VIDEO/ Procurorul din spatele unei construcţii cu scandal din centrul Chişinăului

Familia procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru, care a ajuns în atenţia opiniei publice după ce a ridicat un bloc cu 10 etaje în cartierul Malina Mică din Chişinău, intenţionează să construiască un spaţiu comercial în centrul capitalei, spre nemulţumirea vecinilor din zonă. Noul imobil este planificat să fie înălţat pe rămăşiţele unui fost apartament la sol, cu suprafaţa de doar 26 metri pătrați, adjudecat de părinţii celor doi procurori în urmă cu aproape trei ani şi demolat ulterior.

În februarie 2016, Vasile şi Galina Dulgheru, părinţii procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru de la Procuratura mun. Chişinău, despre care ZdG a scris anterior că au construit, prin intermediul firmei „Sky Home Lux” SRL, un bloc cu 10 etaje, au cumpărat un apartament la sol, cu o suprafaţă de 26,7 m.p., în chiar centrul Chişinăului. Potrivit informaţiilor din contractul de vânzare-cumpărare, familia Dulgheru ar fi achitat pentru locuinţă vreo 3 mii de euro (62 de mii de lei), deşi preţul ei de piaţă este de cel puţin cinci ori mai mare.

Citiți și: Blocul cu 10 etaje construit de familia a doi procurori — dat în exploatare

Fraţii procurori, milionari din donaţii, cu afaceri imobiliare prin intermediul părinţilor şi socrilor

Reconstrucţia apartamentului, sinonimă cu demolarea şi edificarea unui spaţiu comercial

La scurt timp după ce au cumpărat apartamentul de pe str. Vlaicu Pârcălab, familia Dulgheru a demarat demolarea acestuia, făcând şi demersuri pentru obţinere a actelor necesare reconstrucţiei. Iniţial, au obţinut de la doi vecini permisiunea de a efectua lucrări de reconstrucţie a locuinţei. Ulterior, la 16 august 2016, familia Dulgheru a depus o cerere prin care solicita eliberarea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei terenului, din locativă în nelocativă. Printr-o altă cerere, depusă cu două săptămâni mai devreme, familia Dulgheru a solicitat eliberarea certificatului de urbanism pentru „reconstrucţia apartamentului”. Contactele aferente cererii conţineau numărul de telefon mobil al procurorului Ion Dulgheru.

După ce a primit certificatul de urbanism, la 16 decembrie 2016, familia Dulgheru a cerut eliberarea autorizaţiei de construcţie, la contactele din cerere fiind deja indicat numărul de telefon mobil al procurorului Andrei Dulgheru. Peste 12 zile, pe 28 decembrie 2016, autorizaţia de construcţie era eliberată, fiind semnată de viceprimarul Nistor Grozavu, secretarul de atunci al Consiliului Municipal Chişinău, Valeriu Didencu şi Sergiu Borozan, arhitect-şef interimar. Potrivit datelor din autorizaţie, Vasile Dulgheru urma să „reconstruiască apartamentul cu extinderea volumetrică P+E (parter+etaj)”, urmând ca, în acea perioadă, „nu va admite afectarea accesului existent, iar imobilele existente vor fi protejate”. „În cazul unor defectări, prejudicul va fi compensat şi remediat de beneficiari”, se sublinia în autorizaţie. Vara trecută, locul unde a fost amplasat apartamentul procurat de familia Dulgheru şi un sector de teren public a fost îngrădit, acolo urmând să fie ridicat un bloc cu spaţii comerciale. Asta deşi, conform datelor de la Cadastru, terenul este public.

„Toate întrebările le-am avut cu dl acesta, dl Andrei”

Acţiunile şi atitudinea familiei Dulgheru a nemulţumit oamenii care locuiesc în zonă. Aceştia au cerut autorităţilor să se implice şi să stopeze construcţia. Ulterior, au atacat în judecată eliberarea autorizaţiei de construcţie. „Aici era o vecină în vârstă, care a decedat acum trei ani. Neamurile ei au perfectat actele şi au vândut apartamentul. Într-o zi, dl care l-a cumpărat s-a apropiat de noi şi a cerut învoire la recunostruirea apartamentului. Am crezut că prin reconstruire, el a vrut să ridice jumătate de etaj, să facă reparaţie capitală… Nicidecum nu era vorba de demolarea apartamentului. Anul trecut, tot vara, eram la odihnă, la Marea Neagră, iar vecinii ne-au transmis că noul vecin a demolat apartamentul său şi mai că a distrus şi apartamentul nostru, care, practic, avea perete comun cu acel apartament, anterior, între ele, fiind chiar o uşă interioară. Când am venit acasă, am văzut ce a făcut dl ăsta, care se bătea cu pumnul în piept că e vecin cinstit şi de onoare. Am iernat cu un perete de doar 15 cm grosime. Temperatura din cameră era ca şi temperatura de afară. Aşa, toate cheltuielile pe încălzire s-au dus în vânt”, spune Veaceslav Croitor, care l-a recunoscut într-o poză pe procurorul Andrei Dulgheru, ca fiind cel care gestionează viitoarea construcţie.

„Eu nici în faţă nu-i ştiu pe cei care au cumpărat terenul. Da, persoana asta vine (Andrei Dulgheru, n.r.). Toate întrebările le-am avut cu dl Andrei. Din auzite ştiu că-i procuror. El nu prea detalia că-i procuror. El mai mult pe ascunziş, ca să nu ştie lumea cine-i. Pe părinţii lui, proprietari din acte ai clădirii, niciodată nu i-am văzut. El venea de obicei după lucru, dar de câteva ori a fost şi în timpul zilei de muncă”, susţine Veaceslav Croitor, completat de soţia sa, Elena, care denunţă reacţia autorităţilor în acest caz.

„Iată cum arată pereţii. Aşteptăm să se usuce”

„Am scris plângeri la Primărie, la Pretură, la Inspecţia de Stat în Construcţii. Au numit o comisie, dar nimeni din scară nu a ştiut că această comisie a fost aici. Am aflat întâmplător, când am fost la pretură să întrebăm dacă se rezolvă sau nu ceva. Atunci ni s-a spus că, în urmă cu trei zile, 13 oameni au fost la faţa locului şi că totul e legal (Atunci când a fost efectuată inspecţia, la faţa locului, conform actelor, era prezent acelaşi Andrei Dulgheru, n.r.). Când am solicitat o expertiză, ni s-a spus că, de fapt, multe nu-s în regulă, că sunt multe încălcări. Nu înţeleg de ce Primăria şi Inspecţia au închis ochii, fără să verifice starea de fapt a lucrurilor. Probabil, au venit, au dat mâna, au semnat şi au plecat”, zice aceasta. „Dacă nu ar fi fost procuror? Dar cum vă gândiţi? Dacă eu, un simplu muncitor, mă duc undeva, pe mine mă fugăresc de la o instituţie la alta să aduc vreun document. El, însă, timp de o zi, rezolvă aşa probleme. Timp de o zi, îi permit să demoleze şi să construiască”, spune femeia. Soţii Croitor susţin că, după ce a fost demolat apartamentul vecin, acoperişul casei şi peretele care a mai rămas din apartamentul lor, transformat peste noapte dintr-un perete interior în unul exterior, au avut de suferit. „Iată cum arată pereţii. Aşteptăm să se usuce”, zice Veaceslav Croitor, arătându-ne o porţiune de perete cu mucegai, din cauza umezelii.

„S-a folosit de faptul că nu eram acasă. Dacă eşti un vecin normal, vii şi spui cine eşti, ce vrei să faci. Noi, când am revenit, am fost şocaţi. După ce au început judecăţile, el s-a cam dat la o parte, pentru că problemele se înmulţeau. El s-a gândit ca nemţii, în 1941: acuş, repede, construim. Aici, s-a cam tărăgănat şi el a zis că îi lasă pe părinţi să se ocupe. Dar, dacă avem întrebări, doar pe el îl sunăm. Pe părinţii lui nici nu ştiu cum îi cheamă”, continuă Veaceslav Croitor. „El s-a comportat cu vecinii ca şi cu nişte porci. A făcut totul pe ascuns, ca nimeni să nu ştie nimic… Acum, el nici asupra pământului nu mai are drepturi. El a cumpărat o construcţie, dar unde-i ea acum? El a cumpărat ceva care nu mai există, dar nu şi pământul de sub acel apartament”, argumentează altă vecină din zonă, Sofia Dobreva.

Procurorul Dulgheru: „Încercam să-l ajut pe taică-meu”

Contactat, procurorul Andrei Dulgheru zice că nu ar avea vreo legătură cu imobilul planificat să apară pe str. Vlaicu Pârcălab, dar a precizat că nici cu tatăl său nu putem discuta, pentru că, „nu-i pe loc”. „Nu am acolo nicio atribuţie. Acolo e taică-meu. Eu doar am vrut să-l ajut, să-i găsesc nişte muncitori. Nu s-a primit, şi m-am dat la o parte. Taică-meu mai indică numărul meu pentru că eu sunt aici, iar el – la ţară, şi, dacă ceva, să mă sune pe mine. Dacă mă înţelegeţi corect. Încercam să-l ajut pe tata. E tot ce am încercat să fac… Acolo sunt pereţi mucegăiţi nu de azi. Pur şi simplu, încearcă să le pună la fundul tatălui meu, dar, nu are nicio tangenţă una cu alta. Normal, acum, chiar dacă sunt fisuri peste drum de el, tot o să le pună la fundul lui”, susţine Andrei Dulgheru.

Întrebat despre terenul public îngrădit, procurorul a zis că nu ar cunoaşte detalii. „Tatăl meu acum nu e pe loc şi nu-l puteţi contacta. Fratele meu? Ce treabă are fratele? Mă deranjaţi pe mine şi vreţi deja şi pe el să-l deranjaţi? Poate să vă dau numărul buneilor, să vedeţi ce fac. Când va veni tata, veţi lua legătura cu el. Îmi cer scuze, acum sunt cam ocupat şi nu pot discuta”, a conchis acuzatorul de stat. După discuţie, i-am trimis acestuia un mesaj, arătându-ne intenţia de a discuta la subiect, cu el sau cu familia sa, doar că Andrei Dulgheru nu a răspuns. Petru Budurin, vicepretorul sectorului Centru, ne-a zis că nu cunoaşte detalii despre caz, dar a promis să se deplaseze la faţa locului pentru a verifica informaţiile furnizate de ZdG.

Averea declarată şi blocul cu 10 etaje, ridicat de familia procurorilor

În decembrie 2014, ZdG scria despre începutul construcţiei unui bloc de locuit cu mai multe etaje pe str. Constantin Vârnav din Chişinău. Şi atunci, construcţia a provocat nemulţumirea locuitorilor din zonă, care susţineau că, terenul de joacă pentru copii de acolo a dispărut într-o noapte, lăsând loc unui bloc cu 10 etaje. Ancheta ZdG a demonstrat atunci că, în spatele construcţiei, era familia procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru, iar cel care gestiona lucrările era Ion Dulgheru, pe atunci adjunct al procurorului Procuraturii Centru, Chişinău. Fratele său, Andrei Dulgheru, era procuror la Procuratura sectorului Râşcani. La început de 2017, blocul cu 10 etaje, construit de familia procurorilor, a fost dat în exploatare. Construcţia a fost ridicată de firma „Sky Home Lux”, fondată şi administrată de tatăl procurorilor şi de soacra unuia dintre cei doi acuzatori de stat.

Conform declaraţiei de avere şi interese pentru 2017, Andrei Dulgheru, activând în cadrul Procuraturii Chişinău, a avut un salariu lunar de aproximativ 15 mii de lei, aproape la fel ca al soţiei sale, angajată la Compania „AIR Moldova”. Alţi 3 mii de euro, familia Dulgheru i-a obţinut, cu titlu de donaţie, de la mama procurorului, Galina. Acuzatorul de stat mai arată că deţine în posesie trei apartamente, obţinute în 2005-2011, cu suprafeţe de 187 m.p., 124 m.p. şi 72 m.p., dar şi trei automobile: BMW fabricat în 2000 şi dobândit în 2012, Renault, fabricat în 2007 şi cumpărat în 2010 şi Audi, fabricat în 2007 şi cumpărat în 2017. În anii 2011 şi 2012, Andrei Dulgheru declara că a contractat două credite în sumă totală de 101 mii de euro cu o rată a dobânzii de 0%. Acestea urmează a fi rambursate până în 2020, respectiv, 2025. Şi fratele său, Ion Dulgheru, este un procuror prosper. În 2017, acesta a primit, prin transfer, de la mama sa, 16 mii de euro. Ion Dulgheru deţine în proprietate mai multe spaţii comerciale, o casă de locuit şi două apartamente.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.