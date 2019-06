Un magistrat judecat în trei dosare penale, achitat de Curtea de Apel Chișinău

Magistratul Dorin Coval, judecat în trei dosare penale, a fost achitat pe toate capetele de acuzare de un complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău. Decizia a fost luată la 12 iunie 2019 și vine să completeze șirul altor decizii luate în raport cu judecătorii reținuți în anii 2013-2014, achitați ulterior de instanțele de judecată.

Judecătorul Dorin Coval şi specialistul principal al serviciului documentare în Aparatul Judecătoriei Căuşeni, Marin Sandu, au ajuns pe banca acuzaţilor în noiembrie 2013, fiind învinuiţi că au solicitat şi au primit de la Iulian Mândrilă, pe atunci taximetrist, 300 litri de motorină, 100 litri de benzină, cu valoarea de 6450 de lei, precum şi bani în sumă de 500 de lei, pentru ca magistratul să pronunţe o hotărâre de încetare a procesului contravenţional în privinţa sa.

Ulterior, Coval a devenit inculpat în alte două dosare, fiind învinuit de emiterea a două hotărâri contrare legii. Toate cele trei cauze penale au fost conexate şi examinate în noiembrie 2013-decembrie 2017 la Judecătoria Chişinău, sediul Botanica, de către judecătorul Serghei Dimitriu, estimativ, în 61 de şedinţe de judecată. În decembrie 2017, Coval și Sandu au fost achitați pe două capete de acuzare, iar într-un alt dosar, procesul penal a fost clasat pentru că ar fi expirat termenul de prescripţie.

Și procurorii, dar și judecătorul Dorin Coval au contestat sentința primei instanțe. La Curtea de Apel (CA) Chișinău, cauza penală a fost examinată timp de un an și trei luni. La 12 iunie, judecătorii au decis să respingă recursul acuzatorului de stat și să-l accepte pe cel al inculpatului Coval, achitându-l în toate cele trei dosare penale în care a fost judecat. Decizia motivată va fi pronunțată în luna iulie. Contactat de ZdG, Dorin Coval a precizat că nu a decis cum va proceda în continuare, dar susține că, probabil, nu va dori să revină în sistem.

„Legea cu privire la statutul judecătorului spune clar că suspendarea se anulează imediat ce este pronunțată hotărârea de achitare. Consiliul consideră însă că, nu știu de ce, trebuie să fac o cerere. Eu nu fac nici o cerere pentru că eu nu am cerut să mă suspende. Asta nu cred că-i corect. Să hotărască dlor, eu nu cred că am de gând să lucrez mai departe în sistem”. Judecătorul a precizat că, deocamdată, nu a depus plângeri penale pe numele celor care au instrumentat cauza sa, așa cum susținea anterior că va face.

„Hotărârea e executorie. În timpul apropiat, noi vom decide în ce mod vom depune plângerea. Vedem dacă procurorul va face recurs. Cândva, erau timpuri, procurorii trebuiau să meargă până la capăt, dar acum, poate lucrurile s-au mai schimbat, pentru că sunt dosare care nu prea au perspectivă, iar cu fiecare zi, gluma se îngroașă. Sunt dosare care este evident că au fost falsificate”, precizează Dorin Coval.

Citiți și: (audio, doc) „Denunţător de profesie”: Martorul CNA din dosarul unui judecător a dezvăluit cum a fabricat instituţia cauza penală şi a înscenat un accident rutier

ZdG a scris anterior că Iulian Mândrilă, denunțătorul din dosarul în care Dorin Coval a fost judecat pentru corupere pasivă, a denunțat în faţa judecătorului din prima instanţă colaborarea sa cu Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) în organizarea unei provocări la adresa lui Dorin Coval şi a angajatului Judecătoriei care a figurat în dosar.

Într-o discuţie înregistrată audio de avocatul unuia dintre inculpaţi, acceptată de instanţă ca probă la dosar, iar ulterior, fiind audiat în proces, denunţătorul a vorbit cu lux de amănunte cum ar fi fost înscenat un accident rutier la Căuşeni, astfel încât, ulterior, dosarul contravenţional intentat să ajungă pe masa judecătorului Coval. Acesta a relatat şi despre relaţiile pe care şi le-a construit de-a lungul timpului cu CNA, dar și despre alte dosare în care a participat ca „provocator”.

După ce Iulian Mândrilă a depus aceste declarații, iar în decembrie 2017, judecătorul Dorin Coval a fost achitat, denunțătorul a ajuns, întâmplător sau nu, după gratii. În acea perioadă, Mândrilă era judecat pentru că ar fi sustras bani și bijuterii din aur de la… concubina sa. Deși Judecătoria Chișinău și CA Chișinău au decis să-i aplice lui Mândrilă o pedeapsă cu suspendare, în iunie 2018, CSJ a admis recursul depus de partea vătămată și a dispus ca Mândrilă să fie condamnat la doi ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Astfel, fiind în penitenciar, Mândrilă și-a schimbat depozițiile și a declarat că își menține declarațiile oferite la faza urmăririi penale, prin care îl denunța pe judecător. „Probabil, i s-a promis că-l eliberează și nu s-au ținut de cuvânt, dar peste câteva săptămâni, Mândrilă ne-a contactat să ne zică cine l-ar fi impus să-și schimbe declarațiile. Noi am refuzat să colaborăm cu el”, a precizat Dorin Coval pentru ZdG. Iulian Mândrilă se află, în continuare, în stare de arest.