Mărturii de după explozie: „A zguduit bucătăria ca la un cutremur”

În seara zilei de 6 octombrie 2018, într-un bloc locativ din sectorul Râșcani, mun. Chișinău, a avut loc o deflagrație. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 22:42. Mai multe apartamente din bloc au fost afectate grav. Până în prezent, autoritățile au confirmat decesul a patru persoane, printre care se numără și un minor. Trei cadavre au fost descoperite sub dărâmături, iar o persoană a decedat la spital. Potrivit informațiilor preliminare, explozia ar fi fost provocată de o butelie de gaz. Locatarii blocului, însă, pun la îndoială această versiune.

În urma deflagrației, a avut de suferit și un pompier, acesta a fost internat la spital, acum, potrivit medicilor, fiind în stare stabilă. La fața locului, IGSU a instituit o celulă de criză, iar pentru stabilirea circumstanțelor deflagrației au fost implicate organele de drept. Salvatorii și pompierii efectuează lucrări de deblocare și de căutare în interiorul clădirii. În curtea blocului, funcționează un cort instalat de IGSU, unde voluntarii donează bunuri de primă necesitate. Persoanele care au rămas fără locuințe în urma exploziei sunt cazate la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

„S-a auzit explozia. Peste o secundă, s-au spart toate geamurile”

Iulia Pădureanu este o tânără care închiria un apartament la etajul 15, în blocul afectat de deflagrație. Ea își amintește acum că, în învălmășeală, a reușit doar să se îmbrace și să ia documentele, ca apoi să iasă cât mai repede afară.

„Am auzit totul. De fapt, mă pregăteam deja de culcare. La un moment dat, s-a auzit explozia. Peste o secundă, s-au spart toate geamurile prin casă și am simțit un miros puternic de praf. Tot apartamentul era în acest praf. Am acționat rapid. Ne-am îmbrăcat, am luat documentele și am ieșit afară. Nu știam cât e de grav, abia afară am văzut. Am sunat la 112. Acolo, mi s-a spus că deja sunt câteva apeluri pe acest caz. Când am ieșit afară, am văzut că erau și pompierii, și Ambulanța, și Poliția. Am mers la prieteni în acea seară, iar acum stau la părinți. Nu cred că voi mai reveni aici”, spune Iulia.

„Am înțeles că tragedia e în casa noastră”

Pe Svetlana Șihova am cunoscut-o în curtea blocului, stând pe o bancă. Își exprimă condoleanțele pentru toți cei care i-au pierdut pe cei dragi printre dărâmăturile clădirii și vorbește cu un ușor tremur în glas despre ceea ce s-a petrecut în seara zilei de 6 octombrie curent.

„Am auzit o explozie foarte puternică, o explozie care a zguduit ca un cutremur bucătăria, acolo unde ne aflam noi. Știu că oamenilor care locuiesc în jur, le-au sărit în sus și mașinile de spălat. A fost ceva de groază. La început, m-am uitat la noi în curte. Nu știam că asta se întâmplă în casa noastră. Nu puteam să asociez asta cu casa. Apoi, am văzut multe resturi – curtea era plină. Sub balcon, erau multe plăci de beton. Am înțeles că tragedia e în casa noastră”, povestește femeia.

Sora sa se întorcea noaptea de la muncă și nu au lăsat-o să intre în clădire. Nici pe Svetlana nu au lăsat-o să intre în bloc, după ce ieșise, din motive de siguranță. „Nu știam că nu ne vor lăsa înapoi să intrăm. Nu știam, în general, ce s-a întâmplat. Am ieșit și, normal, așa și am rămas afară. Acum, că au trecut câteva zile, câte puțin, ne mai lasă înăuntru, pe 5 minute, ca să ne schimbăm, să luăm ceva cu noi. Va dura până am putea reveni acasă, pentru că și expertiza va dura, cred eu. Nu știu sigur cât timp, pentru că nu ni se spune, nici ei probabil nu știu”, spune Svetlana.

Femeia nu crede în ipoteza exploziei unei butelii de gaz și spune că nu a simțit miros de gaz, ci doar a văzut mult praf. „Numai nu butelia de gaz e la mijloc în cele întâmplate. Am mai spus asta. În mod normal, dacă ar fi explodat butelia de gaz, ar fi trebuit să miroase a gaz, trebuia să miroase ceva. Nimeni nu a simțit acest miros. Era miros de praf – da, dar despre mirosul de gaz niciun locatar nu a spus. Explozia a fost atât de puternică, încât a auzit-o dacă nu tot orașul, atunci jumătate de oraș – precis. Și zguduiturile au fost simțite și în blocurile apropiate. Eu sunt de la etajul doi și am simțit bine această zguduitură, iar cine locuiește mai sus, în genere… Simt și acum o ușoară frică. Aștept mai repede să mă pot muta în casă și cred că, cu timpul, frica va trece. Sper ca aceasta să nu se mai întâmple niciunde, niciodată, cu nimeni”, conchide Svetlana Șihova.

Victime și consecințe

Băieţelul de 4 ani şi mama acestuia în vârstă de 30 de ani, care şi-au pierdut viaţa în explozia care a avut loc în seara de 6 octombrie, au fost conduși pe 10 octombrie curent pe ultimul drum.

Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), la Institutul de Medicină Urgentă mai rămân a fi internate două persoane traumatizate. IGSU continuă lucrările de demontare și curățare a fragmentelor de beton prăbușite la etajele afectate de deflagrație în scara blocului de pe bulevardul Moscovei 11/5.

Conform MSMPS, la Spitalul Feroviar Central din mun. Chișinău s-au adresat și au fost cazate temporar 22 de persoane, care anterior au fost evacuate din bloc.

Pe parcursul zilei de 9 octombrie, 54 de persoane, locatari a blocului au avut posibilitatea să-și recupereze o parte din bunurile materiale aflate în apartamente. În total, pentru lichidarea consecințelor exploziei la fața locului pe bulevardul Moscovei 11/5 activează peste 100 de persoane responsabile din cadrul IGSU, IGP, Departamentul Trupelor de Carabinieri și autorității publice.

Guvernul a alocat 100 de mii de lei pentru a sprijini familiile persoanelor decedate în urma exploziei. Decizia a fost aprobată pe 10 octombrie de Cabinetul de miniștri. Mijloacele financiare sunt alocate din fondul de intervenție al Guvernului și vor fi distribuite către două familii în care au fost decedați, fiecare familie beneficiind de un sprijin în valoare de 50 mii de lei.