Ce cumpărături au făcut procurorii-şefi în 2016

Procurorul general şi-a vândut anul trecut maşina, cumpărându-şi o motocicletă. Alţi procurori-şefi au raportat în declaraţiile de avere şi interese faptul că, în 2016, au achiziţionat maşini noi sau apartamente. Familia şefului Oficiului Ciocana al Procuraturii mun. Chişinău, de exemplu, a cumpărat un BMW X5, fabricat în 2016, cu 1,1 milioane de lei, în timp ce şeful Procuraturii mun. Chişinău a raportat venituri de milioane de lei din diverse tranzacţii imobiliare.

La peste şapte luni de la depunerea declaraţiilor de avere şi interese ale procurorilor, acestea au fost publicate integral pe site-ul Autorităţii Naţionale de Integritate. ZdG le-a scanat şi vă prezintă informaţii despre veniturile şi achiziţiile din 2016, raportate de procurorii care conduc cele mai importante procuraturi din R. Moldova.

Motocicleta procurorului general şi conexiunile din familia Garaba

Eduard Harunjen, procurorul general al R. Moldova, a ridicat în 2016 un salariu de 220 de mii de lei (18,3 mii de lei pe lună), iar soţia sa, care activează la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional, a încasat 180 de mii de lei. De la Institutul Naţional al Justiţiei (INJ), Eduard Harunjen a mai primit 8,8 mii de lei. În 2016, familia Harunjen a vândut automobilul Volvo, fabricat în 2003, cumpărat în 2010, declarând că a obținut un profit de 45,5 mii de lei. Astfel, la capitolul bunuri mobile, procurorul general nu indică niciun automobil. În schimb, precizează că, în 2016, şi-a cumpărat o motocicletă K 750, fabricată încă în 1962, plătind pentru ea 3 mii de lei. „Altă maşină încă nu mi-am cumpărat. Din copilărie sunt pasionat de motociclete, de asta am luat-o. Vreau s-o restabilesc”, zice procurorul general, care a indicat în declaraţia de avere şi interese casa în care locuieşte, terenul aferent şi un alt teren, din apropiere, achiziţionate în urmă cu 17 ani. Mircea Roşioru, alt adjunct al procurorului general, a avut în 2016 venituri din salariul de funcţie în valoare de 206 mii de lei. Alţi 21 de mii de lei, Mircea Roşioru i-a acumulat din activitatea didactică. Soţia sa a avut, în 2016, un salariu de 34 de mii de lei de la firma SRL „Dendrobium”, care comercializează flori, dar şi o indemnizaţie de 5,7 mii de lei.

Igor Popa, un alt adjunct al procurorului general, a avut în 2016 un venit din salariu de 160,5 mii de lei, dar şi un onorariu de 2,3 mii de lei de la INJ. Acesta nu a raportat venituri din partea soţiei sale, avocata Ala Popa. Igor Popa a declarat că, în 2016, nu a făcut nicio achiziţie. Iurie Garaba, un alt adjunct al procurorului general, a avut în aceeaşi perioadă un salariu de 217 mii de lei. Soţia sa, Irina, a avut un venit de 14,4 mii de lei de la „Avicola Tochile”. Fabrica este administrată de Victor Garaba, fratele adjunctului procurorului general. Alţi 23,9 mii de lei soţia lui Garaba i-a primit de la reprezentanţa companiei cipriote „Belsis Limited” în R. Moldova, cu adresa juridică într-un apartament al familiei adjunctului procurorului general. Garaba a raportat pentru 2016 şi o pensie de 89,4 mii de lei (7,4 mii de lei lunar). Acesta mai precizează că are datorii de 15 mii de euro către Ivan Garaba, alţi 15 mii de euro şi 5625 USD către Serghei Teghipco, cetăţean al R. Moldova, stabilit în Ucraina, care are conexiuni cu „Avicola Tochile” şi cu reprezentanţa companiei „Belsis Limited”.

Tranzacţia şefului Procuraturii Anticorupţie şi veniturile Adrianei Beţişor

Viorel Morari, şeful Procuraturii Anticorupţie (PA), a încasat în 2016 din salariul de funcţie 210 mii de lei (17,5 mii de lei lunar). Alţi 55 de mii de lei au intrat în conturile şefului PA din activitatea didactică, cei mai mulţi bani, aproape 30 de mii de lei, provenind de la INJ, iar 1700 de euro şi 600 de USD – din diurne. Anul trecut, Morari a vândut un automobil, Skoda Octavia, cu 40 de mii de lei. Din 2015, Viorel Morari are datorii de 15 mii de euro şi 15 mii de USD, scadente în 2029, cu o rată a dobânzii de 0%. Adriana Beţişor, care, din august 2017, ocupă funcţia de adjunct interimar al procurorului anticorupţie, a încasat în 2016 un salariu de 161 mii de lei, iar soţul său, angajat la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – 104 mii de lei. Beţişor a încasat şi o diurnă în valoare de 2494 USD din partea Ambasadei SUA, după o deplasare pe care a avut-o peste ocean. Procurora declară că nu a făcut nicio achiziţie în 2016.

Adrian Popenco, alt adjunct al procurorului anticorupţie, a avut în 2016 un salariu de 169 de mii de lei, primind şi o diurnă de 963 de euro pentru o deplasare în Franţa. Popenco a vândut un apartament cu 339 de mii de lei, el deţinând, din 2014, în folosinţă, o casă de locuit. Al treilea adjunct al şefului PA, Eduard Varzar, a încasat în 2016 din salariu 178 de mii de lei şi alţi 10 mii din calitatea de formator şi o îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. Soţia sa a adus acasă puţin peste 70 de mii de lei, fiind angajată în educaţie. În 2016, Varzar a vândut cu 75 de mii de lei un Renault Megane şi o remorcă cu 5 mii de lei, pe care le-a procurat tot în acel an, cumpărând un teren agricol de jumătate de hectar.

Achiziţiile procurorului Busuioc

Nicolae Chitoroagă, şeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), a avut în 2016 un salariu ca şi cel al şefului PA, de 210 mii de lei. Chitoroagă a încasat însă şi o pensie de la Ministerul Afacerilor Interne în valoare de 80 de mii de lei, dar nu a făcut nicio achiziţie anul trecut. Valeriu Bodean, unul din cei patru adjuncţi ai lui Chitoroagă, a avut anul trecut venituri din salariu de 181 mii de lei, iar soţia sa, avocata Ina Bodean – 136 de mii de lei. În 2016, Bodean a intrat în posesia unui apartament de 123 m.p., în care investise din 2011. Vasile Stoinov, un alt adjunct al şefului PCCOCS, a avut venituri salariale de 185 mii de lei, iar soţia sa, din activitate didactică, a raportat venituri de 135 mii de lei. Alţi 21 mii de lei, familia Stoinov i-a încasat din dobânda la banii pe care-i deţine în conturile Moldova Agroindbank – 16 mii USD. Anul trecut, soţii Stoinov au vândut un apartament în or. Taraclia, luând pe el 280 mii de lei.

Lucreţia Zaharia, fiind şi ea adjunctă a şefului PCCOCS, a avut venituri salariale de 167 mii de lei. Potrivit declaraţiei sale, în 2016, a intrat în posesia a două apartamente, unul de 42 m.p., iar altul cu o suprafaţă de 93,4 m.p. Şi Vitalie Busuioc, adjunct al şefului PCCOCS, a avut un an prosper. 156 mii de lei Busuioc i-a încasat din salariu, iar soţia sa, angajată la „Datario” SRL, care gestionează staţiile PECO – Vento, a avut venituri de 59 mii de lei. Anul trecut, soţii Busuioc au cumpărat un lot pomicol cu o suprafaţă de 6 ari, intrând şi în posesia a doua automobile: o Toyota, din 2012, deţinută prin mandat, şi un Wolkswagen, din 2008, deţinut în proprietate. Busuioc nu a indicat modelul automobilelor. Într-un cont la Victoriabank, familia Busuioc deţine 10 mii de USD, raportând în 2016 o dobândă de 100 de USD.

Venituri de milioane pentru şeful Procuraturii Chişinău

Ştefan Şaptefraţ, şeful Procuraturii mun. Chişinău, a raportat în 2016, fiind încă în funcţia de adjunct al PA, un venit de 142 mii de lei. Şaptefraţ a raportat că a vândut un teren în Ialoveni, cu 133 mii de lei, un imobil în acelaşi oraş, cu 3,87 milioane de lei, un alt imobil la Mileştii Mici, Ialoveni, cu 805 mii de lei. El include în declaraţia sa de avere şi informaţii dintr-o tranzacţie din anii trecuţi, când a vândut un teren pe str. Sarmizegetusa din Chişinău cu 19,5 milioane de lei, dar şi alte aproape 7 milioane de lei din restituirea unor împrumuturi. Şaptefraţ declară că a divorţat de soţia sa, semnând mai multe contracte de partajare a averii. Vitalie Sibov, cel care a deţinut interimatul funcţiei de şef al Procuraturii mun. Chişinău, a avut în 2016 venituri din salariu de 131 mii de lei. Sibov declară că, în urma unor contracte de donaţie, a primit aproape 2,7 milioane de lei, iar soţia sa, care şi-a dat demisia din Procuratură, a încasat o indemnizaţie de 77 de mii de lei.

Corneliu Bratunov, adjunctul procurorului Chişinău şi şeful Oficiului Râşcani al instituţiei, a avut în 2016 un salariu de 202 mii de lei. La ziua de naştere a copilului, procurorul a primit 1500 de euro, iar soţia sa, de pe urma activităţii unui internet magazin din Belarus, a avut venituri de 29,1 mii de lei. Roman Eremciuc, un alt adjunct al procurorului Chişinău, şeful Oficiului Centru, raportează venituri din salariu de 132 de mii de lei, iar soţia sa, angajată a Organizaţiei de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei, a raportat venituri de 365 de mii de lei. Alţi 16,8 mii de lei au intrat în conturile familiei de la „Maradental” SRL. 1600 de euro şi 160 de USD, familia Eremciuc i-a primit din diurne, după deplasări în Portugalia, Armenia şi Muntenegru. Marcel Cimbir, şeful Oficiului Botanica al Procuraturii Chişinău, a avut, din salariu, venituri de 150 mii de lei, iar soţia sa, angajată la Moldcell şi SRL „Bramius” – 177 mii de lei. În urma unui contract de cesiune, Cimbir a încasat 690 mii de lei, iar în urma vânzării unui automobil Skoda Superb – 120 mii de lei. În 2016, soţii Cimbir au intrat în posesia unei locuinţe de 67 m.p., în care au investit din 2014.

BMW X5 de peste 1 milion de lei pentru familia şefului Oficiului Ciocana

Eduard Maşnic, şeful Oficiului Buiucani, totodată, adjunct al procurorului Chişinău, a avut venituri din salariu de 180 mii de lei, iar de la INJ un onorariu de 461 de lei. Soţia sa, angajată la compania de construcţii „ExFactor Grup”, a avut un salariu de aproape 73 de mii de lei. Anul trecut, procurorul nu a raportat vreo achiziţie, el locuind într-un apartament de 115 m.p., procurat în 2015.

Ruslan Popov, şeful Oficiului Ciocana al Procuraturii Chişinău, a avut în 2016 venituri din salariu de 188 de mii de lei şi alţi 21 de mii de lei din onorarii. Soţia sa, care în 2016 a renunţat la funcţia de procuror, a raportat un venit din salariu de 81 mii de lei şi un onorariu din avocatură de 53,5 mii de lei. Anul trecut, soţii Popov au vândut un automobil cu 150 de mii de lei, dar au cumpărat alte două în schimb: un BMW X5, fabricat în 2016, cumpărat cu 1,1 milioane de lei, şi un Hyundai Tucson, fabricat în 2014, cu 333 de mii de lei. Familia Popov a contractat anul trecut un împrumut de 50 de mii de euro cu rata dobânzii de 0%.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.