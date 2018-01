Relaţiile politice din familiile miniştrilor „tehnocraţi”

Fiul noului ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului este membru al Partidului Comuniştilor din R. Moldova. El este prieten şi cumătru cu vicepreşedintele Partidului Democrat din Moldova, Sergiu Sârbu. Tudor Ulianovschi, proaspătul ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, cel care a îndeplinit timp de opt ani funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Chişinău. Verişoara noului ministru, Irina Ulianovschi, este o apropiată a preşedintelui PDM, Vladimir Plahotniuc. În decembrie 2017, aceasta şi-a deschis un salon de frumuseţe la câţiva paşi de Hotelul Nobil, care aparţine politicianului, iar la inaugurare a participat chiar sora acestuia, Tatiana Plahotniuc.

Am optat pentru întărirea caracterului tehnocrat şi profesional al echipei de guvernare… Vom începe anul nou cu un guvern aproape integral tehnocrat, format din profesionişti”, spunea Vladimir Plahotniuc, pe 19 decembrie 2017, atunci când a anunţat remanierea Guvernului şi înlocuirea a cinci miniştri. Deşi „tehnocraţi” pe hârtie, o parte dintre noii miniştri au legături, directe sau indirecte, cu reprezentanţi ai Partidului Democrat din Moldova (PDM).

„Tânărul comunist Augustin Volconovici”

Liviu Volconovici, noul ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, ocupa, din ianuarie 2017, funcţia de rector al Universităţii Agrare de Stat din R. Moldova. „Eu tare nu am vrut să vin încoace, dar sunt un om de echipă şi când mi s-a propus de aici de la minister, eu… Am avut mai multe discuţii, după care m-am hotărât”, a punctat Volconovici pentru TV8, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţie. Acesta a evitat să spună dacă a vorbit sau nu cu Vladimir Plahotniuc înainte de a accepta funcţia, plecând din faţa camerei fără a oferi un răspuns.

Ajuns la minister, Liviu Volconovici va colabora cu fiul său, Augustin Volconovici, care este consultant principal în cadrul Direcţiei Politici de Dezvoltare Regională din cadrul instituţiei, funcţie în care a fost avansat în octombrie 2017, după ce, iniţial, era specialist principal în cadrul Direcţiei.

Augustin Volconovici este, conform informaţiilor publice, şi secretarul general al organizaţiei primare de partid nr. 42 a Partidului Comuniştilor din R. Moldova. „În fruntea organizaţiei primare de partid nr. 42 se află tânărul comunist Augustin Volconovici. Această circumscripţie electorală este una dintre cele destul de complicate. Alegătorul de aici, potrivit spuselor secretarului, este unul agresiv pro-român, ceea ce influenţează foarte mult atât activitatea de partid, cât şi rezultatele alegerilor”, scria, cu referire la fiul proaspătului ministru, ziarul „Comunistul”, în decembrie 2015.

În 2011, Augustin Volconovici a fost pe locul 51 în lista electorală a PCRM pentru alegerile locale din mun. Chişinău, cap de listă fiind actualul preşedinte al R. Moldova, Igor Dodon. În noiembrie 2017, acesta a fost ales pentru un nou mandat în fruntea organizaţiei teritoriale a PCRM, la o adunare la care a participat şi Vladimir Voronin, preşedintele PCRM.

Fiul ministrului, cumătru cu un vicepreşedinte al PDM

Deşi legea îl obligă să declare, pe lângă avere, şi interesele pe care le are, inclusiv cele politice, Augustin Volconovici nu face referire în declaraţiile sale, depuse în 2016, la faptul că deţine o funcţie de conducere în PCRM. În schimb, acesta menţionează că, împreună cu soţia, sunt posesorii a două automobile de lux: un Suzuki SX4, fabricat în 2014 şi cumpărat în 2015 cu 12,3 mii de euro,

şi o Skoda Octavia, fabricată şi achiziţionată în leasing în 2017, care ar avea o valoare de 14,6 mii de euro. Fiul ministrului declară şi un apartament de 30 m.p., achiziţionat în 2014.

Pe reţelele de socializare, Nadejda Volconovici, soţia lui Augustin Volconovici şi nora ministrului, îşi etalează relaţiile personale pe care le are cu Ina Sârbu, soţia deputatului şi vicepreşedintelui PDM, Sergiu Sârbu. Cele două apar în imagini comune, însoţite şi de soţia lui Valentin Vizant, naşa familiei Sârbu. ZdG a stabilit că familiile Sârbu şi Volconovici sunt în relaţii de cumetrism. Şi deputatul, dar şi fiul ministrului precizează însă că relaţia dintre cei doi nu ar avea vreo legătură cu numirea lui Liviu Volconovici în fotoliul de la Guvern. „Nu are nicio legătură relaţia mea cu Sergiu şi numirea tatălui meu în funcţia de ministru. Eu mă cunosc cu Sergiu Sârbu de foarte mulţi ani, suntem prieteni, dar relaţia noastră nu a influenţat absolut deloc numirea tatălui meu în funcţie”, susţine Augustin Volconovici.

Despre faptul că este membru de partid, fiul ministrului a evitat să discute. „De politică nu atingem…, despre apartenenţa politică nu discutăm. Funcţionarul public nu are dreptul să discute despre politică la locul de muncă. Funcţionarul are dreptul să fie membru de partid. Eu nu mai ţin minte ce am declarat şi ce nu în declaraţia de avere şi interese. Partidul nu e avere…”, precizează funcţionarul. Augustin Volconovici mai spune că, deşi va activa în instituţia condusă de tatăl său, nu vor fi conflicte de interese. „Nu pot fi conflicte de interese. Nu suntem în subordine directă. Eu am şef de direcţie, este secretarul de stat, după care este ministrul. Sunt câteva trepte până acolo. În plus, eu lucrez de câţiva ani la minister”, a conchis Augustin Volconovici.

Sârbu: „Eu nu ştiu ce relevanţă au chestiile de cumătrism”

Şi Sergiu Sârbu a negat că relaţia pe care o are cu fiul ministrului l-a ajutat pe Liviu Volconovici să acceadă în funcţie. „Fără supărare, vreau să înţeleg care este subtextul întrebării şi care este problema sau care este ilegalitatea? Noi avem multe relaţii, în general. Ştiţi, Moldova e mică. Avem cunoştinţe şi, da, eu îl cunosc pe Augustin, care lucrează în minister de 3-4 ani. Vreau să vă spun din start că nu am nicio atribuţie şi nu am propus pe nimeni. Să fie foarte clar. Şi fiul nu are vreo atribuţie. Mai mult ca atât, vă spun că rectorii într-o instituţie de învăţământ superior, asta e o procedură extrem de complicată de a deveni, conform Codului Educaţiei. Sunt un proces de alegeri secrete, în câteva tururi, la care participă toţi angajaţii instituţiei. Evident, atunci când eşti rector la o instituţie de învăţământ şi ai un anumit background, capacităţi, evident, ai putea să ajungi în lista unor pretendenţi, dar vreau din start să spulber toate suspiciunile. Eu nu am nicio atribuţie. Toate chestiile de rudenie, poate, uneori e şi imoral să le invocaţi dacă nu aveţi probe. Vă rog să fiţi corecţi”, ne-a zis Sârbu.

„Nu ştiu ce relevanţă au chestiile de cumătrism. Dvs. aveţi neamuri, aveţi cumătri? („Da, dar eu nu i-am adus să lucreze la ziar”, i-am răspuns deputatului, n.r.). Dar eu i-am adus? Aveţi probe că eu pe cineva am adus? Aşa o impresie că dacă avem anumite neamuri sau cunoştinţe, ei ce trebuie să facă, să plece din ţară sau nu au dreptul să lucreze, din simplul motiv că ne cunoaştem? Vă rog să fiţi atent atunci când puneţi accentele. Nu e nicio ilegalitate… Nu am nicio relaţie cu noul ministru. Într-adevăr, îl cunosc pe fiul lui, încă de pe când eram la comunişti. Sincer, nu vorbesc cu el despre politică. Împreună am lucrat când eram la comunişti, la sfârşitul anilor 2000. Ne cunoaştem de acolo. Eu am plecat într-o parte, el şi-a văzut de treabă în altă parte. Când ne întâlnim, nu vorbim de politică. Eu nu am nicio atribuţie. Absolut nu am promovat pe nimeni”, ne-a transmis deputatul Sergiu Sârbu.

Fiu de judecător cu verişoară care lucrează cu Plahotniuc

Tudor Ulianovschi, noul ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a ocupat în ultimii ani funcţia de ambasador al R. Moldova în Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein, cu reşedinţa la Geneva. Ulianovschi este fiul judecătorului Xenofon Ulianovschi, care deţinea, în 2008—2016, funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel (CA) Chişinău. În 2008, Xenofon Ulianovschi, fiind judecător, i-a donat fiului său, aflat atunci la început de carieră, un apartament de 70 m.p. în sectorul Botanica din Chişinău, iar judecătorul şi soţia au trecut cu traiul într-o locuinţă de 140 m.p. din sectorul Buiucani. Fratele magistratului Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, a fost şi el judecător şi preşedintele CA Comrat. După ce a demisionat din sistem, s-a făcut avocat, fiind unul dintre apărătorii fostului deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi, dar şi al unor judecători învinuiţi de implicarea în spălarea a 20 de miliarde de USD.

Irina Ulianovschi, verişoara proaspătului ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, fiica avocatului Gheorghe Ulianovschi, este un om din anturajul liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. În 2012, Irina a fost surprinsă în compania lui Plahotniuc, Andrian Candu şi mai mulţi oameni de afaceri în Sciez, Franţa, în imagini publicate doi ani mai târziu de Rise Moldova. În decembrie 2017, Irina Ulianovschi a deschis la Chişinău un salon de frumuseţe, „Dessange Moldova”, aflat la câţiva paşi de Hotelul Nobil, care aparţine lui Vladimir Plahotniuc prin intermediul firmei „Finpar Invest”, cea care deţine clădirea şi terenul hotelului.

Adresa de e-mail a salonului de frumuseţe are extensia @nobil.md, iar site-ul dessange.md a fost înregistrat de compania „Nobil-Club” SRL, care gestionează şi luxosul hotel din centrul Chişinăului. La ceremonia de deschidere a salonului de frumuseţe, printre invitaţi s-a numărat şi Tatiana Plahotniuc, sora liderului PDM.

PDM: „S-a ţinut cont doar de calităţile profesionale”

„Propunerea privind numirea în funcţia de ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene a domnului Tudor Ulianovschi a parvenit de la prim-ministrul R. Moldova, Pavel Filip. Aceasta vine în urma experienţei diplomatice de 12 ani a domnului ministru şi nu din considerente de rudenie sau rubedenie”, se precizează într-un răspuns oferit pentru ZdG de Alexandr Roitman, şeful Serviciului diplomaţie publică, comunicare strategică şi interacţiune cu presa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Am solicitat şi de la PDM, printr-un mesaj în scris, să mi se spunădacă legăturile dintre Vladimir Plahotniuc şi Irina Ulianovschi au avut vreun rol în avansarea lui Tudor Ulianovschi la şefia MAEIE. „Tudor Ulianovschi este diplomat cu experienţă. Activitatea profesională şi-a început-o în 2005, iar pe parcursul anilor are acumulate la activ o serie de abilităţi şi experienţe în relaţii diplomatice, inclusiv în calitate de consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite, însărcinat cu afaceri la Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar, ambasador în Elveţia. Este de remarcat că, din 2014 până în 2016, a fost viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, perioadă în care portofoliul de la Externe a fost gestionat de un alt partid (PLDM), aflat astăzi în opoziţie. La nominalizarea domnului Ulianovschi pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, s-a ţinut cont doar de calităţile sale profesionale, experienţa în diplomaţie şi bunele rezultate pe care le-a avut în activitatea desfăşurată în ţară şi în străinătate”, se precizează în răspunsul oferit de PDM.

Ce-i leagă pe Cebotari, Tănase şi Gaburici de politică

Svetlana Cebotari, noua ministră a Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a deţinut, până la accederea în Guvern, funcţia de directoare a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. Deşi nici ea, nici soţul său, medic de profesie, nu fac parte din niciun partid politic, pe pagina sa de pe o reţea de socializare, aceasta a distribuit în ultimul an mai multe mesaje ale Parlamentului şi Guvernului R. Moldova, semnate de reprezentanţii PDM, Pavel Filip şi Andrian Candu. În unele imagini, Cebotari apare alături de deputata democrată Valentina Stratan. Totodată, ea a distribuit şi apreciat mai multe mesaje ale fostei ministre a Sănătăţii, Ruxanda Glavan, o altă exponentă a PDM.

Alexandru Tănase şi Chiril Gaburici au cochetat şi ei cu politica. Tănase, proaspătul ministru al Justiţiei, a fost membru şi fondator al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), din care a plecat în 2011, iar la scurt timp a fost numit de Guvernul Filat judecător la Curtea Constituţională. Acesta a devenit ministru al Justiţiei în Guvernul Filip la opt luni după ce acelaşi Guvern a evitat să-l propună repetat pentru un nou mandat la Curtea Constituţională.

La rândul său, Chiril Gaburici, noul ministru al Economiei şi Infrastructurii, a deţinut funcţia de prim-ministru al R. Moldova în perioada februarie-iunie 2015, candidatura sa fiind, oficial, propusă de către PLDM. După ce şi-a dat demisia din funcţie, în urma scandalului cu diploma de studii falsă, Gaburici şi-a extins afacerile. Astăzi, noul ministru gestionează patru companii, iar în unele dintre ele este asociat cu persoane care activează în arcul guvernamental sau au afaceri care se intersectează cu reprezentanţi ai PDM.