

Contactat de ZdG, Pavel Filip nu a răspuns la telefon pentru a oferi o reacție.

Președintele grupului parlamentar „Pro Moldova”, Andrian Candu, a declarat, în cadrul ediției din 15 iulie a emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, că unii reprezentanți ai fracțiunii „au fost acostați și contactați prin prieteni, persoane interpuse”, fiind îndemnați să devină deputați independenți.

În cadrul ediției din 10 iulie a emisiunii Пятница с Анатолием Голя de la RTR Moldova, liderul democraților, Pavel Filip, a spus că unii deputați care au plecat la „Pro Moldova” ar putea reveni la PDM.

Angel Agache a anunțat că părăsește fracțiunea PDM și aderă la „Pro Moldova” la 9 iunie. Anterior, el a fost membru al PLDM, devenind democrat în 2017.