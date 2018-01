Concluzia Procuraturii: Procurorul din Ungheni nu a încălcat legislaţia

Ion Steclari, procurorul Procuraturii Ungheni, despre care ZdG a scris în decembrie 2017 că se pregăteşte să se mute într-o casă nouă, de milioane, înregistrată pe un teren care aparţine tatălui său, la câţiva ani după ce a obţinut, de la stat, prin judecată, un apartament de serviciu, nu a încălcat legislaţia. Printr-un răspuns oferit în scris, Victor Ababii, inspectorul-şef din cadrul Inspecţiei Procurorilor, ne-a anunţat că Procuratura Generală s-a autosesizat în urma articolului, doar că „nu au fost obţinute date care ar pune la îndoială integritatea profesională a procurorului”.

La 14 decembrie 2017, ZdG a scris că Ion Steclari, procuror la Procuratura Ungheni, se pregăteşte să treacă în casă nouă, un imobil de milioane, construit, recent, în localitatea de reşedinţă. Familia acestuia a ridicat luxosul imobil în timp ce procurorul se judeca cu un pensionar pentru un apartament modest, pe care acuzatorul de stat l-a revendicat în virtutea funcţiei pe care o ocupă. În decembrie 2016, Judecătoria Ungheni a decis ca bărbatul să fie obligat să elibereze încăperea. Ceva mai devreme, locuinţa a fost divizată şi înregistrată la Cadastru pe numele procurorului Ion Steclari şi al colegului său, Anatolie Gârbu. Ulterior, aceasta a fost scoasă la vânzare la preţ de 21 de mii de euro, dar nu a fost vândută, apartamentul fiind divizat şi înregistrat pe numele celor doi procurori. Casa în care, în curând, va trece cu traiul procurorul, cu două niveluri, înconjurată de construcţii accesorii şi cu un gard din lemn, nu este încă înregistrată la Cadastru, deşi este finalizată în exterior. Terenul pe care se înalţă casa este însă înregistrat pe numele lui Gheorghe Steclari, tatăl procurorului, fiind achiziţionat în 2012. Acesta are 61 de ani, este profesor de muzică şi locuieşte, de facto, în Nişcani, Călăraşi. Oamenii care ne-au sesizat, dar şi vecinii din zonă, afirmă că imobilul este pregătit pentru procurorul Ion Steclari, cel care s-a ocupat de construcţie şi care ar urma să locuiască în ea în scurt timp.

Citiți și: Procuror în Ungheni: Proces cu un pensionar dat afară din apartament şi tată profesor cu imobil de lux

Inspecţia Procurorilor: „Ion Steclari, având procură…, are grijă de imobil”

„În cadrul controlului nu au fost obţinute date care ar pune la îndoială integritatea profesională a procurorului Procuraturii Ungheni, Ion Steclari, vizat în articol”, ne anunţă Inspecţia Procurorilor. „Imobilul de lux de milioane” menţionat în articol aparţine părinţilor procurorului Steclari, Raisa şi Gheorghe Steclari, care au procurat terenul amplasat în or. Ungheni, str. T. Arghezi, în 2012, la preţ de 127 mii de lei. Conform proiectului, imobilul are dimensiuni 7×8 metri, este de un nivel şi cu mansardă. Pentru construcţia casei, soţii Steclari au contractat credite, inclusiv 2 credite şi din băncile din Italia în sumă de 8 mii şi, respectiv, 5 mii de euro. Deoarece Gheorghe Steclari locuieşte în casa moştenită de la părinţi în satul Nişcani, Călăraşi, şi lucrează în or. Călăraşi, iar Raisa Steclari, din 2004, lucrează în Italia, Ion Steclari, având procură de la Gheorghe Steclari, are grijă de imobil, fapt demonstrat prin actele verificate de Inspecţia Procurorilor”, se menţionează în răspunsul oferit de Procuratura Generală (PG).

În acelaşi document se mai spune că „automobilele de model „Audi” au fost declarate, în 2016, de soţii Ion şi Olesea Steclari în declaraţia de avere şi interese personale”. ZdG scria că procurorul Ion Steclari a scos la vânzare, în toamna anului 2017, un Audi A 4 cu 6,5 mii de euro, automobil care costă cât salariul anual încasat în 2016 de acuzatorul de stat. „Referitor la atribuirea, în 2010, de către primăria Ungheni a apartamentelor procurorilor Ion Steclari, Anatolie Gârbu şi V. Popov, secţia securitate internă a efectuat un control de serviciu, încheiat la 27 mai 2015, procurorii sus-numiţi fiind atenţionaţi pentru acţiuni care, potrivit legii cu privire la Procuratură, constituie abatere disciplinară. În lipsa temeiului de tragere la răspundere disciplinară a procurorului Ion Steclari, procedura disciplinară în privinţa acestuia a fost încetată”, se mai spune în răspunsul oferit de Inspecţia Procurorilor.

Premiat de Procuratură „pentru serviciu impecabil”

Ion Steclari este procuror la Procuratura Ungheni din 2005. În vârstă de 35 de ani, acesta a avut, în 2016, venituri din salariu în valoare 119 mii de lei şi alţi 1844 de lei de la Institutul Naţional al Justiţiei. De la o rudă a familiei soţiei din Marea Britanie, procurorul a primit 950 de euro „pentru reparaţia apartamentului”. La doar două zile după ce ZdG a scris despre averea acuzatorului de stat, acesta a fost decorat cu medalia „Pentru serviciu impecabil” Clasa III, fiind astfel apreciat pentru „serviciu impecabil”. Candidatura acestuia a fost propusă spre aprobare până la apariţia articolului în ZdG. La 19 decembrie, alţi 20 de procurori au primit distincţii pentru îndeplinirea exemplară a obligaţiilor de serviciu, iniţiativă şi operativitate, cu prilejul aniversării a XXVI-a de la proclamarea independenţei R. Moldova. Printre aceştia se numără persoane vizate în anchete jurnalistice, dar şi procurori care au în gestiune dosare de rezonanţă.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.