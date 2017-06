În ulti­me­le trei luni, mai mulţi actu­ali sau foşti fun­cţio­nari de rang îna­lt, anche­ta­ţi în dosa­re de coru­pţie, au fost reţi­nu­ţi. Astăzi, însă, puţini din­tre aceş­tia se mai află după gra­tii, majo­ri­ta­tea fiind cer­ce­ta­ţi în timp ce se află în arest la domi­ci­liu sau sub con­trol judi­ci­ar. ZdG a com­ple­tat lis­ta celor mai răsu­nă­toa­re dosa­re instru­men­ta­te de Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie şi Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie în acest an şi vă pre­zin­tă cele mai recen­te infor­ma­ţii lega­te de ele.

Anul anti­co­ru­pţie 2017 a înce­put în luna mar­tie, atunci când după gra­tii, pen­tru doar câte­va ore, a ajuns Leo­nid Tal­maci, guver­na­to­rul Băn­cii Naţio­na­le a Mol­do­vei (BNM) în peri­oa­da 1991 — 2009.

Talmaci, cercetat sub control judiciar

Leo­nid Tal­maci, fos­tul guver­na­tor al BNM, a fost reţi­nut la 3 mar­tie 2017 şi a pri­mit man­dat de arest pe un ter­men de 15 zile. La scurt timp, însă, Tal­maci a fost trans­fe­rat la spi­tal, iar pes­te 4 zile a fost eli­be­rat din arest, urmând să fie cer­ce­tat sub con­trol judi­ci­ar. Cel mai lon­ve­giv guver­na­tor al BNM este învi­nu­it de pro­cu­rori că a par­ti­ci­pat, împre­u­nă cu alte per­soa­ne, la sus­tra­ge­rea unor mij­loa­ce finan­ci­a­re din con­tu­ri­le Aso­ci­a­ţi­ei Obş­teşti „Biro­ul Naţio­nal al Asi­gu­ră­to­ri­lor de Auto­ve­hi­cu­le” (BNAA) des­chi­se la Moldova-Agroindbank şi Mol­dind­con­bank, bănci con­tro­la­te pe atunci, prin inter­me­di­ari, de către Vea­ce­slav Pla­ton. Tal­maci a fost ales preşe­din­te al Comi­te­tu­lui de con­du­ce­re al Mol­dind­con­bank pe 20 ianu­a­rie 2015. Pes­te doar câte­va zile, insti­tu­ţia finan­ci­a­ră urma să fie impli­ca­tă în fra­u­da­rea resur­se­lor finan­ci­a­re ale BNAA.

Ale­xan­dru Găi­nă, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nea­ză dosa­rul, a evi­tat să dis­cu­te cu noi des­pre soar­ta aces­tu­ia. În schimb, Vita­lie Naga­ce­vschi, apă­ră­to­rul lui Tal­maci, ne-a zis că, în ulti­me­le luni, pe dosar nu au loc acţiuni de urmă­ri­re pena­lă şi că, cel mai pro­ba­bil, dosa­rul ar urma să fie trans­mis în jude­ca­tă, Tal­maci fiind, în con­ti­nu­a­re, cer­ce­tat penal sub con­trol judi­ci­ar.

Un fost ministru şi un fost viceministru – în arest la domiciliu

Edu­ard Gra­ma, deţinând fun­cţia de minis­tru al Agri­cul­tu­rii şi Indus­tri­ei Ali­men­ta­re, a fost reţi­nut de ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA) pe 15 mar­tie, într-un dosar ce vizea­ză înstră­i­na­rea a 30 de hec­ta­re de teren din comu­na Stă­u­ceni, mun. Chi­şi­nău, care apa­rţi­neau Cole­gi­u­lui Naţio­nal de Viti­cul­tu­ră şi Vini­fi­ca­ţie, aflat în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii. În acets dosar, Gra­ma este învi­nu­it că ar fi luat mită. „În pri­vinţa sa, încă nu este adop­ta­tă o deci­zie fina­lă. De regu­lă, la sfârşi­tul urmă­ri­rii pena­le, atunci când dosa­rul este tri­mis în jude­ca­tă, se invi­tă părţi­le şi li se ofe­ră rechi­zi­to­ri­ul. Noi nu avem aşa infor­ma­ţii. Din câte ştiu, ei fac ceva pe dosar, dar nu am infor­ma­ţii. Dl Gra­ma a fost audi­at doar când a fost reţi­nut. El a spus că este dis­po­ni­bil să răs­pun­dă la ori­ce între­ba­re, după care nu a mai fost audi­at”, pre­ci­zea­ză Petru Balan, apă­ră­to­rul lui Edu­ard Gra­ma, demis din fun­cţia de minis­tru la scurt timp după reţi­ne­re, fiind cer­ce­tat în arest la domi­ci­liu. „Dosa­rul e la faza urmă­ri­rii pena­le. Sigur că va avea o fina­li­ta­te. Nu pot să spun care va fi aceas­ta”, pre­ci­zea­ză pro­cu­ro­rul Dorin Com­pan, care instru­men­tea­ză dosa­rul.

Pe 31 mar­tie, în vizo­rul orga­ne­lor de drept a ajuns Vale­riu Tri­boi, pe atunci vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei. Aces­ta a fost învi­nu­it că a făcut uz de per­soa­ne inter­pu­se pen­tru a cum­pă­ra o încă­pe­re de 980 m.p. de la Mol­d­te­le­com, pe care ulte­ri­or a dat-o în aren­dă SA „Fur­ni­za­rea Ener­gi­ei Elec­tri­ce Nord”. Ambe­le enti­tă­ţi apa­rţin sta­tu­lui, fiind în sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Ulte­ri­or, susţin pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie, vice­mi­nis­trul, prin abuz de pute­re, ar fi dat indi­ca­ţii unor fac­tori de deci­zie ai între­prin­de­rii care a pri­mit bunul în aren­dă să-l repa­re, din con­tul ei, fiind alo­ca­ţi în acest sens 4 mili­oa­ne de lei. La scurt timp după reţi­ne­re, Tri­boi şi-a anu­nţat demi­sia din Guvern, fiind cer­ce­tat în arest la domi­ci­liu. „La fel ca şi în cazul dlui Gra­ma, şi aici se lucrea­ză. Sunt numi­te un şir de exper­ti­ze, se fac acţiuni. Încă nu avem o deci­zie. Dl Tri­boi, ca şi dl Gra­ma, este în arest la domi­ci­liu”, a punc­tat pro­cu­ro­rul Com­pan, care instru­men­tea­ză şi acest dosar.

Doi primari reţinuţi pentru fraudarea licitaţiilor au revenit la muncă

La mij­loc de apri­lie, CNA şi Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie (PA) reţin 19 per­soa­ne, din­tre care 9 oameni de afa­ceri şi 10 fun­cţio­nari, inclu­siv pri­mari de Cimi­şeni, Chi­o­se­lia Mare şi Cor­lă­te­ni. Aceş­tia au fost învi­nui­ţi că ar fi tru­cat lici­ta­ţii la imple­men­ta­rea resur­se­lor finan­ci­a­re de pes­te 28 de mili­oa­ne de lei, ofe­ri­te de Fon­dul pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­ti­că pen­tru ilu­mi­na­rea stra­da­lă şi ter­mo­i­zo­la­rea clă­di­ri­lor şco­li­lor. Astăzi, însă, niciun fun­cţio­nar impor­tant, anche­tat în acel dosar, nu mai este după gra­tii. Valen­ti­na Pisa­ren­co, pri­ma­ra satu­lui Cimi­şeni, Cri­u­leni, este în arest la domi­ci­liu, iar cei­la­lţi doi pri­mari au şi reve­nit la ser­vi­ciu. Sve­tla­na Cea­lîcu, pri­ma­ra satu­lui Chi­o­se­lia Mare, Cahul, ne-a spus că nu poa­te vor­bi des­pre dosa­rul în care, în con­ti­nu­a­re este anche­ta­tă, nea­vând pe nume­le său vreo măsu­ră pre­ven­ti­vă. După 25 de zile petre­cu­te în izo­la­tor, 30 de zile în arest la domi­ci­liu, de la înce­put de iunie, e liber şi Petru Paciu, pri­mar de Cor­lă­te­ni, Râş­cani, el reve­nind şi la con­du­ce­rea loca­li­tă­ţii.

„Dacă în cele­lal­te dosa­re, cu 3 — 4 per­soa­ne, e mai greu de lucrat, atunci gândiţi-vă că aici sunt 20 de per­soa­ne… Lucrăm pe toa­te fron­tu­ri­le”, zice ace­la­şi Dorin Com­pan, pro­cu­ro­rul care se ocu­pă şi de acest dosar. „Nu le putem inter­zi­ce pri­ma­ri­lor să revi­nă la ser­vi­ciu după ce sunt eli­be­ra­ţi din arest. Nu avem temei legal ce ar per­mi­te sus­pen­da­rea pri­ma­ru­lui. Codul de Pro­ce­du­ră Pena­lă spu­ne că doar insti­tu­ţia care l-a anga­jat îl sus­pen­dă. Pe pri­mar îl anga­jea­ză oame­nii, prin vot, iar eu nu pot să mă adre­sez către cetă­ţe­nii aces­tor loca­li­tă­ţi pen­tru a-l sus­pen­da pe pri­mar din fun­cţie”, pre­ci­zea­ză Com­pan.

Detalii noi din dosarul ex-preşedintelui r. Criuleni

Pe 13 apri­lie, după gra­tii ajun­se şi Vita­lie Rota­ru, fos­tul preşe­din­te al raio­nu­lui Cri­u­leni, bănu­it de pro­cu­rori că ar fi pre­tins apro­xi­ma­tiv 1,7 mili­oa­ne de lei de la câţi­va agenţi eco­no­mici, impli­ca­ţi în exe­cu­ta­rea unor pro­iec­te inves­ti­ţio­na­le euro­pe­ne. Denu­nţă­to­rii susţi­neau că bănu­i­tul ar fi exer­ci­tat pre­siuni asu­pra lor pen­tru a-i deter­mi­na să le dea suma menţio­na­tă. Deşi ini­ţi­al Rota­ru a ajuns după gra­tii în izo­la­to­rul CNA, ulte­ri­or, aces­ta a fost eli­be­rat, fiind acum cer­ce­tat penal în arest la domi­ci­liu.

„Dl Rota­ru este în arest la domi­ci­liu. El a supor­tat o inter­venţie chi­rur­gi­ca­lă. Sunt efec­tu­a­te acţiuni în vede­rea sta­bi­li­rii tutu­ror cir­cum­stanţe­lor. Sunt per­soa­ne care au dat bir cu fugi­ţii, care sunt impor­tan­te, ele fiind cele care au depus denu­nţul. Aces­te per­soa­ne sunt, la rân­dul lor, urmă­ri­te penal”, decla­ră Miha­il Iva­nov, pro­cu­ro­rul care instru­men­tea­ză dosa­rul. Aces­ta ne-a ofe­rit şi une­le deta­lii, pre­ci­zând că „o per­soa­nă a depus un denu­nţ, dorind să majo­re­ze suma bani­lor trans­mi­şi lui Rota­ru pen­tru a aco­peri gau­ra făcu­tă de ea în buge­tul unor pro­iec­te. După ce Rota­ru a fost reţi­nut şi a făcut decla­ra­ţii, am făcut per­che­zi­ţii la toţi cei impli­ca­ţi în pro­iect şi am sta­bi­lit că, de fapt, Rota­ru are vina sa, pen­tru care va pur­ta răs­pun­de­re, dar că, de fapt, denu­nţă­to­rii, deo­a­re­ce nu puteau să dea darea de sea­mă euro­pe­ni­lor, au spus că i-au dat lui Rota­ru mai mulţi bani decât i-au dat în rea­li­ta­te. De exem­plu, ei lui i-au dat 50 de lei, dar au decla­rat că i-au dat 150. Acum, nu putem nici cu Rota­ru să fini­săm, pen­tru că ne tre­bu­iesc şi cei­la­lţi, pen­tru a efec­tua con­frun­tări pen­tru a sta­bili ade­vă­rul. Ace­le per­soa­ne, din infor­ma­ţi­i­le pe care le avem, s-ar ascun­de în Româ­nia”, a pre­ci­zat pro­cu­ro­rul.

Ex-ministrul Transporturilor şi un fost preşedinte de raion rămân după gratii

Pe 14 apri­lie, trei per­soa­ne au fost reţi­nu­te pen­tru 72 de ore de către pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii CNA în dosa­rul însu­şi­rii a 20 de tere­nuri ce apa­rţin Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău. Aces­tea erau bănu­i­te că ar fi încer­cat să intre în pose­sia lotu­ri­lor, în baza unor hotă­râri jude­că­to­reşti obţi­nu­te prin fra­u­dă. Cei trei reţi­nu­ţi, exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc Iacob Miron, repre­zen­ta­tul Aso­ci­a­ţi­ei „Cuvân­tul de Onoa­re” Ser­giu Topa­lă şi repre­zen­tan­tul la lici­ta­ţii al fir­me­lor „Profi-Star” şi Tehnoserv-Prim, Oleg Luca­nov, pe rând, au fost eli­be­ra­ţi. „Nu noi am decis eli­be­ra­rea, ci instanţa de jude­ca­tă. Pie­tre­le nu pot fi arun­ca­te în ogra­da noas­tră. Se lucrea­ză pe dosar. Inves­ti­ga­ţia con­ti­nuă, vă rog să mă cre­deţi. Lucrăm şi în dire­cţia iden­ti­fi­că­rii altor per­soa­ne. Indi­fe­rent de sta­tut, orga­nul de urmă­ri­re pena­lă nu va închi­de ochii. Anche­ta avansea­ză. O să vă con­vin­geţi după un timp”, a pre­ci­zat pro­cu­ro­rul Ghe­or­ghe Cio­ba­nu, care ges­tio­nea­ză dosa­rul.

Pe 26 apri­lie, după gra­tii a ajuns şi Iurie Andriu­ţă, pe atunci preşe­din­te al r. Cri­u­leni, învi­nu­it de pro­cu­rori că ar fi favo­ri­zat unii agenţi eco­no­mici în cadrul unor pro­iec­te finanţa­te de UE. Potri­vit pro­cu­ro­ri­lor, în urma unei lici­ta­ţii câş­ti­ga­te de o între­prin­de­re din Cri­u­leni, Andriu­ţă ar fi sem­nat un con­tract de suban­tre­pri­ză cu o fir­mă con­du­să de fiul său. Preşe­din­te­le raio­nu­lui ar mai fi pro­mo­vat un alt agent eco­no­mic pen­tru repa­ra­ţia unui drum, chiar dacă lucră­ri­le erau deja înche­ia­te. „Dl Andriu­ţă este în con­ti­nu­a­re cer­ce­tat, fiind în izo­la­tor. Urmă­ri­rea pena­lă con­ti­nuă”, ne-a trans­mis pro­cu­ro­rul Ion Geru, care instru­men­tea­ză dosa­rul.

UPDATE: Iurie Andriu­ță a fost tri­mis în arest la domi­ci­liu la scurt timp după apa­ri­ția aces­tui arti­col în edi­ția tipă­ri­tă de joi, 15 iunie 2017, a ZdG.

Pe 27 apri­lie, în vizo­rul orga­ne­lor de drept au ajuns Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor din acea peri­oa­dă şi Vea­ce­slav Tele­man, şeful-interimar de atunci al Admi­nis­tra­ţi­ei de Stat a Dru­mu­ri­lor. Cei doi au fost învi­nui­ţi de orga­ni­za­rea unei sche­me infra­cţio­na­le în sco­pul dobân­di­rii de mij­loa­ce finan­ci­a­re în pro­porţii deo­se­bit de mari. „Potri­vit urmă­ri­rii pena­le, aceş­tia ar fi exer­ci­tat pre­siuni asu­pra unei com­pa­nii câş­ti­gă­toa­re a lici­ta­ţi­i­lor finanţa­te de Ban­ca Euro­pea­nă de Inves­ti­ţii (BEI) pen­tru a o con­strân­ge să cede­ze o par­te din volu­mul de lucrări unor agenţi eco­no­mici afi­li­a­ţi. Chi­rin­ciuc şi Tele­man sunt cer­ce­ta­ţi, în con­ti­nu­a­re, în sta­re de arest.

Aprilie/mai, CNA şi PA au descins la Primăria Chişinău

La sfârşit de apri­lie, în dosa­rul par­că­ri­lor cu pla­tă din Chi­şi­nău, după gra­tii au ajuns vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu şi Igor Gamreţ­ki, şeful Dire­cţi­ei Trans­port Public şi Căi de Comu­ni­ca­ţie. Recent, însă, Gro­za­vu a fost eli­be­rat, fiind cer­ce­tat sub con­trol judi­ci­ar, iar Gamreţ­ki a fost tri­mis din izo­la­tor, în arest la domi­ci­liu. Deci­zi­i­le au fost lua­te după ce aceş­tia au făcut decla­ra­ţii care au dus, în final, la reţi­ne­rea, pe ace­la­şi dosar, a pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toa­că. Reţi­nut pe 25 mai, edi­lul a fost tri­mis, a doua zi, în arest la domi­ci­liu. Tot pe 25 mai, a fost reţi­nut şi secre­ta­tul Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC), Vale­riu Diden­cu, doi con­si­li­eri ai CMC (Ghen­a­die Dumanschi şi Oleg Oni­ş­cen­co) şi şase repre­zen­tanţi ai unor agenţi eco­no­mici în cadrul mai mul­tor dosa­re ce vizea­ză fap­te de coru­pe­re pasi­vă, tra­fic de influ­enţă şi depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu. Cazu­ri­le, anu­nţa CNA, au fost docu­men­ta­te timp de câte­va luni, peri­oa­dă în care au fost colec­ta­te pro­be video şi audio pri­vind comi­te­rea mai mul­tor abu­zuri, prin­tre care ofe­ri­re şi lua­re de mită, influ­enţa­re a unor deci­zii ale CMC şi favo­ri­za­rea unor agenţi eco­no­mici. Astăzi, toţi cei trei ofi­ci­ali se află în arest.

Tot pe 25 mai, a fost reţi­nut şi ex-deputatul Chi­ril Lucin­schi, învi­nu­it, con­form pro­cu­ro­ru­lui Eugen Rurac, de spă­la­re de bani în pro­porţii deo­se­bit de mari. Potri­vit repre­zen­tanţi­lor CNA, fos­tul depu­tat, prin per­soa­ne inter­pu­se, ar fi comis acţiuni de spă­la­re de bani, fiind ges­tio­na­rul şi bene­fi­ci­a­rul efec­tiv al com­pa­ni­i­lor „Toast Delux” şi „IPA Inter­na­tio­nal Pro­ject Agen­cy”, având sco­pul dobân­di­rii de mij­loa­ce băneşti, sus­tra­se prin fra­u­dă din sis­te­mul ban­car al R. Mol­do­va. Lucin­schi este cer­ce­tat în arest la domi­ci­liu.