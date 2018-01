Culisele mitei de 1,5 milioane de lei pentru doi procurori şi trei poliţişti

„Procurorii au deschis dosar penal pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că acum nu este calculat, pentru că îl stabileau. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, practic au deschis dosarul ca să estorcheze bani”. Aceasta este declaraţia reprezentantului unei companii din Chişinău care vizează acţiunile a doi procurori şi a trei poliţişti, anchetaţi penal într-un dosar în care au cerut mită de 200 de mii de euro, iar ulterior, s-au mulţumit cu 70 de mii de euro şi 6 mii de USD, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de lei.

Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, ambii din Oficiul Ciocana al Procuraturii mun. Chişinău, au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, după ce ar fi cerut de la un agent economic 200 de mii de euro, iar ulterior, ar fi încasat 6 mii de USD şi 70 de mii de euro pentru a înceta un dosar penal în care erau vizaţi trei oameni de afaceri şi o companie gestionată de aceştia. Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat, în şedinţa de vineri, 20 ianuarie 2018, solicitarea procurorului general de a-i suspenda pe cei doi acuzatori de stat din funcţie, până la elucidarea cazului.

Circumstanţele cazului: ar fi cerut 4, au primit 1,5 milioane de lei

Procurorii Roman Clim şi Evgheni Tifoi, colegi în cadrul Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, au fost reţinuţi pentru 72 de ore, iar ulterior, trimişi în arest pentru 30 de zile, pe 18 ianuarie 2018. Conform Procuraturii Generale (PG), procurorii, împreună cu un ofiţer superior de urmărire penală de la Inspectoratul de Poliţie Ciocana, un ofiţer de investigaţii din cadrul Direcţiei nr.3 a INI a IGP, precum şi un civil, fost poliţist, au estorcat şi primit de la reprezentanţii unei companii, anchetaţi pentru evaziune fiscală, suma de 6 mii de USD şi 70 de mii de euro, după ce, iniţial, ar fi solicitat 200 de mii de euro. „Pentru această sumă, procurorii şi ofiţerii de urmărire penală urmau să le înceteze dosarul şi să-i scoată pe cei trei oameni de afaceri de sub urmărire penală”, anunţă PG.

„După primirea unei părţi din suma pretinsă, procurorii de comun acord cu poliţiştii au „aranjat” eliberarea celor trei oameni de afaceri din „arest preventiv” – „sub control judiciar” şi le-au returnat o parte din obiectele şi actele ridicate în timpul percheziţiei. Ulterior, urmare a faptului neconstatării bănuielii rezonabile de comitere a infracţiunii de evaziune fiscală de către gestionarii firmei, procurorii, în comun cu poliţiştii le-au recomandat celor trei să-şi recunoască vina, urmând ca faptele lor să fie recalificate ca „fals în acte”, precizează PG, într-un comunicat de presă.

„Au deschis dosarul ca să estorcheze bani”

ZdG a aflat că „victima” procurorilor Clim şi Tifoi şi a celor trei foşti şi actuali poliţişti a fost Compania „Radeva-Grup” SRL, care activează în sectorul Ciocana, fiind specializată în comerţ. Anatolie Braşoveanu, care figurează în bazele de date publice ca administrator al companiei, menţionează într-o discuţie cu ZdG că dosarul penal în care a figurat compania pe care o gestionează „a fost deschis pentru o presupusă evaziune fiscală, unde însă nu era indicată suma prejudiciului statului. Noi am întrebat care-i prejudiciul, iar ei ne-au spus că acum nu este calculat, pentru că îl stabileau. Apoi, văzând că nu este prejudiciu, după controlul total al Inspectoratului Fiscal, dânşii, văzând că o dau în bară cu dosarul, ne impuneau să recunoaştem, sub un alt articol, fals de acte. Da, practic, au deschis dosarul ca să estorcheze bani. Adică nu erau motive pentru a deschide dosar penal şi anume de a ne reţine pe noi, în aşa dosar. Însăşi evaziunea fiscală, în ordonanţele lor, nu era indicată. Tot întrebam care-i prejudiciul, iar ei ziceau că-l stabilesc. Păi, voi aţi venit să ne reţineţi, să faceţi percheziţii pentru că voi aveţi intenţia de a stabili prejudiciul statului. Ei au pornit un dosar şi, văzând că nu se primeşte pe un articol, ne impuneau pe noi să recunoaştem un alt articol, fals în acte. Noi sigur că am refuzat, pentru că nici aici nu erau motive. Nu aveam ce recunoaşte”, relatează Anatolie Braşoveanu.

Ruslan Popov, şeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, susţine că dosarul penal în care figurează „Radeva-Grup” SRL a fost ridicat de Procuratura Anticorupţie. „Toate aceste circumstanţe le verifică acum Procuratura Anticorupţie. Toate întrebările la ei. Dosarul a fost ridicat. Acel dosar nu a fost deschis de Ciocana. A fost pornită urmărirea penală de PCCOCS şi transmis la Ciocana. Nu cunosc detalii pentru a da un interviu”, a punctat Popov. Mihail Ivanov, procurorul Procuraturii Anticorupţie care gestionează dosarul mitei de 1,5 milioane de lei, precizează că în cadrul urmăririi penale se examinează şi circumstanţele dosarului penal care a fost deschis şi gestionat de cei doi procurori în care este vizată „Radeva-Grup” SRL. „Se examinează nu atât cum a fost deschisă cauza penală, cât acţiunile persoanelor publice care au fost membri ai grupului de urmărire penală în cadrul acţiunilor de urmărire penală. Nu atât începerea, cât propriu-zis acţiunile care au derulat după”, precizează procurorul Ivanov.

CV-urile şi averea procurorilor reţinuţi

Roman Clim a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura Chişinău, oficiul Ciocana, pe 28 decembrie 2016. Acesta activa însă în cadrul Procuraturii Ciocana, care s-a transformat după reforma Procuraturii Generale în Procuratura Chişinău încă din 2013. Roman Clim este feciorul lui Eugeniu Clim, judecător la Curtea de Apel Chişinău, soţul Olesei Clim, şefa Direcţiei juridice de la Moldatsa. Potrivit declaraţiei de avere şi interese personale, Clim declară pentru anul 2016 un salariu de 89,5 mii de lei. Procurorul mai spune că a primit şi 236,8 mii de lei din înstrăinarea unui autoturism, precum şi 846 de roni, alocaţie pentru întreţinerea copilului, venită din România. Familia Clim mai indică în declaraţie un apartament cu suprafaţa de 105 m.p. şi două autoturisme, un Skoda Superb, fabricat în 2009, cu o valoare de 186, 6 mii de lei, cumpărat în 2014, şi un Hunday Santa Fe, fabricat în 2015 şi cumpărat în 2016 cu 490 de mii de lei. În 2016, tatăl procurorului, judecătorul Eugeniu Clim, a intrat în posesia unei case de locuit cu o valoare cadastrală de 805 mii de lei.

Evgheni Tifoi a fost numit în funcţia de procuror în Procuratura Ciocana, municipiul Chişinău, printr-un ordin al procurorului general, datând din decembrie 2005. În declaraţia sa de avere şi interese pentru 2016, procurorul indică un venit de 131 de mii de lei din salariu. Soţia sa, angajată la Cadastru, a avut un venit salarial de 22 de mii de lei. Totodată, în declaraţia din 2015, procurorul susţine că părinţii i-au donat 42 de mii de lei, iar în 2016, a primit o donaţie de 80 de mii de lei. Evgheni Tifoi declară două apartamente, unul cu suprafaţa de 47 m.p., cumpărat în 2002, şi altul de 93 m.p., achiziţionat în urma unui contract de investiţii semnat în 2011. Procurorul deţine şi două autoturisme: Toyota Prius, fabricată în 2008, cu o valoare de doar 20 de mii de lei, şi un Renault Megane fabricat în 2010 şi cumpărat în 2016. În 2016, procurorul susţine că a vândut un alt automobil, Renault Scenic, fabricat în 2005, cu doar 23,5 mii de lei. În 2014 şi 2015, activitatea procurorului Tifoi a fost apreciată de Procuratura Generală. În 2015, „pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate”, i-a fost acordat gradul de clasificare cu o treaptă mai înaltă decât prevede funcţia, consilier juridic de rangul III, iar în 2014 a primit Diploma de Onoare a Procuraturii de categoria I. Atunci când a fost adus în faţa instanţei de judecată pentru a-i fi aplicat mandat de arest, Tifoi a fost întrebat câţi bani i-ar fi revenit din mita de 1,5 milioane de lei. „Nimic”, a replicat procurorul. Avocaţii acuzatorilor de stat au evitat să discute cu presa.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.