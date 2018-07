Dosarul mitei pentru procurori. Ambii acuzatori de stat au scăpat de arest

Dosarul penal în care figurează procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău, este în curs de finalizare, anunţă reprezentanţii Procuraturii Anticorupţie. Acestora urmează să le fie înaintată învinuirea, cu deferirea cauzei pentru examinare în instanţa de judecată. Între timp, ambii acuzatori de stat au scăpat de arest, fiind cercetaţi sub control judiciar.

Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii Chişinău, au fost reţinuţi pentru 72 de ore, ulterior fiind trimişi în arest pentru 30 de zile, pe 18 ianuarie 2018. Ulterior, acestora le-a fost schimbată măsura preventivă, procurorii ajungând în arest la domiciliu, pentru ca, într-un final, să fie cercetaţi sub control judiciar.

Judecătorii de la CA Chişinău s-au abţinut să examineze cazul

„În privinţa procurorilor Tifoi şi Clim, urmărirea penală e în curs de finalizare. Urmează înaintarea învinuirii, cu deferirea cauzei spre examinare instanţei de judecată. Ambii se află sub control judiciar. Dosarul e la etapa finală a urmăririi penale”, ne-a anunţat Anastasia Mihălceanu, purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Anticurupţie.

Între timp, dosarul, în partea ce-l vizează pe Roman Clim, a ajuns de patru ori şi la Curtea Supremă de Justiţie (CSJ). S-a întâmplat după ce judecătorii de la Curtea de Apel (CA) Chişinău s-au abţinut să examineze, în ordine de recurs, cererea avocaţilor Gheorghe Nogai şi Ruslan Berzoi privind casarea încheierii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 18 ianuarie 2018, privind aplicarea măsurii preventive – arestul, în privinţa lui Roman Clim, pe motiv că Eugeniu Clim, tatăl procurorului, este judecător în cadrul acelei instanţe. Cererea de strămutare a cauzei a fost depusă de Ion Pleşca, preşedintele CA Chişinău, pentru „a nu trezi aparenţe de imparţialitate unui observator obiectiv, în virtutea funcţiei pe care o ocupă tatăl învinuitului în CA Chişinău”. Cererea a fost admisă de magistraţii de la CSJ, iar procedura a fost repetată de nu mai puţin de patru ori, dosarul privind prelungirea mandatelor de arestare fiind trimis spre examinare la CA Cahul şi CA Comrat. Gheorghe Nogai, avocatul lui Roman Clim, a evitat să discute cu ZdG.

De ce sunt acuzaţi cei doi procurori

Conform Procuraturii Generale (PG), procurorii, împreună cu un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana, un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a Inspectoratului Naţional de Investigaţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, precum şi un civil, fost poliţist, ar fi estorcat şi primit de la reprezentanţii unei companii, anchetaţi pentru evaziune fiscală, suma de 6 mii USD şi 70 mii de euro, după ce, iniţial, ar fi solicitat 200 mii de euro.

„Pentru această sumă, procurorii şi ofiţerii de urmărire penală urmau să le înceteze dosarul şi să-i scoată pe cei trei oameni de afaceri de sub urmărire penală”, anunţa PG. „Procurorii au deschis dosar penal pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că nu este calculat, îl stabileau atunci. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, au deschis dosarul ca să estorcheze bani”, declara, anterior, pentru ZdG, Anatolie Braşoveanu, administratorul companiei vizate de acţiunile procurorilor. Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, în şedinţa din 20 ianuarie 2018, solicitarea procurorului general de a-i suspenda pe cei doi acuzatori de stat din funcţie, până la elucidarea cazului.

Trei dosare cu procurori de aproape trei ani în prima instanţă

În instanţa de judecată se află mai multe dosare în care sunt vizaţi acuzatori de stat. La Judecătoria Chişinău este în plină examinare dosarul în care Lilian Cociu, procuror în cadrul Procuraturii Chişinău, este judecat pentru tragerea cu bună ştiinţă la răspundere penală a unei persoane nevinovate. Acesta, exercitând funcţia de procuror în secţia exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale ar fi admis încălcări majore în instrumentarea dosarului lui Andrei Crăciun, tânăr condamnat iniţial pentru un dublu omor la Durleşti şi eliberat peste cinci ani, pentru că s-a ajuns la concluzia că nu el a fost cel care a comis crimele din 2007. Dosarul se află la etapa audierii martorilor.

La Judecătoria Criuleni, de aproape trei ani se examinează dosarul pe numele ex-procurorului Igor Cerchez, reţinut cu mită după ce ar fi estorcat şi primit 600 USD pentru a clasa o cauză penală intentată împotriva unei persoane, care l-a şi denunţat la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Tot de aproape trei ani se examinează la Judecătoria Comrat şi dosarul lui Stanislav Beriozov, învinuit şi el de corupere pasivă. Beriozov a fost reţinut în flagrant în iulie 2015 după ce ar fi cerut 24 mii de euro de la trei persoane condamnate la închisoare cu suspendare pentru o infracţiune gravă. În schimb, procurorul s-ar fi angajat să nu conteste sentinţa emisă pe numele celor trei.

De doi ani şi jumătate, la Judecătoria Străşeni se examinează dosarul penal pe numele lui Marcel Griţunic, procuror în cadrul Procuraturii Nisporeni. La fel ca şi colegii săi, Griţunic a fost reţinut în flagrant în noiembrie 2015, fiind suspectat că ar fi pretins şi primit 500 USD şi 2000 de lei de la un bărbat, pentru a înceta o cauză penală în care figura fiica acestuia.

Procuror achitat, pe motiv că ar fi fost provocat să comită o infracţiune

Dosarul lui Corneliu Pleşca, ex-procuror în cadrul Procuraturii Chişinău, învinuit de abuz în serviciu la investigarea unui caz de omucidere, se examinează la Judecătoria Chişinău de peste doi ani, în lipsa unei sentinţe. La CA Chişinău este examinat dosarul penal pe numele lui Sergiu Jumbei, procuror adjunct de Orhei. Jumbei nu este învinuit de corupţie, ci de provocarea unui accident rutier soldat cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii. Anul trecut, CA Chişinău l-a recunoscut vinovat şi i-a aplicat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 1 an. Ulterior, CSJ a trimis dosarul la rejudecare.

În mai 2018, Tudor Cojocaru, învinuit de trafic de influenţă după ce a fost reţinut în august 2017, în timp ce pretindea că avea influenţă asupra unor magistraţi din CSJ şi că îi poate convinge să aplice pedepse cu suspendarea executării în privinţa a doi poliţişti, condamnaţi la privaţiune de libertate pentru corupere pasivă a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de cinci ani. Acesta a primit şi o amendă în valoare de 85 de mii de lei. ZdG va reveni la acest dosar.

Recent, în martie 2018, Mihail Dadu, procuror în Procuratura Floreşti, reţinut în flagrant de ofiţerii anticorupţie pe 15 ianuarie 2014, în timp ce primea 2000 de lei de la un bărbat suspectat de furt, pe care l-a scos anterior de sub urmărire penală, a fost achitat de CSJ. În proces, procurorii i-au adus lui Dadu un nou capăt de acuzare, învinuindu-l că ar fi estorcat 3 mii de euro şi ar fi primit 1500 USD de la un bărbat anchetat pentru violenţă în familie, ca să nu ceară mandat de arest pe numele acestuia. Şi pe acest capăt de acuzare, Dadu a fost achitat, judecătorii constatând acţiuni de provocare din partea organelor de drept.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.