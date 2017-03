Adevărul despre fobia lui Dodon

Des­chi­de­rea Ofi­ci­u­lui de Legă­tu­ră NATO în R. Mol­do­va a aprins ima­gi­na­ţia unor poli­ti­cie­ni de la Chi­și­nău, pre­șe­din­te­le Igor Dodon fiind cel mai înver­șu­nat con­tes­ta­tar. Șeful sta­tu­lui a decla­rat, prin­tre alte­le, că des­chi­de­rea Ofi­ci­u­lui va duce la blo­ca­rea rezol­vă­rii con­flic­tu­lui trans­nis­trean. Ce nu spu­ne însă Dodon e că Biro­ul NATO de la Chi­și­nău, care ar urma să fie inau­gu­rat în luna iunie 2017, nu este decât o misiu­ne diplo­ma­ti­că, non-militară, care va avea rolul de a faci­li­ta pro­iec­te­le comu­ne pe care R. Mol­do­va deja le are cu Orga­ni­za­ţia Nord-Atlantică, pro­iec­te care sunt și vor fi imple­men­ta­te, atenţie, doar la soli­ci­ta­rea expre­să a auto­ri­tă­ţi­lor R. Mol­do­va.

La 9 decem­brie 2016, Par­la­men­tul R. Mol­do­va a exa­mi­nat și rati­fi­cat, în mod pri­o­ri­tar, cu votul a 59 de depu­ta­ţi din ali­anţa de guver­na­re, Acor­dul din­tre ţara noas­tră şi Orga­ni­za­ţia Tra­ta­tu­lui Atlan­ti­cu­lui de Nord (NATO) pri­vind cre­a­rea Ofi­ci­u­lui de Legă­tu­ră NATO în R. Mol­do­va. La scurt timp, docu­men­tul a fost pro­mul­gat de pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofti. Acor­dul pri­vind des­chi­de­rea Ofi­ci­u­lui de legă­tu­ră NATO la Chi­și­nău a fost sem­nat de pre­mi­e­rul Pavel Filip și secre­ta­rul gene­ral al Ali­anţei, Jens Sto­l­ten­berg, la 29 noiem­brie 2016, la Bru­xe­l­les, ca urma­re a unui demers, sem­nat în luna iulie 2016 de către pre­șe­din­te­le de atun­ci, Nico­lae Timofti.

Ce (nu) spune președintele

La scurt timp însă, în fun­cţia de șef de stat a fost înves­tit Igor Dodon, poli­ti­ci­an care s-a decla­rat, vehe­ment, împo­tri­va des­chi­de­rii Ofi­ci­u­lui de Legă­tu­ră NATO la Chi­și­nău. „Eu con­si­der că este o gre­șe­a­lă des­chi­de­rea ofi­ci­u­lui NATO la Chi­și­nău. Acest lucru nu va duce la îmbu­nă­tă­ţi­rea pro­ce­su­lui de nego­ci­e­re în rezol­va­rea unor pro­ble­me extrem de impor­tan­te pen­tru noi, pre­cum pro­ble­ma trans­nis­trea­nă. O să-l des­chi­deţi anul aces­ta, la anul o să-l închi­dem”, a decla­rat șeful sta­tu­lui, referindu-se la fap­tul că, după ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2018, soci­a­liș­tii ar putea veni la guver­na­re, iar acor­dul din R. Mol­do­va și NATO – denu­nţat.

În retori­ca sa, pre­șe­din­te­le Igor Dodon uită însă să menţio­ne­ze mai mul­te lucru­ri impor­tan­te des­pre „mitul” NATO. Orga­ni­za­ţia Nord-Atlantică, per­ce­pu­tă de mulţi drept o orga­ni­za­ţie exclu­siv mili­ta­ră, are sute de pro­iec­te cu meni­re civi­lă. De une­le din­tre ele, cum ar fi pro­iec­tul de eli­mi­na­re a pes­ti­ci­de­lor inu­ti­li­za­bi­le și inter­zi­se, R. Mol­do­va a bene­fi­ci­at deja. Tot­o­da­tă, pre­șe­din­te­le nu menţio­nea­ză că Ofi­cii de legă­tu­ră NATO simi­la­re cu cel de la Chi­și­nău au fost înfi­inţa­te și exis­tă în mai mul­te sta­te non-NATO din lume, inclu­siv în Ucrai­na, aco­lo unde Biro­ul a fost des­chis în 1999, în Geor­gia, unde Biro­ul a fost des­chis în 2010, în 5 sta­te din Asia Cen­tra­lă (Kaza­hs­tan, Kâr­gâ­zs­tan, Tur­k­me­nis­tan, Tad­ji­kis­tan și Uzbe­kis­tan), des­chis în 2013, dar și în Fede­ra­ţia Rusă, aco­lo unde Ofi­ci­ul a fost inau­gu­rat în 2002. Tot­o­da­tă, de o cola­bo­ra­re cu NATO bene­fi­ci­a­ză și o serie de sta­te euro­pe­ne, care, la fel ca și R. Mol­do­va, pro­mo­vea­ză o poli­ti­că de neu­tra­li­ta­te: Irlan­da, Elveţia, Sue­dia, Fin­lan­da, Aus­tria sau Ser­bia, aco­lo unde un Ofi­ciu de Legă­tu­ră NATO a fost des­chis încă în 2006, chiar dacă sâr­bii nu-și doresc ade­ra­rea la NATO.

„NATO nu face nimic unilateral”

Ofi­ci­ul de la Chi­și­nău al NATO, care ar urma să fie inau­gu­rat în luna iunie 2017, va fi con­dus de litu­a­ni­an­ca Kris­ti­na Bale­i­sy­te, care a ges­tio­nat, în 2010, la des­chi­de­re, și Ofi­ci­ul de Legă­tu­ră NATO din Tbi­li­si, iar ulte­ri­or a deţi­nut fun­cţia de șef adjunct al aces­tui Ofi­ciu. Geor­gie­nii, spre deo­se­bi­re de R. Mol­do­va, ţin­tesc, de fapt, ade­ra­rea la NATO. E un pro­ces care însă durea­ză încă din anii ’90, și care, deși a acce­le­rat în ulti­mii ani, nu are o fina­li­ta­te. În 2008, la Sum­mi­tul NATO de la Bucu­rești, s-a spe­ci­fi­cat totuși că, „într-o zi, Geor­gia va deve­ni mem­bră NATO”. Deși prac­tic trei din patru geor­gie­ni își doresc ca ţara lor să ajun­gă în UE și NATO, nego­ci­e­ri­le nu sunt deloc ușoa­re, fapt ce demon­strea­ză că, pen­tru a ajun­ge mem­bru NATO, nu e nevo­ie doar de dorinţă din par­tea unei ţări, ci și de refor­me ample, în mai mul­te dome­nii. „Nici­o­da­tă nu am fost însă mai aproa­pe de NATO ca acum”, o spu­ne depu­ta­tul geor­gi­an Ira­k­li Bira­ia, vice­pre­șe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru Apă­ra­re din legi­sla­ti­vul geor­gi­an. Ofi­ci­a­lul își expri­mă con­vin­ge­rea că ade­ra­rea Geor­gi­ei la NATO va con­tri­bui la rezol­va­rea pro­ble­mei teri­to­ri­i­lor ocu­pa­te, referindu-se la Ose­tia de Sud și Abha­zia, teri­to­rii geor­gie­ne, con­tro­la­te însă de Rusia, situ­a­ţie simi­la­ră cu regiu­nea trans­nis­trea­nă din R. Mol­do­va.

Wil­li­am Lahue, actu­a­lul șef al Ofi­ci­u­lui de Legă­tu­ră NATO din Geor­gia, expli­că fap­tul că des­chi­de­rea unui ase­me­nea birou și la Chi­și­nău repre­zin­tă, de fapt, o oport­u­ni­ta­te pen­tru R. Mol­do­va, dar că rela­ţi­i­le ţării noas­tre cu NATO depind aproa­pe în exclu­si­vi­ta­te de ce-și doresc auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­și­nău. „Aici, în Tbi­li­si, este un ofi­ciu diplo­ma­tic. Sun­tem acre­di­ta­ţi ca diplo­ma­ţi. Avem pașa­poar­te diplo­ma­ti­ce. În R. Mol­do­va va fi un caz inte­re­sant pen­tru noi. Tot­o­da­tă, va fi nevo­ie de timp. Depin­de de Guver­nul vos­tru ce rela­ţii vrea cu NATO și ce vrea să obţi­nă. Pen­tru că NATO nu face nimic uni­la­te­ral, ci doar la soli­ci­ta­rea ţării în care Ali­anţa acti­vea­ză. Rușii tot spun că NATO vrea să se extin­dă. Nu este ade­vă­rat. Par­te­ne­rul sin­gur deci­de ce vrea să facă și ce rela­ţii vrea să aibă cu NATO. Da, ori­ci­ne poa­te ade­ra la NATO sau poa­te pre­tin­de la o ade­ra­re. NATO are capa­ci­ta­tea de a pro­te­ja și acţio­na în comun. Dar, ca să fii mem­bru NATO, tre­bu­ie să meri­ţi asta. E o impre­sie greși­tă în spa­ţi­ul post-sovietic că NATO este de fapt „o ţară” care vrea să se extin­dă. Nu, NATO e un club”, zice Lahue.

„Transnistria? Ăsta e cadoul?”

Wil­li­am Lahue ne îndeam­nă, atun­ci când vor­bim des­pre geo­po­li­ti­că, să ana­li­zăm fap­te­le, nu vor­be­le. „Eu nu sunt anti-rus. Dar hai­deţi să ne uităm la fap­te. Nu la ce spu­ne Rusia, dar la ce face. Ce a făcut, de exem­plu, Rusia pen­tru R. Mol­do­va? Trans­nis­tria? Ăsta e cado­ul?”, zice ofi­ci­a­lul NATO. „În Rusia, totul e sovi­e­tic. Arma­men­tul, men­ta­li­ta­tea… Des­chi­de­rea Biro­u­lui NATO la Chi­și­nău va infor­ma mai bine cetă­ţe­nii R. Mol­do­va des­pre rolul NATO. Noi, când am venit în Geor­gia, de exem­plu, am încer­cat să lucrăm cu bise­ri­ca, în care lumea aici are mai încre­de­re. Am încer­cat să le expli­căm pre­o­ţi­lor ce face NATO. Acum doi ani, pre­o­ţi geor­gie­ni au fost la NATO, iar când au reve­nit de aco­lo, au făcut-o cu alte per­ce­pţii des­pre Ali­anţă. Acum, majo­ri­ta­tea pre­o­ţi­lor susţin inte­gra­rea Geor­gi­ei în NATO. La fel și la voi, când se va des­chi­de biro­ul, va fi nevo­ie de mul­tă infor­ma­re. Mol­do­va e însă într-o situ­a­ţie dife­ri­tă, or, bise­ri­ca geor­gi­a­nă nu este așa apro­pi­a­tă de cea rusă, ba dim­po­tri­vă. Patri­ar­hul Geor­gi­ei a spus că bise­ri­ca rusă e mâna poli­ti­cii rusești, iar bise­ri­ca este o armă de pro­pa­gan­dă. Asta e rea­li­ta­tea”, pre­ci­zea­ză Lahue.

În Geor­gia, exis­tă mai mul­te ONG-uri care pro­mo­vea­ză și infor­mea­ză des­pre NATO, prin inter­me­di­ul mai mul­tor pro­iec­te, susţi­nu­te, inclu­siv, din fon­du­ri­le Ali­anţei. „NATO nu e doar un bloc mili­tar. E un pro­iect de vii­tor, unul al valo­ri­lor și drep­tu­ri­lor fie­că­rui cetă­ţean”, ne asi­gu­ră Arnold Ste­pa­ni­an, pre­șe­din­te­le ONG-ului „Mul­ti­na­tio­nal Geor­gia”. NATO nu este doar arma­tă. Zvo­nul cu sirie­nii, care a făcut furo­ri prin­tre mol­do­ve­ni în cam­pa­nia elec­to­ra­lă de anul tre­cut, a ajuns, recent, și în Geor­gia. „Aici s-a spus că geor­gie­nii au obţi­nut regim libe­ra­li­zat de vize cu Uniu­nea Euro­pea­nă, dar în schimb, va tre­bui să per­mi­tem des­chi­de­rea de tabe­re pen­tru refu­gi­a­ţi sirie­ni pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre. Este un fals, pro­pa­gan­dă, iar NATO are pro­iec­te pen­tru a infor­ma și a denu­nţa aces­te fal­su­ri”, expli­că și Gior­gi Muc­kai­d­ze, expert la Con­si­li­ul Atlan­tic din Geor­gia. „Rusia vine cu fal­su­ri și mitu­ri des­pre UE și NATO pen­tru că inte­re­sul ei e ca ţări­le din veci­nă­ta­te să fie sla­be. Ea nu vrea să ajun­gem în UE și NATO, adi­că spre civi­li­za­ţie, pen­tru că asta ar însem­na drep­tu­ri res­pec­ta­te și o ţară mai puter­ni­că”, pre­ci­zea­ză exper­tul geor­gi­an.