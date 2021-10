60 de zile, în loc de 30. Termenul de efectuare a controlului parlamentar asupra activității CNA a fost extins

Parlamentul a extins cu 30 de zile termenul de efectuare a controlului parlamentar asupra activității Centrului Național Anticorupție (CNA). În cadrul ședinței plenare de joi, 14 octombrie, au fost aprobate modificări la proiectul de hotărâre, care prevede inițierea controlului.

Prin urmare, Comisia securitate națională, apărare și ordine publică și Comisia juridică, numiri și imunități vor prezenta Parlamentului raportul evaluării în termen de 60 de zile, nu 30, cât a fost stabilit anterior.

„Motivul de bază este faptul că noi am recepționat răspunsuri la întrebările formulate către CNA cu întârziere, iar la unele întrebări nu am primit răspunsuri. Pentru a veni cu un raport comprehensiv, comisia are nevoie de timp suficient pentru a procesa răspunsurile”, a precizat președinta Comisie juridice, numiri și imunități, Olesea Stamate.