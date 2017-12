Procuror în Ungheni: Proces cu un pensionar dat afară din apartament şi tată profesor cu imobil de lux

Ion Steclari, procuror la Procuratura Ungheni, se pregăteşte să treacă în casă nouă, un imobil de milioane, construit, recent, în oraşul în care activează. Familia acestuia a ridicat luxosul imobil în timp ce procurorul se judeca cu un pensionar pentru un apartament modest, pe care acuzatorul de stat l-a revendicat în virtutea funcţiei pe care o ocupă. În decembrie 2016, Judecătoria Ungheni a decis ca bărbatul să fie obligat să elibereze încăperea. Cu puţin timp înainte, locuinţa a fost divizată şi înregistrată la Cadastru pe numele procurorului Ion Steclari şi al colegului său, Anatolie Gârbu. Ulterior, aceasta a fost scoasă la vânzare pentru suma de 21 de mii de euro.

Casa, cu două niveluri, înconjurată de construcţii accesorii şi cu un gard din lemn, nu este încă înregistrată la Cadastru, deşi este finalizată în exterior. Terenul pe care se înalţă casa este însă înregistrat pe numele lui Gheorghe Steclari, tatăl procurorului Procuraturii Ungheni, Ion Steclari, fiind achiziţionat în 2012. Acesta are 61 de ani, este profesor de muzică şi locuieşte, de facto, în s. Nişcani, r. Călăraşi. Oamenii care ne-au sesizat, dar şi vecinii din zonă afirmă că imobilul este pregătit pentru procurorul Ion Steclari, cel care s-a ocupat de construcţie şi care ar urma să se mute în ea în scurt timp.

Casa de lux de pe un teren înregistrat pe numele tatălui profesor

Procurorul Ion Steclari a evitat să discute cu noi despre casă şi a refuzat să ne spună cum şi dacă a contribuit la construcţia ei. „Am vrut să vă întreb, da’ ce, lumea a făcut o sesizare, o plângere, sau ce? Eu astăzi sunt la serviciu şi sunt concentrat la serviciu. Dar, ca o paranteză, vă explic. Despre bunurile părinţilor, nu am dreptul, nici material, nici legal, să comentez. Eu locuiesc la adresa indicată în declaraţie şi deţin bunurile declarate, respectiv. Ce vorbeşte lumea eu nu pot să comentez. Oamenii, dacă nu au ce face, lasă-i să scrie”, ne-a zis procurorul. L-am întrebat dacă a contribuit cu bani la construcţia casei, ţinând cont de faptul că tatăl său este profesor de muzică. „Eu nu pot să vă răspund la astfel de întrebări. Nu cunoaşteţi ce salariu are tatăl meu, nu cunoaşteţi ce salariu are mama mea. Eu nu vreau să comentez veniturile părinţilor. Eu nu pot să comentez mărimea lefii. Şi vă spun sincer, tata are un salariu destul de bun şi mama la fel, dar nu vreau să comentez. Bunurile familiei, relaţiile dintre mine şi părinţi eu nu am să le discut cu dvs. Mă bucur, până la urmă, că faceţi aşa gen de investigaţii. Eu chiar le salut. Cine-i cu musca pe căciulă trebuie să răspundă”, precizează acuzatorul de stat.

În perioada în care familia Steclari construia luxosul imobil din Ungheni, Ion Steclari cerşea de la stat un apartament de serviciu, care considera că i se cuvine, în virtutea funcţiei pe care o deţine. În decembrie 2016, Judecătoria Ungheni, prin hotărârea judecătorului Anatolie Rusu, a dispus acceptarea demersului semnat de procurorii Ion Steclari şi Anatolie Gârbu privind revendicarea dreptului de proprietate asupra unui apartament situat pe str. Ion Creangă din Ungheni şi a decis evacuarea forţată a cetăţeanului Victor Babii, cel care locuia acolo de mai mulţi ani. Babii nu a fost prezent la nicio şedinţă de judecată. „A evacua pe Victor Babii din imobilul situat pe str. Ion Creangă, fără acordarea altui spaţiu locativ”, a sunat „sentinţa” aplicată de judecătorul Rusu.

Conform datelor de la Cadastru însă, procurorii Steclari şi Gârbu au devenit proprietarii acelui apartament, divizat prin numere cadastrale diferite, încă în februarie 2016, deci, cu aproape un an mai devreme de hotărârea judecătorească. La scurt timp după aceasta, în septembrie 2017, apartamentul a fost propus spre vânzare contra sumei de 21 de mii de euro. Ulterior, anunţul a fost radiat, deşi bunul nu a fost înstrăinat.

„Am iscălit. Dumnezeu cu voi. Nu am vrut probleme cu procurorii”

Pe Victor Babii l-am găsit, la telefon, într-un sat din Floreşti. Acesta ne-a spus că, vreo 10 ani, a locuit în apartamentul din str. Ion Creangă. Locuinţa, afirmă bărbatul, a aparţinut mamei femeii cu care acesta a trăit în concubinaj. Ulterior însă, ambele femei au decedat, fără a reuşi privatizarea locuinţei. Victor Babii a rămas în acel apartament şi susţine că a plătit lunar o taxă, inclusiv serviciile comunale. Până într-o zi, când i s-a spus să elibereze locuinţa pentru că nu are niciun drept asupra ei.

„După asta, m-am dus şi am trăit în subsol. Ce trebuia să fac? Am eliberat apartamentul pentru că nu am vrut probleme. Erau doi procurori. Doi procurori au vrut să stea acolo. Am scos mobila şi am plecat. Eu la judecată nu am fost. Am fost în altă parte, acolo unde este o bancă. M-am dus, dar nu am înţeles nimic. Mi s-a zis: iscăleşte aici, aici, aici. Vreo şapte hârtii am iscălit. Era scris mărunţel şi în latină, dar eu dacă nu pot citi în latină… Am iscălit. Dumnezeu cu voi. Nu am vrut probleme cu procurorii, chiar dacă nu i-am văzut în ochi. Iaca asta a fost. Dar n-am înţeles de ce, după ce am plecat eu din apartament, acolo s-a mutat o femeie, dar nu ei, procurorii, şi cum au reuşit ei să privatizeze apartamentul, deşi eu am încercat asta, dar nu am reuşit”, se întreabă Victor Babii.

Preluarea apartamentului din str. Ion Creangă din Ungheni de către procurorii Ion Steclari şi Anatolie Gârbu a fost actul final dintr-un proces care a durat vreo 10 ani, în care cei doi, împreună cu alt coleg, au încercat să obţină, de la stat, locuinţe de serviciu. În 2008, Judecătoria Ungheni a adoptat trei hotărâri prin care a dispus obligarea Primăriei Ungheni de a repartiza procurorilor din cadrul Procuraturii Ungheni, Anatolie Gârbu, Victoria Popov şi Ion Steclari, spaţiu locativ de serviciu, hotărâri care au devenit irevocabile. Ziarul local „Unghiul” scria, în 2015, că autorităţile locale le-au oferit procurorilor apartamente de serviciu, care urmau să fie folosite de procurori doar în perioada în care aceştia lucrau la Ungheni. Deşi, tot în 2015, consilierii locali au refuzat să le acorde procurorilor dreptul de a privatiza locuinţele, acest fapt a devenit posibil în 2016.

Steclari: „E o întrebare provocatoare”

Procurorul Ion Steclari nu a dorit să ne ofere informaţii adiţionale nici despre litigiul cu Victor Babii şi preluarea apartamentului în care locuia acesta. „Vă explic încă o dată. Eu sunt la serviciu şi statul mă plăteşte pentru fiecare minut. Am fost foarte amabil şi am răspuns la întrebările avute… Informaţia referitoare la apartamentul de serviciu figurează în mass-media locală. Acolo figurează toţi paşii pe care eu i-am făcut. Eu nu pot să comentez nişte vorbe. Văd că dvs. cunoaşteţi că a fost judecată…”, ne-a zis Steclari. L-am întrebat de ce, la scurt timp după ce a intrat în posesia apartamentului oferit de stat, l-a scos în vânzare. „E o întrebare de prisos. Vă spun sincer. E o întrebare provocatoare. La apartament suntem doi coproprietari. Fiecare are partea lui. Vă închipuiţi dvs., două familii să trăiască într-un apartament cu două odăi? Este posibil? Dacă scrieţi un articol, scrieţi că procurorul cutare şi procurorul cutare, activând de 10 ani în procuratura respectivă, s-au adresat în instanţă să li se acorde spaţiu locativ, nu li s-a acordat… Scrieţi concret”, ne-a zis Steclari, refuzând în acelaşi timp să ne ofere detalii despre caz.

„Nu am forţat pe nimeni. Executorul judecătoresc s-a ocupat de asta. Fac ultima concretizare: avem aici, la Ungheni, un dosar ieşit din comun… Cu toate astea s-a ocupat executorul judecătoresc, instanţa de judecată. Să vă spun despre apartament. Primul meu serviciu este procuratura. Am activat aici. Primăria a refuzat să-mi acorde spaţiu locativ. M-am adresat în judecată. Până la urmă, mi s-a dat un apartament cât o cameră în cămin. Totul a durat 10 ani. Pe dl Babii nici nu-l cunosc la faţă. Poate că o fi fost şi a semnat, dar nu-l cunosc. Acum e clar de unde bate vântul… Persoana respectivă s-a adresat la dvs., e clar”, a concluzionat procurorul. După ce i-am spus că deducţia pe care a făcut-o este greşită, Steclari a precizat repetat că salută „iniţiativa noastră de a verifica”. „Dacă faceţi un reportaj, uitaţi-vă atent la toate momentele. Atrageţi atenţia că tatăl meu lucrează în mai multe locuri şi are leafă semnificativă. Sunt mai multe imobile unde d-lui este coproprietar. De mai mulţi ani, mama e plecată la muncă peste hotare. Gata, nu mă mai provocaţi. La acea casă, nu doar tata e proprietar, pentru că bunurile obţinute în timpul căsătoriei sunt comune. Nu uitaţi de datele astea”, ne-a amintit Steclari.

Şi-a scos maşina la vânzare cu 6,5 mii de euro

Ion Steclari este procuror în Procuratura Ungheni din 2005. În vârstă de 35 de ani, acesta a avut, în 2016, venituri din salariu în valoare 119 mii de lei şi alţi 1844 de lei de la Institutul Naţional al Justiţiei. De la o rudă a familiei soţiei din Marea Britanie, procurorul a primit 950 de euro „pentru reparaţia apartamentului”.

Soţia sa a încasat 38 de mii de lei de la Casa Naţională de Asigurări Sociale, indemnizaţie pentru creşterea copilului. Pe lângă apartamentul de 22 m.p., preluat prin judecată, Steclari declară alte două apartamente, unul de 70 m.p., privatizat în 2015 de familia sa, şi altul de 53 m.p., în care acuzatorul de stat deţine o cotă de 5/9. În declaraţia de avere şi interese pentru 2016, Steclari mai indică două maşini, un Audi A6, fabricat în 1996 şi dobândit în 2009, şi un Audi A4, fabricat în 2007 şi cumpărat în 2015. Pe un site de anunţuri, în toamna anului 2017, Steclari a propus maşina spre vânzare pentru suma de 6,5 mii de euro.

Cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea Independenţei R. Moldova, pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, în septembrie 2017, Consiliul Superior al Procurorilor a propus procurorului general încurajarea lui Ion Steclari cu medalia „Pentru serviciu impecabil” clasa III. În 2015, cu prilejul Zilei lucrătorului procuraturii, Steclari a primit grad de clasificare cu o treaptă mai înaltă decât prevede funcţia: Consilier juridic de rangul III.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.