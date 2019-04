Rezumatul săptămânii în dosarul Filat: Ce a declarat fostul premier și de ce procurorul acuză tergiversarea examinării cauzei penale

Vladimir Filat a venit la ședințele de judecată din această săptămână din dosarul său, ca de obicei, la costum, ținând o mapă cu documente în mâini, care-i acoperea cătușele. „Vă rog să aveți în vedere că, în situația mea, sunt foarte mulți oameni. Nu obiecte, nu corpuri neînsuflețite, dar oameni”, a precizat, la un moment dat, Filat. Deși completul de judecătoare i-a permis fostului premier să discute „cinci minute” cu presa, mascații de la „Pantera”, care au interzis jurnaliștilor să se apropie de Filat pe tot parcursul ședințelor, au „fentat” ordinul judecătoresc.

Vladimir Filat a fost adus la ședința de judecată care a avut loc luni, 15 aprilie, în momentul în care în sală intraseră deja judecătorii, avocații și câțiva jurnaliști. Inițial, mascații nu au permis jurnaliștilor să intre în sala de ședințe, decât după ce în ea a intrat completul de judecători care examinează dosarul. Ulterior, mascații au interzis cameramanilor accesul în sală, după care și magistrații le-au interzis celorlalți câțiva jurnaliști care fuseseră acceptați în interior, să-l filmeze sau să-l fotografieze pe fostul premier. „Dacă fotografiați, vom declara ședința înschisă”, a amenințat magistrata Djeta Chistol.

Ședința de judecată în dosarul Filat, prima după ce Curtea Constituțională a respins ca inadmisibilă sesizarea apărătorilor acestuia, privind interpretarea unor articole din Codul de Procedură Penală, a început cu o cerere citită de către Ion Vâzdoagă, avocat cooptat recent în echipa de apărători a ex-premierului. Acesta a cerut redeschidea ședinței preliminare, motivând-o cu mai multe încălcări ale legislației care ar fi fost comise în raport cu clientul său. Apoi, avocatul a cerut ca, la dosar, să fie anexată lista probelor apărării. Procurora Nadejda Busuioc a solicitat ca cererea să fie declarată neîntemeiată. Ulterior, aceasta a anunțat că este pregătită să citească învinuirea care i se aduce politicianului, iar la ședința ulterioară, ar putea fi pregătită pentru a aduce primii martori ai acuzării.

Doar că, planurile au fost date peste cap de către un alt avocat al fostului prim-ministru, Victor Munteanu, care a anunțat că apărarea are încă o sesizare către Curtea Constituțională. Apărătorul a cerut să fie verificată constituționalitatea articolului 40, aliniatele 1 și 3, Cod de Procedură Penală, care se referă la „competenţa teritorială în materie penală” și la instanța competentă să examineze un dosar. Mai exact, avocații lui Filat au invocat faptul că, în rechizitoriu, nu a fost stabilit locul comiterii infracțiunii incriminate acestuia, deci, nu ar fi clar de ce dosarul trebuie să fie examinat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Totodată, aceștia au făcut referire la norme constituționale care ar fi în contradicție cu acel articol din Cod și care ar încălca prezumția de nevinovăție.

„Nu e o încercare de tergiversare a dosarului”, a spus Munteanu. „Cu asemenea noțiuni operează întreg Codul de Procedură Penală. În asemenea condiții ar trebui să considerăm neconstituțional întreg Codul de Procedură Penală care operează cu noțiuni de săvârșire a unei infracțiuni”, a invocat Busuioc. „Avem o lege prost scrisă”, a replicat avocatul Vâzdoagă. „Considerăm că e o cerere menită să tergiverseze judecarea cauzei”, a declarat, ulterior, procurora Nadejda Busuioc.

Vladimir Filat a venit la proces la costum și cu o mapă cu documente în mâini, care-i acoperea cătușele. Pe tot parcursul ședinței a luat de câteva ori cuvântul, susținând pozițiile avocaților săi, inclusiv cea în care s-a cerut sesizarea Curții Constituționale. „Din dosar reiese clar că locul în care a fost săvârșită infracțiunea și faptul că acuzarea nu a indicat acest loc, de fapt, a oferit posibilitatea ca să se ajungă la acest dosar. La timpul oportun vom demonstra. Dacă se indica locul, se demonstra și faptul….”, a zis Filat, fără a-și duce gândul la final. „În lege scrie clar cum se trimite dosarul în judecată… Administrarea probelor e foarte importantă. Ele stau la baza condamnării sau achitării unui cetățean, nu a unui obiect”, a mai declarat fostul premier.

„Se creează precedente, iar precedentele, după cum știm, lovesc, chiar dacă în timp, exact ca bumerangul, în cei care le creează. Vreau să fiu înțeles exact. În situația mea sunt, nu aș putea să spun mii, dar sunt sute de persoane. Prin sentința de condamnare, locul de detenție a fost stabilit de instanța de judecată. Nu de procurori. Or, exact astăzi se fac trei ani și șase luni în care sunt deținut în condiții de izolator, adică în condiții de arest preventiv. Legea face diferență între cei care se află în arest preventiv și ceilalți. Să nu credeți că eu urmăresc remediul național. Pentru mine asta e mai puțin important. Pentru mine e important ca abordarea să fie legală și să creeze precedent în sens pozitiv, nu negativ. Dacă vă amintiți, la toate întrebările, de ce eu sunt deținut în Penitenciarul nr. 13, răspunsul a fost foarte clar: la solicitarea procurorului. Și aici trebuie să fac o precizare. Până la 31 iulie, când a fost înaintată învinuirea, fără solicitarea arestului preventiv, eu nu am avut, și nu pot spune că m-a deranjat acest lucru, nicio întrevedere, nicio acțiune procesuală cu vreun procuror. Și nici apărarea. Întrebarea mea firească e de ce am fost deținut în Penitenciarul 13 până în prezent? Vă rog să aveți în vedere că, în situația mea, sunt foarte mulți oameni. Nu obiecte, nu corpuri neînsuflețite, dar oameni”, a precizat Filat.