Tratamentul sanatorial: între cererea mare și costurile de neplătit

În R. Moldova, oamenii pot primi un bilet gratuit de tratament la sanatoriu din partea Sindicatelor, a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) sau pot îl pot cumpăra din bani proprii. Unii pacienți ai sanatoriilor spun că e complicat să obții un bilet de odihnă pe gratis și își asigură odihna din bani proprii. Sindicatele, la rândul lor, dau vina pe stat, care alocă bani puțini pentru întremarea sănătății oamenilor și spun că, din această cauză, sanatoriile au probleme financiare.

Câteva sanatorii din R. Moldova sunt amplasate pe malul râului Nistru. Oamenii care aleg să își întremeze sănătatea aici, sunt atrași de obicei de peisajele pitorești și de aerul curat din preajma râului. Nina Ursu, directoarea Sanatoriului „Struguraș” din s. Cocieri, raionul Dubăsari, spune că cea mai mare parte a clienților sunt veniți din R. Moldova, deși, în perioada estivală, la sanatoriu se odihnesc și cetățeni străini, din Italia, Portugalia sau Israel. Aceștia sunt atrași de amplasamentul sanatoriului, de parcul care îl are în preajmă, dar și de atitudinea prietenoasă a personalului. Costul unui sejur la acest sanatoriu se achită în funcție de numărul de zile pe care persoana le petrece aici. Dacă este cazată pe o durată de până la nouă zile, aceasta achită 450 de lei pentru o zi, preț care include cazarea, alimentația și procedurile recomandate de medic. Un sejur de 10-14 zile costă 410 lei pentru o zi, iar unul de 15 zile și mai mult – 400 de lei pentru o zi.

Membri de sindicate care cumpără bilete de tratament la sanatoriu

Pe Violeta Druță am cunoscut-o în salina Sanatoriului „Struguraș”. Este profesoară la un liceu din Chișinău, iar la acest sanatoriu vine pentru a 12-a oară. Împreună cu soțul, procură foi de tratament din cont propriu, deoarece prin intermediul sindicatelor e dificil să le obții. A reușit să primească un astfel de bilet acum câțiva ani. „Foarte complicat se obține și demult n-am mai auzit ca, în ultima perioadă, să mai primească cineva. Atunci eram după o intervenție chirurgicală, am scris cerere și mi-au acordat”, spune profesoara.

Pensionarul Constantin Cristea a venit la sanatoriu a doua oară. Are 75 de ani și este angajat în câmpul muncii. Din pensia și salariul pe care le primește a adunat bani ca să-și cumpere foaie de tratament la sanatoriu. Pentru perioada 1-15 iulie, a achitat 5310 lei. „Pentru noi, pensionarii, e greu. Eu am 15 ani de când sunt la pensie și cu pensia asta mizerabilă e greu de trăit. Am strâns din pensie câte oleacă. Trebuie să avem grijă de sănătate”, a mai spus bărbatul. Zice că, pensionar fiind, nu poate pretinde la un tratament gratuit la sanatoriu din partea CNAS, deoarece e angajat în câmpul muncii. În același timp, spune că, în urmă cu trei ani, i s-a repartizat un bilet de tratament gratuit de la sindicate. Spune că, în acest an, a achitat sejurul, deoarece la locul de muncă mai sunt și alți angajați care au nevoie de tratament și că nu poate beneficia doar el.

Explicațiile instituțiilor responsabile

„Pentru ca un agent economic să poată oferi bilete de tratament la sanatoriu angajaților săi, acesta trebuie să acumuleze la fondul asigurărilor sociale o anumită sumă de bani”, afirmă Mihail Hâncu, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din R. Moldova. Dacă agentul economic nu are defalcări suficiente la buget, angajații nu pot primi foi de tratament sanatorial. „O persoană nu poate primi foi de odihnă la sanatoriu mai des de o dată la trei ani. Din păcate, unii nu primesc nici o dată la 10 ani, din motiv că agentul economic e mic și nu are acumulată suma necesară la buget”, spune Hâncu. Pe de altă parte, există surse repartizate de guvern pentru veterani, iar aceste foi de tratament sunt oferite prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale. Întrebat dacă oamenii se plâng de rânduri mari și de imposibilitatea de a obține un bilet de tratament, vicepreședintele spune că „plângeri la direct nu sunt, dar nemulțumiri în acest sens există. E imposibil ca o persoană să poată beneficia de foaie de tratament o dată la trei ani, pentru că există și alți doritori”. Totodată, Hâncu mai spune că, din spațiul ex-sovietic, doar la noi se mai oferă foi de tratament sanatorial din sursele asigurărilor sociale.

Sanatoriul „Struguraș” se află în gestiunea Federației naționale a sindicatelor din agricultură și alimentație „Agroindsind”. Președintele interimar al acesteia, Vitalie Mămăligă, spune că, în prezent, sanatoriul trece printr-o perioadă de criză. În 2017, acesta nu a avut susținere din partea statului, s-au cumpărat puține bilete de odihnă și instituția a acumulat restanțe la salarii. În acest caz, sindicatul nu poate contracta nici măcar un credit pentru a continua renovările. În 2018-2019, sanatoriul a lucrat pentru a depăși criza. Din această cauză, nu au fost acordate bilete de tratament pe gratis. În schimb, angajații pot obține aceste foi, care sunt de obicei cu 10-15% mai ieftine decât costul standard al unui sejur. Acum foile sunt oferite de CNAS, care participă la licitație și achiziționează bilete de tratament, sau acestea sunt cumpărate direct de către cetățeni. Chiar dacă o persoană are dreptul să-și întremeze sănătatea la sanatoriu o dată la trei ani, acest lucru nu se întâmplă deoarece, din spusele directorului interimar al Federației sindicale „Agroindsind”, sindicatul are 35 000 de membri și poate oferi doar 3600 de bilete de tratament. „Oamenii nu au bani ca să-și cumpere un bilet de tratament, iar cei care și-o pot permite, aleg să se odihnească peste hotare”, a menționat Mămăligă. În același timp, statul nu dispune de bani pentru a interveni și a susține acest domeniu. Liderul sindical a mai adăugat că, odată ieșit din criză, sanatoriul își propune să își dezvolte serviciile pe care le prestează, deoarece dispune de toate resursele naturale, peisagistice și de apă minerală necesare pentru întremarea sănătății.

Din informația oferită de CNAS, cu cât este mai mare suma contribuţiilor transferate în bugetul asigurărilor sociale de stat de către agentul economic şi cu cât este mai mare suma mijloacelor băneşti pentru tratamentul balneosanatorial al asiguraţilor, prevăzută în Legea anuală a bugetului, cu atât mai multe bilete de tratament îi revin agentului economic.Pentru 2018, din bugetul asigurărilor sociale de stat au fost alocate 30 de milioane de lei pentru achiziționarea foilor de tratament balnear pentru persoane asigurate. În 2019, această sumă a constituit 37 de milioane de lei. Costurile biletelor de tratament balnear pentru persoanele angajate în câmpul muncii se compensează în proporție de 80%, iar angajații care obțin un astfel de bilet trebuie să achite diferența de 20%, care este în jur de 1066 de lei, se mai spune în informația privind biletele de tratament balnear al asiguraților, oferită de CNAS.

Persoane care au nevoie de reabilitare stau la rând

Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități „SPERANŢA” se află în gestiunea Agenţiei Naționale Asistență Socială din subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Acesta activează din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat. Din informația oferită de Agenția Națională Asistență Socială, veniturile obținute din reabilitarea persoanelor în vârstă şi a celor cu dizabilităţi nu acoperă integral cheltuielile pe care le are instituția.

Persoanele care își recuperează sănătatea aici, vin prin intermediul CNAS sau din mijloace financiare proprii. Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, prețul unui bilet de tratament pentru o persoană pe zi este de 410 lei, iar cei care vin în număr de două persoane achită 396 de lei. În preț este inclus costul cazării, alimentației, dar și a procedurilor recomandate de medic. În prezent, potrivit directoarei Olga Arseni, foi de tratament nu pot fi procurate, deoarece centrul e în plină renovare, iar multe saloane sunt închise. Conducerea centrului își propune îmbunătățirea condițiilor de cazare a beneficiarilor, creșterea calității serviciilor și achiziția utilajului medical de generație nouă.

Vera Corcodel din satul Ulmu, raionul Ialoveni, își însoțește soțul care a venit la centru pentru reabilitare. Spune că, în decurs de trei ani, Centrul „Speranța” s-a schimbat mult. Aici au avut loc lucrări de reparație și de amenajare a teritoriului. Femeia spune că în instituție ar trebui să lipsească pragurile, deoarece pentru soțul ei, care se mișcă doar în scaun rulant, este dificil să se deplaseze pe pantele care există.

Pentru prima dată la acest centru a venit Dumitru Pancev, din satul Valea-Perjei, raionul Taraclia. El spune că a fost contactat în ajun și i s-a spus că poate beneficia de recuperare, în condițiile în care altă persoană, care ar fi trebuit să meragă la tratament, s-a îmbolnăvit. Bărbatul spune că a suportat o intervenție chirurgicală complicată la coloana vertebrală și că, de atunci, are nevoie de tratament balnear. El zice că, pentru a obține o nouă trimitere la sanatoriu, va trebui să aștepte trei ani. Iată de ce, îndată ce va ajunge acasă, va merge la asistentul social să se înscrie în lista de așteptare.

Directoarea Agenției Naționale Asistență Socială, Irina Banova, spune că biletele de tratament la acest centru se acordă o dată la trei ani, în baza ordinii de înscriere. „Totodată, pacienții care au suportat un infarct miocardic acut, repetat sau ictus cerebral primar sau repetat, în primele 6 luni după incident, au dreptul la bilete la acest centru peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat sau nu de bilet distribuit de structura teritorială de asistență socială”, afirmă Banova.

Conform datelor CNAS, în 2018, au fost procurate 5623 de bilete în sumă de 30 de milioane de lei. Pentru CNAS – 2135 bilete în sumă de 11,4 milioane de lei, iar pentru Confederația Națională a Sindicatelor – 3488 de bilete în sumă de 18,6 milioane de lei. Pentru 2019, sunt procurate în total 6675 bilete în sumă de puțin peste 35 de milioane de lei.

Vox: Când ați fost ultima dată la sanatoriu?

În luna august, o mare parte din angajații de la noi pleacă în concediu, inclusiv deputații și unii miniștri. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în 2018, peste 260 de mii de cetățeni au mers la odihnă, recreere și agrement în străinătate. Am întrebat oamenii de pe străzile Chișinăului când au fost ultima dată la sanatoriu și dacă își pot cumpăra un bilet de tratament din pensie sau din salariu.

Putina Elena

Am 24 de ani de când nu lucrez și niciodată nu am fost la sanatoriu, chiar dacă am multe boli: diabet, tensiune și mai am și probleme cu inima.

M-am adresat la clinica noastră și trebuiau niște documente. Nu am putut să le fac pentru că mă simt rău.

Petru Ursu, centrul de excelență din Chișinău, cu sediul în Stăuceni

Am fost foarte des, înainte când era, spre marele regret, fosta URSS. Atunci am fost la Morșin, Truscaveț și Cernovodsk.

Acum zece ani, am fost la sanatoriul de la Cahul. Eu încă activez. Dacă aș trăi numai din pensie, nu-mi ajunge iarna să achit serviciile. Nici măcar pentru hrană.

Galina Mihai, Chișinău

Eu sunt invalidă de gradul doi. Trebuie să stau foarte mulți ani în rând să aștept. Mi-au telefonat cândva, însă sănătatea nu mi-a permis să merg acolo.

Cu pensia mică pe care o am, niciodată nu mi-aș permite să procur o foaie la sanatoriu.

Vladimir Buchin, Chișinău

Da, am fost la sanatoriu mai demult. Acum două săptămâni am revenit. Am fost la Cahul. Am mai fost de două ori la „Struguraș”. Ne-a venit rândul să primim un bilet de tratament gratuit și am plecat. Mai demult dădeau bilete odată la trei ani, iar de data asta l-am primit și am plecat peste șase ani.

Din pensie nu mi-ar ajunge să cumpăr un astfel de bilet.

Raisa Bogaciova, Gornoe, raionul Strășeni

Am fost la profilactoriul „Constructorul” de două ori. Am primit gratuit biletele de tratament de la serviciu.

Acum soțul este bolnav și nu am posibilitatea să îl las singur ca să merg la tratament.

Timofei, Chișinău

Cu vreo zece ani în urmă, am fost la sanatoriu la Cocieri, dincolo de Nistru.

Acum nu prea avem resurse. Atunci am primit bilete de tratament de la sindicate.

Din salariu cred că se poate pe parcursul anului de strâns vreo cinci-șase mii de lei pentru a pleca în timpul concediului la tratament.

Ion, Chișinău

O să plec la sanatoriu când îmi va veni rândul. Stau al doilea an în rând la CNAS. M-am înscris cu cărticica de pensionar și aștept. Eu voi putea să merg la sanatoriu pentru că biletul va fi gratuit, dar contează ce salariu și ce pensie au oamenii.

Aurica Spivacenco, Chișinău

Nu am fost niciodată la sanatoriu. Abia anul acesta m-am înscris în rând. Chiar dacă ne dădeau de la lucru bilete la sanatoriu, nu plecam. Când soțul a primit un bilet nu s-a dus, pentru că trebuia să lucrăm că nu aveam din ce trăi. Din pensie nu mi-ar ajunge să merg la sanatoriu. Am 1500 de lei pensie și un frate bolnav, așa că…