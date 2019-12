(Video) Toți oamenii președintelui

Igor Dodon este, de trei ani, președinte al R. Moldova, iar Partidul Socialiștilor, pe care l-a condus, este, de cinci ani, una dintre cele mai numeroase formațiuni parlamentare. În toată această perioadă, nici Igor Dodon, nici soția sa, prima doamnă Galina Dodon, nu au făcut achiziții de bunuri mobile sau imobile pe care să le înregistreze pe numele lor.

Paralel cu ascensiunea politică a lui Dodon și a socialiștilor, însă, oameni din anturajul prezidențial, în frunte cu fratele, cumnata, finii, nașii, cumătrii sau colegii de facultate ai cuplului Galina și Igor Dodon au dezvoltat și au fortificat afaceri și averi de milioane. De multe dintre acestea beneficiază, din plin, și familia prezidențială.

În spatele cortinei, declarațiile politice de la televizor și din campaniile electorale despre lupta cu sărăcia și corupția, au luat locul unui amalgam de interese de grup. Or, pe lângă relațiile politice, socialiștii din jurul președintelui sunt legați între ei de lanțuri de firme și de avantaje economice care, în final, se intersectează toate într-un punct comun: familia Dodon.

Igor Dodon a fost învestit în funcția de președinte la 23 decembrie 2016

Pe 23 decembrie 2016, exact acum trei ani, Igor Dodon era învestit în funcția de președinte al R. Moldova. În aceeași zi, Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS) angajează două persoane care urmau să asigure paza proaspătului șef de stat: Serghei Juncu și Lilian Filipov.

Până a ajunge în paza președintelui, Juncu activa în calitate de gardian la o companie privată de pază, iar Filipov era jurist la un alt SRL.

Finul președintelui și fratele nașei sale – ofițerii de protecție ai șefului statului

Sergiu Juncu are 40 de ani. El a activat și anterior în cadrul SPPS. A revenit în instituție în ziua învestirii lui Igor Dodon. Juncu nu este doar unul dintre cei care-i asigură paza președintelui, ci și fratele Inei Catană, nașa de cununie a cuplului prezidențial Igor și Galina Dodon.

Sergiu Juncu, unul dintre ofițerii de protecție ai președintelui (primul din dreapta): Foto: Ecaterina Alexandr/ZdG

Președintele are relații personale apropiate și cu celălalt ofițer de protecție din anturajul său, plătit tot din bani publici, Lilian Filipov, care este unul dintre finii săi de cununie.

Igor Dodon, flancat de Lilian Filipov și de unul dintre copiii săi

Vadim Filipov, membru al Comisiei Electorale Centrale, delegat de PSRM, fratele lui Lilian Filipov

Relațiile dintre familiile celor doi, dar și relațiile dintre familia Filipov și PSRM, sunt însă mult mai strânse. Vadim Filipov, fratele lui Lilian, este membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), delegat de PSRM în 2017.

Tatăl celor doi, Grigore Filipov, este președintele raionului Dubăsari, fiind ales în această funcție în noiembrie 2019, tot din partea PSRM.

Grigore Filipov a devenit, recent, președintele raionului Dubăsari

Cu câteva luni înainte de a-i asigura paza președintelui, Lilian Filipov a procurat, de la „Barcom” SRL, gestionată de familia deputatei socialiste Alla Dolință, un apartament de 129,5 m.p. pe str. Columna din Chișinău.

Din 2019, familia Lilian și Diana Filipov are în gestiune un automobil care costă peste 61 de mii de euro, un Volvo XC 90, fabricat în 2019 și achiziționat în leasing, până în 2021. Din 2016, familia Filipov are în proprietate și o Skoda Superb, fabricată în același an, dar și un credit contractat de la Victoriabank, în valoare de 400 de mii de lei.



Afacerile nedeclarate ale finului președintelui

Lilian Filipov cumulează funcțiile de fin și de ofițer de protecție al președintelui cu cea de discret om de afaceri. Informațiile de la Agenția Servicii Publice arată că Lilian Filipov are calitatea de fondator la două companii și de membru în Consiliul de Administrație al unei Societăți pe Acțiuni, pe care însă nu le-a indicat în niciuna dintre declarațiile sale de avere și interese depuse la Autoritatea Națională de Integritate în perioada 2016-2018.

Lilian Filipov nu a indicat firmele la care este fondator în declarațiile de avere și interese personale depuse la Autoritatea Națională de Integritate

Lilian Filipov deține 50% din capitalul social al „Real Estim” SRL, companie cu activități declarate în domeniul imobiliar. Partenerul lui Filipov în această afacere este deputatul Petru Burduja, un alt om cheie din angrenajul socialiștilor.

Compania este administrată de Valeriu Burduja, fiul deputatului socialist, și are adresa juridică într-un cămin din incinta Universității Agrare din Moldova, instituție de învățământ care i-a unit pe mai mulți exponenți ai PSRM.

De facto, „Real Estim” SRL are adresa fizică pe str. Ion Neculce, la sediul unei alte firme din portofoliul PSRM, „Exclusiv Media”, și a postului de televiziune NTV Moldova. Companiile „Real Estim” și „Exclusiv Media” nu au doar sediu comun, ci și aceleași telefoane de contact.

Partenerul finului președintelui livrează apă pentru deputați

Andrei Minciuc

Lilian Filipov este asociat cu o cotă de 50% și în compania „Tom-Min Grup”. SRL-ul a încercat, în 2013-2014, să obțină contracte cu instituții ale statului, vânzând detergenți sau produse de curățat, însă, în ultimii ani, a renunțat să mai participe la licitații.

Partenerul lui Lilian Filipov în această afacere este o rudă a familiei sale, Andrei Minciuc, care gestionează, din 2016, și altă companie – „Water Group”, care produce și comercializează apa potabilă „Aqua de lux”.

În ultimii trei ani, compania a câștigat trei tendere în valoare de 379 de mii de lei, toate organizate de Secretariatul Parlamentului pentru aprovizionarea Legislativului cu apă potabilă purificată.

Ferma de păsări și „intersecția” Filipov-Teterea

Lilian Filipov, finul și ofițerul de protecție al președintelui Dodon, este și membru în Consiliul de Administrație al Societății pe Acțiuni de tip închis „Avicola Gallinula”, care a gestionat, ani la rând, o fabrică de creștere a păsărilor în satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia. „Avicola Gallinula” are, oficial, un capital social de 4,4 milioane de lei, iar în 2012, ultimul an în care sunt publicate date despre veniturile din vânzări, raporta încasări de 11,3 milioane de lei.

Lilian Filipov, Oleg Teterea, Igor Dodon și Petru Corduneanu, actualul șef adjunct al SPPS

Compania este acum administrată de Boris Teterea, fiul mai mare al deputatului PSRM Oleg Teterea, cel care a gestionat fabrica mai mulți ani la rând, înainte de a ajunge în Parlament. Boris Teterea a fost asistent al unui deputat socialist în legislatura trecută, înainte de a prelua administrarea fermei de păsări.

Legăturile dintre Lilian Filipov și Oleg Teterea nu se rezumă doar la Igor Dodon și ferma de păsări din Gura Galbenei. Ele sunt mult mai profunde și își au rădăcinile în stânga Nistrului, de unde provin familiile Teterea și Filipov – care sunt rude între ele.

Oleg Teterea: prietenul președintelui și împrumutul de 10 milioane de lei

Oleg Teterea are 51 de ani și, în prezent, este deputat. Este unul dintre cei mai vechi și devotați prieteni și cumetri ai președintelui Dodon.

Oleg Teterea, deputat PSRM

ZdG a scris anterior că Oleg Teterea a fost unul dintre proprietarii firmei „Hunter Elit Club”. Aceasta a reușit să arendeze, în iunie 2008, pe când Igor Dodon, cunoscut pasionat de vânătoare, era ministru al Economiei, şi la doar trei luni de la fondare, 168,7 ha de pădure în Călăraşi, Ocolul Silvic Bravicea, cu taxe anuale de doar 315 lei pentru un hectar.

În 2013, CSJ a dispus, definitiv, rezilierea contractului de arendă dintre „Moldsilva” şi SRL „Hunter Elit Club”.

Firma „Hunter Elit Club”, a fost fondată în 2008 de către Oleg Teterea și Ghenadie Merineanu, cumnatul președintelui Igor Dodon. Firma se află, de mai mulți ani, într-un litigiu cu Fabrica de Conserve din Călărași, condusă de Mihail Vlădicescu, un alt cumătru de-al președintelui. „Hunter Elit Club”, care deține și 5,7% din acțiunile Fabricii aflate în proces de insolvabilitate, a acționat întreprinderea în judecată pentru o datorie de aproximativ 10 milioane de lei, care, între timp, a crescut, calculându-se și penalitățile de întârziere.

Reprezentanții firmei au motivat cererea de chemare în judecată prin faptul că, în august 2008, Fabrica de Conserve din Călărași a împrumutat, pe un termen de doi ani, 10 milioane de lei de la Oleg Teterea.

Ulterior, la 12 aprilie 2010, Teterea, printr-un contract de cesiune a creanțelor, a cedat datoria către „Hunter Elit Club”, care mai apoi s-a adresat în judecată ca să-și recupereze banii.

În proces, „Hunter Elit Club” a fost reprezentată, la o anumită etapă, de Maxim Lebedinschi, actualul secretar al CEC, propulsat în funcție de PSRM, iar ulterior și de Vadim Filipov, fratele finului lui Igor Dodon. Procesul încă nu are o finalitate.

Cumnatul președintelui deținea 50% din firma care a primit dreptul la 10 milioane de lei

Pe lângă „Hunter Elit Club”, 32,07% din acțiunile Fabricii de Conserve din Călărași sunt deținute de Alina Boțoc, colegă de facultate cu Galina Dodon și cumătră cu familia prezidențială.

Boțoc este și proprietara din acte a 18,29% din acțiunile SA „Proura Vin” din satul Onișcani, raionul Călărași. Alina Boțoc este șefa Direcției proiecte investiționale din cadrul Agenției Proprietății Publice.

Documentele consultate de ZdG arată că „Hunter Elit Club”, în anii 2010-2013, a fost administrată de Ghenadie Merineanu, fratele Galinei Dodon.

Ghenadie Merineanu, cumnatul lui Igor Dodon

Merineanu a deținut cota de 100% din companie în perioada octombrie 2010 – februarie 2013, iar în 2009-2010, pe când Teterea cesiona datoria de 10 milioane de lei firmei, cumnatul președintelui deținea 50% din capitalul social.

În 2013, proprietar și administrator a devenit Veaceslav Anghel, consăteanul lui Igor Dodon. Anghel a fost și candidatul PSRM la funcția de primar de Strășeni. El gestionează, oficial, și altă companie, „Consacces” SRL, cu activități în domeniul construcțiilor. Concomitent, este și jurist la „Exclusiv Media” SRL, singurul loc de muncă din care a avut, în 2018, venituri oficiale.

Proprietățile cumnatului președintelui

Ghenadie Merineanu, 45 de ani, cumnatul președintelui Igor Dodon, nu deține astăzi calitatea de fondator sau de administrator de firme pe teritoriul R. Moldova. Acesta a gestionat anterior firma „Hunter Elit Club” și lucrările de renovare a bazei de odihnă de la Sadova. Merineanu are în proprietate o casă de locuit în comuna Ciorescu, o suburbie a capitalei, dată în exploatare în 2016, dar și un apartament de 138 m.p. pe strada Sfatul Țării, obținut în anul 2009. În 2017, Merineanu a vândut un alt apartament de 42 m.p., amplasat pe bd. Grigore Vieru, pe care-l avea în proprietate din anul 2000.

Casa construită de Ghenadie Merineanu

Deputată socialistă, cumnata prietenului președintelui

Frații Boris și Mihai Teterea și deputata Alla Darovannaia

Pe lângă fabrica de păsări din Gura Galbenei și legăturile cu „Hunter Elit Club”, Oleg Teterea deține, oficial, 90% din compania „Tedar Investment”, care avea, până în septembrie 2019, denumirea de „Tedar-Auto” și se ocupa cu reparația mașinilor.

Partenerul deputatului Oleg Teterea în această afacere este sora soției sale, Alla Darovannaia. Larisa Teterea, soția lui Oleg Teterea, este, de mai mulți ani, contabilă-șefă adjunctă la Victoriabank. Ala Darovannaia, sora sa, respectiv, cumnata lui Oleg Teterea, a devenit deputată pe listele PSRM în urma alegerilor parlamentare din februarie 2019.

Andrei Stețco, ginerele Allei Darovannaia, face parte și el din Consiliul de Administrație al SA „Avicola Gallinula”. Familia Stețco gestionează în R. Moldova mai multe afaceri în domeniul veselei și lenjeriei de pat. Oleg și Larisa Teterea sunt nașii cuplului Andrei și Cristina Stețco.

Andrei și Cristina Stețco, împreună cu deputata Alla Darovannaia

„Export Invest”, SRL-ul care privatiza fabrica de păsări

Deputata Alla Darovannaia, cumnata lui Oleg Teterea, deține și 50% din capitalul social al firmei „Export Invest”, înregistrată tot în satul Gura Galbenei. Compania se ocupă de „intermediere și brokeraj”, fiind înregistrată în 2002.

Reprezentanți ai Primăriei Gura Galbenă au menționat pentru ZdG că, de fapt, „Export Invest”, al cărei fondator a fost, anterior, Oleg Teterea, este cea care a privatizat anterior crescătoria de păsări și că firma deține acum 91% din acțiunile „Avicola Gallinula”.

Astăzi, însă, din ferma de păsări din Gura Galbenă a rămas doar numele. În ultimii ani, aceasta nu a mai funcționat la capacitate maximă. În ultima perioadă, halele fabricii au fost date în arendă unui alt agent economic, dar, chiar și așa, de câteva luni, practic, nu există activitate.

Nașul președintelui – de 12 ani director financiar la „Metalferos”

Serghei Catană, nașul de cununie al cuplului Igor și Galina Dodon este director financiar la Metalferos din 2007

Partenerul de afaceri al deputatei Darovannaia în firma „Expert Invest” este Sergiu Catană, nașul de cununie al președintelui Igor Dodon.

Catană este director financiar al SA deținute de stat „Metalferos”, instituție care a fost, în ultimii ani, ținta mai multor acuzații privind fraude de sute de milioane de lei. Sergiu Catană ocupă fotoliul de director financiar al „Metalferos” din 2007, an în care finul său, actualul șef de stat, era ministru al Economiei și avea în subordine societatea pe acțiuni.

Catană și-a păstrat funcția indiferent de culoarea guvernării, chiar dacă în fruntea „Metalferos” veneau oameni noi.

Dodon și Catană – colegi de universitate

Sergiu Catană și Igor Dodon s-au cunoscut pe băncile facultății și în căminele Universității Agrare. Catană a studiat la Facultatea de Economie, specialitatea contabilitate și audit, fiind coleg de grupă cu Igor Grigoriev, fost șef al Agenției Proprietății Publice, devenit, între timp, unul dintre contestatarii actualului președinte.

Sergiu Catană, directorul financiar al Metalferos și Igor Dodon au făcut cunoștină pe băncile Universității Agrare

În același an și în același cămin, specialitatea Economie, au mai studiat și locuit Igor Dodon și Viorel Melnic, fost șef al Serviciului Vamal și fost deputat ales în urma alegerilor parlamentare din februarie 2019, plecat subit din Parlament pe când procurorii efectuau percheziții la mai multe persoane bănuite că aveau tangențe cu frauda bancară.

„Export Invest”, fondată de Darovannaia și Catană, este, la rându-i, una dintre fondatoarele Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, entitate care a fost condusă, în anii 2002-2005, chiar de către Igor Dodon.

Vecinii. Trei penthouse-uri și o casă

Relațiile dintre familiile Dodon, Teterea și Catană nu se intersectează doar în lumea afacerilor, ci și la propriu, seara, după ce toți își termină lucrul și ajung acasă.

Dacă Igor Dodon și familia sa locuiesc într-o casă la sol, despre care ZdG a scris anterior, familiile Teterea și Catană trăiesc la câteva zeci de metri distanță, în două penthouse-uri amplasate în două blocuri vecine din strada Onisifor Ghibu, a căror priveliște țintește exact către curtea prezidențială.

Casa președintelui Dodon se află la câteva zeci de metri de blocurile unde locuiesc fratele, nașul și unul dintre cei mai apropiați prieteni și cumetri

Soții Oleg și Larisa Teterea locuiesc într-un apartament cu cinci camere și o suprafață de 165 m.p., amplasat la etajul 10. Aceștia au investit în apartament încă din luna aprilie 2006, iar în 2014 l-au înregistrat pe numele lor la Cadastru.

Soții Sergiu și Ina Catană locuiesc în blocul vecin, tot la etajul 10, tot într-un apartament cu cinci odăi având suprafața de 164 m.p.. Aceștia au investit în locuință încă în decembrie 2006, iar în 2010 și-au înregistrat dreptul de proprietate.

Penthouse-ul fratelui președintelui

În același complex de blocuri locuiește un alt pilon important din viața președintelui, fratele său, Alexandru Dodon, și soția acestuia, Ecaterina. Cei doi soți locuiesc, la fel, la etajul 10, în același bloc cu soții Catană, tot într-un penthouse cu cinci camere. Singura diferență e că locuința soților Dodon este mai mare, având 202 m.p..

Alexandru Dodon, fratele președintelui

Fratele președintelui a început să investească în acest apartament în noiembrie 2006, iar în noiembrie 2009 a înregistrat la Cadastru dreptul de proprietate asupra bunului. Și casa președintelui, și cele două blocuri în care locuiesc familiile Dodon, Catană și Teterea, au fost construite de aceeași companie de construcții, „Reconscivil”.

Și sediul fundației de binefacere a Galinei Dodon, „Din Suflet”, se află într-un apartament înregistrat pe numele „Reconscivil”.

În 2015, Serghei Juncu, ofițerul de protecție al președintelui și fratele nașei sale de cununie, a cumpărat un apartament de 78 m.p. tot de la „Reconscivil”.

Evoluția relației Dodon-Mudreac

Alexandru Dodon are 43 de ani și este fratele mai mic al președintelui. A fost, până în 2010, vicedirector al Agenției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Produselor de Origine Animală, entitate condusă pe atunci de actualul deputat socialist Radu Mudreac, un alt om din anturajul familiei Dodon, a cărui avere a crescut substanțial în ultimii ani.

Alexandru Dodon împreună cu soția sa, Ecaterina, și cei doi copii

Mudreac și-a finalizat, în 2018, construcția unei case de locuit în Chișinău, iar în 2015, firma la care acesta deținea o cotă de 50%, „Gradioni” SRL, a construit un centru comercial în apropiere de Piața Centrală din Chișinău.

Radu Mudreac

Astăzi, cota sa parte aparține unei companii înregistrate în România, „Kashalot&Cemir” SRL, deținută de medicul veterinar Iurie Samson, tot el unul dintre fondatorii firmei „Vig-Vet”, care deține o clinică veterinară în capitală. Samson este și unul dintre donatorii constanți ai PSRM.

Radu Mudreac deține în proprietate și un apartament de 103 m.p., obținut în 2011 prin contract de donație de la părinții săi, care au cumpărat locuința în 2009, când fiul lor era șef al Agenției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Produselor de Origine Animală.

Alexandru Dodon a fost demis din funcția de vicedirector în 2010, în aceeași perioadă în care a fost demis și Radu Mudreac, pentru „multiple încălcări grave, constatate conform unui act din 1 iulie 2010, privind rezultatele evaluării avizelor sanitar-veterinare de export/import, semnate de acesta în perioada 12 ianuarie – 17 februarie 2010”. Deși Alexandru Dodon a atacat actul în judecată, instanțele i-au respins cererile.

De la politică – la afaceri cu fiul procurorului general al Rusiei

În ultimii ani, Alexandru a cochetat cu politica, iar mai recent – cu afacerile. A candidat, fără succes, la funcția de primar de Călărași, a fost asistent al deputatului Mudreac, iar în ultimul an s-a lansat, vertiginos, în afaceri.

Mai întâi, la 18 iulie 2019, Alexandru Dodon obține o cotă parte de 15% din firma „Arhpley Development”, înregistrată la Moscova. Compania a fost fondată acum câțiva ani, iar unul dintre proprietari este Igor Chaika, fiul milionar al controversatului procuror general al Rusiei, Iurii Chaika.

Conform informațiilor de pe site-ul său, principala activitate a companiei sunt imobiliarele, inclusiv construcția blocurilor locative în orașul Moscova.

La 30 august 2019, Alexandru Dodon s-a asociat cu Igor Chaika și în altă companie din Rusia, devenind proprietar al 10% din acțiunile unei firme responsabile de colectarea și de prelucrarea deșeurilor: „Promyshlenyi Ekologicheskii Operator”.

Partenerul fratelui, unul dintre sponsorii fundației primei doamne

În februarie 2019, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație a anunțat că, potrivit unor documente confidențiale, Chaika era, încă în 2017, unul dintre sponsorii Fundației „Din Suflet”, gestionată de Galina Dodon. Astfel, pe 16 august 2017, în contul bancar pentru euro deschis la Victoriabank din Chișinău al Fundației „Din suflet” a intrat suma de 70 de mii de euro, iar banii au fost virați dintr-un cont deschis la Absolutbank din Moscova pe numele lui Igor Chaika.

Igor Dodon și Igor Chaika

La puțină vreme după realizarea acelui transfer bancar, Igor Chaika a fost numit ambasador de afaceri în Moldova și Transnistria de către „Delovaya Rossiya”, la care Chaika este co-președinte. Acesta a fost de mai multe ori în R. Moldova, pe parcursul mandatului prezidențial al lui Igor Dodon.

Decembrie 2019: fratele președintelui se lansează în agricultură. Mama a cumpărat zeci de terenuri agricole

În decembrie 2019, Alexandru Dodon a făcut primul pas spre lansarea sa oficială în afaceri și pe teritoriul R. Moldova. Acesta figurează în actele Agenției Servicii Publice drept unic fondator al firmei „Agrofactory” SRL, având activități declarate în agricultură. SRL-ul este înregistrat la Sadova, localitatea de baștină a fraților Dodon, și are un capital social de 10 mii de lei. Compania este administrată de Andrei Bîrcă.

Alexandru Dodon s-a lansat în afaceri deși, în ultima declarație de avere și interese depusă de el, pe când era asistent de deputat, nu raporta că ar avea surse financiare care să-i permită inițierea sau participarea în afaceri. În 2016, an în care fratele său devenea președinte, oficial, familia Alexandru și Ecaterina Dodon raporta un venit cumulat de doar 120 de mii de lei, bani obținuți de cei doi soți doar din salarii.

Fratele președintelui și-a deschis firmă cu profil agricol după ce, în anii 2014-2018, mama sa și a președintelui, Galina Dodon, a cumpărat câteva zeci de terenuri agricole chiar la intrarea în Sadova.

Terenurile cumpărate în ultimii ani de mama președintelui se află chiar la intrarea în Sadova. Foto dronă: Andrei Cebotari

Vedeți, mai jos, o parte din terenurile cumpărate de Galina Dodon în perioada 2014-2018. (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

Astăzi, pe aceste terenuri sunt amplasate câteva iazuri, iar recent a fost inițiată construcția unui drum.

Baza de odihnă de la Sadova: „Vine des. De obicei vinerea seara, cu mașini, cu pază, cu tot”

În noiembrie 2016, ZdG scria despre interesele apropiaților lui Igor Dodon la baza de odihnă „Sadovo”, situată într-o zonă ecologic curată și pitorească a Codrilor, la aproximativ 3 km de centrul satului Sadova, localitatea de baștină a lui Igor Dodon.

Intrarea în baza de odihnă din Sadova

Proprietatea, care se extinde pe o suprafață de peste 11 ha, a fost cumpărată, în iulie 2015, de către o companie înregistrată în Marea Britanie cu doar o lună mai devreme, „Chester Business” LP. Mai exact, compania britanică a preluat „Baza de Odihnă Sadovo” SRL, care deținea întreaga proprietate, iar Mihail Porubin, un apropiat al președintelui Dodon, a fost instalat în funcția de administrator.

În ajunul alegerilor prezidențiale din 2016, lucrările de renovare a bazei de odihnă erau în plină desfășurare. ZdG a scris atunci că cel care le gestiona era Ghenadie Merineanu, cumnatul președintelui.

Citiți și: (video, doc) Oamenii lui Dodon la baza de odihnă offshore

Între timp, renovarea bazei de odihnă a fost finalizată, iar oameni din sat spun că șeful statului își petrece mai toate weekend-urilor libere anume în această locație. Deși, oficial, administratorul firmei care deține baza de odihnă este Mihail Porubin, de facto, aceasta este gestionată de un localnic.

„Vine des (Igor Dodon, n.r.). De obicei, vineri seara, cu mașini, cu pază, cu tot. Vinerea trecută a fost. Este proprietatea lui. În sat toți știu. Sunt angajați oameni care fac mâncare. Acolo cresc porci, cresc capre, mai multe”, ne spune o persoană care locuiește aproape de drumul ce duce spre baza de odihnă.

Drona: Case particulare, iaz și căsuțe din lemn

Filmată cu drona, proprietatea arată „de milioane”. Se zăresc mai multe clădiri multietajate, case, un lac bine amenajat, cu o casuță din lemn chiar pe mal, dar și câteva foișoare. La intrarea pe teritoriul bazei de odihnă este instalată o barieră, cu litere vizibile fiind anunțat că este „proprietate privată”, iar accesul – interzis.

Baza de odihnă „Sadovo” fotografiată cu o dronă/ autor: Andrei Cebotari

Paznicii și muncitorii care au venit după ce au văzut că filmăm au refuzat să ne ofere datele de contact ale persoanei care administrează locația. Aceștia s-au arătat nemulțumiți că filmăm și au evitat să răspundă la întrebările despre legăturile lui Igor Dodon cu baza de odihnă.









„Eu nu știu cine vine și cine nu vine. Ce mă interesează pe mine cine vine și cine nu vine?”, ne-a zis un bărbat care, inițial, s-a prezentat drept paznic, iar ulterior – proprietar. La câteva minute după discuție, la fața locului a venit altă mașină, în care erau doi bărbați care, la fel, nu au dorit să discute despre proprietarul bazei de odihnă.

Dodon în 2016: „La baza de odihnă este un investitor din Rusia”

În 2016, când ZdG dezvăluia că oameni din anturajul președintelui sunt implicați în reparațiile de la baza de odihnă din Sadova, Igor Dodon spunea că „la baza de odihnă este un investitor din Rusia, care a decis să o cumpere după ce cineva voia să o vândă vreun an-doi în urmă. Mai departe cine se ocupă… bine, eu i-am recomandat o persoană-două… Toate întrebările la investitorul străin. Este investitor din Federația Rusă, dacă o să vrea, o să iasă și o să spună. Eu nu pot să vă spun”, zicea actualul președinte.

Vadim Ciubară

Documentele aferente tranzacției din 2015 arată că prețul plătit de compania înregistrată în Marea Britanie a fost de 1,52 milioane de lei, iar în negocieri au fost incluse și datoriile pe care le aveau vechii proprietari, în sumă de 7 milioane de lei. Actele consultate de ZdG arată că firma engleză „Chester Business” LP, fondată, la rându-i, de două companii din Belize, îl are ca beneficiar pe Vadim Ciubară, omul din spatele unei companii din domeniul media afiliată PSRM.

În perioada tranzacției, însă, ZdG a constatat că firma engleză a fost reprezentată în R. Moldova de un cetățean rus, Iaroslav Țurcan. Doar că, acel cetățean rus este originar din Dubăsari, a studiat la Universitatea de Stat din Moldova și vorbește limba română.

Iaroslav Țurcan

Cetățeanul rus – moldovean din Dubăsari și președinte al Fundației „Din Suflet”

Iaroslav Țurcan deține pașaport rusesc din 2013, iar pe rețelele de socializare și în viața reală, este susținător al PSRM și al familiei prezidențiale.

În Moscova, acolo unde locuiește, face parte din cercul de apropiați ai lui Vadim Ciubară. Numele lui Țurcan figurează și în calitate de președinte al Fundației „Din Suflet”, fondată și administrată, de fapt, de Galina Dodon.

Vadim Ciubară și Iaroslav Țurcan, moldoveanul cu cetățenie rusă, nu sunt însă singurele legături între baza de odihnă și Igor Dodon.

Aceleași documente consultate de ZdG arată că, într-un litigiu juridic din 2017, „Baza de odihnă Sadovo” a fost reprezentată de către Vadim Filipov, fratele finului președintelui, în baza unui mandat emis pe 14 martie 2016.

Cumnata președintelui și relațiile cu „unicul producător autohton de dezinfectanți”

Dinari Cojocaru la o acțiune publică a PSRM

Ecaterina Dodon, cumnata șefului statului, a activat, în perioada 2014-2017, în calitate de administratoare a „Chemix Grupp” SRL, care se recomandă drept „unicul producător autohton de dezinfectanți profesionali ai mărcii comerciale „Chemix”.

Firma fondată în 2008 îl are acum în calitate de co-proprietar pe Dinari Cojocaru, consilier muncipal pe listele PSRM, tot el, finul de cununie al cuplului Alexandru și Ecaterina Dodon.

În anii 2011-2014, compania a obţinut nu mai puţin de 50 de contracte cu instituţiile statului (în special spitale, dar printre clienţi fiind şi Banca Naţională a Moldovei) în valoare de peste 1,5 milioane de lei.

Potrivit informațiilor publice, firma deține o bază de producere pe strada Muncești și un depozit pe strada Uzinelor din Chișinău. Ea apare în registrul controalelor Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ANSA la domeniul: „supraveghere a farmaceutică veterinară și Furaje”, domeniu de specialitate a lui Alexandru Dodon.

În 2012, SRL-ul a raportat venituri din vânzări în valoare de 2,28 milioane de lei.

Istoricul companiei arată că Ecaterina Dodon a deținut funcția de administratoare în anii 2014-2017, iar până atunci era angajată în calitate de specialistă în serviciul personal.

Și soțul său, Alexandru Dodon, a fost angajat în acea perioadă în cadrul companiei. Totodată, acte consultate de ZdG mai arată că „Chemix Grupp” a ajuns în anturajul familiei Dodon în 2010, fiind achiziționată de la o firmă estoniană. În anii 2010-2014, unul dintre fondatorii ei a fost chiar actualul deputat Oleg Teterea, un alt apropiat al președintelui.

Finul fratelui: Apartament de la „Reconscivil”, donații generoase și firma soției, nedeclarată

Dinari Cojocaru, finul lui Alexandru și Ecaterina Dodon, locuiește, la fel ca și nașul său, dar și ca mulți alți oameni din anturajul președintelui, într-un apartament construit de compania „Reconscivil”. Locuința, cu suprafața de 125 m.p., a fost cumpărată de soții Dinari Cojocaru și Mariana Arapan în 2017, direct de la compania de construcții.

Mariana Arapan, soția lui Dinari Cojocaru

Cojocaru, cu viza de domiciliu în Călărași, raionul de baștină al fraților Dodon, este medic de profesie, consilier municipal pe listele PSRM și unul dintre cei mai fideli donatori ai PSRM. În 2014, de exemplu, Cojocaru a contribuit la bugetul socialiștilor cu 407,5 mii de lei, deși raporta venituri oficiale de 10 ori mai mici în perioada donației.

În 2018, soția lui Dinari Cojocaru, Mariana Arapan, de profesie medic de familie, a intrat și ea în afaceri. Ea deține 10% din capitalul social al companiei „Premium Trade Group”, având activități declarate în domeniul producerii și prelucrării cărnii.

Consilierul municipal Dinari Cojocaru nu indică în declarațiile de avere și interese veniturile partenerei sale de viață, dar și compania la care aceasta este fondatoare.

Televiziunile socialiștilor. Cazul „Exclusiv Media”

Igor Dodon a preluat PSRM în decembrie 2011. Peste trei ani, formațiunea a acces în Parlament, iar peste alți doi ani, Igor Dodon a câștigat la prezidențiale și a devenit președinte al R. Moldova. Paralel cu ascensiunea politică, socialiștii au creat un adevărat holding media, gestionat, rând pe rând, de oameni din anturajul familiei prezidențiale.

Mai întâi a fost „Exclusiv Media”. Firma este înregistrată în octombrie 2011, cu doar o lună înainte ca Igor Dodon, Zinaida Greceanîi și Ion Ceban să părăsească Partidul Comuniștilor din R. Moldova. Inițial, compania se ocupa de gestionarea ziarului de limbă rusă „Argumentî i faktî”. Ulterior, însă, a dezvoltat sau a preluat mai multe proiecte media.

Din ianuarie 2016, „Exclusiv Media” creează și gestionează NTV Moldova, care retransmite postul tv „HTB” din Federația Rusă, producând și emisiuni autohtone.

Proprietățile „exclusive” ale companiei

Peste doar un an, în ianuarie 2017, se lansează „Exclusiv TV”, care difuzează emisiuni de divertisment ale postului tv rusesc „THT”, dar și emisiuni autohtone.

În septembrie 2017, „Exclusiv Media” fondează o altă companie, „Exclusiv Sales House”, care începe să vândă publicitate pentru posturile de televiziune create de „Exclusiv Media”, dar și alte instituții media afiliate socialiștilor. În scurt timp, aceasta devine al doilea cel mai important jucător de pe piața publicității, după „Casa Media”, afiliată lui Vladimir Plahotniuc, gestionând zeci de milioane de lei.

În septembrie 2019, „Exclusiv Media” a preluat și compania care deține ziarul de limbă rusă „Komsomolskaia Pravda Moldova”.

În aprilie 2015, cu câteva luni înainte de lansarea postului NTV Moldova, compania „Exclusiv Media” cumpără de la SA „JLC” un spațiu de 369 m.p., amplasat pe str. Ion Neculce din Chișinău. Peste doi ani, în aprilie 2017, compania mai procură un alt spațiu, adiacent, cu suprafața de 120 m.p.. La această adresă sunt studiourile NTV Moldova.

Proprietățile media ale „Exclusiv Media”

Consătenii de la firma care gestionează holdingul media

„Exclusiv Media” SRL nu a fost niciodată, oficial, în proprietatea familiei Dodon, chiar dacă Galina Dodon este, de mai mulți ani, omul care gestionează, din funcția de director financiar, operațiunile financiare ale companiei. În 2018, Galina Dodon a obținut peste 300 de mii de lei sub formă de salarii de la „Exclusiv Media”.

Oamenii din anturajul cuplului prezidențial au condus însă tot timpul „Exclusiv Media”. Inițial, fondator și administrator a fost Veaceslav Anghel, membru PSRM, originar din Sadova, implicat și în administrarea companiei „Hunter Elit Club”.

La fondare, compania avea adresa juridică într-un apartament care aparține soților Corneliu și Ludmila Furculiță. Corneliu, la fel ca și Veaceslav Anghel, este consătean cu Igor Dodon.

Părinții lui Furculiță trăiesc modest, la Sadova, fiind o familie de foști profesori. Corneliu a ajuns în anturajul familiei Dodon pe când activa la Fabrica de Conserve din Călărași, gestionată de cumetrii lui Igor Dodon.

În 2015, Corneliu Furculiță a preluat, oficial, compania „Exclusiv Media”, al cărui proprietar în acte figurează și în 2019. Tot în 2015, în funcția de administrator al firmei venea Petru Burduja, un alt om din anturajul cuplului prezidențial.

Colegul de facultate al primei doamne

Burduja a absolvit Universitatea Agrară din Moldova în 1999, în același an cu Galina Dodon. Burduja a obținut diplomă cu specialitatea contabilitate și audit împreună cu Alina Boțoc.

Galina Merineanu Dodon, diplomă cu specialitatea management, împreună cu actualul ministru al Agriculturii, Ion Perju, fostul consilier al președintelui Dodon.

Petru Burduja a fost șef la SA „Tracom” în perioada în care Igor Dodon era ministru al Economiei, iar în 2010-2011 a fost director financiar la Fabrica de Conserve din Călărași, gestionată de cumetrii cuplului prezidențial, Alina Boțoc, Oleg Teterea și Mihail Vlădicescu.

Petru Burduja

Din iunie 2019, administratoarea companiei „Exclusiv Media” a devenit Ludmila Furculiță, soția deputatului socialist Corneliu Furculiță.

Sediul „Accent” TV și „Primul în Moldova”, cumpărat în 2018

Urmele oamenilor președintelui le găsim și la posturile de televiziune „Accent” TV și „Primul în Moldova”, care a început, din acest an, să retransmită emisiunile postului de televiziune rusesc „Pervîi Canal”. „Accent” TV și „Primul în Moldova” sunt gestionate de „Telesistem TV” SRL, care, din 2015, este proprietatea firmei rusești „Media Invest Service”, fondată și administrată de moldoveanul originar din Bălți, Vadim Ciubară. Compania rusească a fost înregistrată la Moscova în martie 2015 și are un capital social de doar 10 mii de ruble rusești.

Sediul “Accent TV” de pe str. Șciusev

În decembrie 2018, Vadim Ciubară a procurat un spațiu nelocativ cu o suprafață de 777 m.p. pe str. Sciusev din Chișinău, acolo unde își desfășoară activitatea postul TV „Primul în Moldova”. Un asemenea spațiu costă, la preț de piață, peste jumătate de milion de euro.

Alexandru Dodon și Vadim Ciubară (al doilea din dreapta)

Documentele privind înregistrarea companiei „Telesistem TV” arată că aceasta a aparținut, până în 2015, tot unei firme din Rusia, „Volga Export”, care a cumpărat-o în 2013 cu 30 de mii de euro, dar a vândut-o în 2015 lui Vadim Ciubară cu doar 12 mii de ruble rusești (aprox. 170 euro).

Aceleași documente arată că, din 2015, „Media Invest Service” a fost reprezentată în R. Moldova de către Vadim Filipov, membru CEC desemnat de PSRM, reprezentant al altor companii afiliate socialiștilor. Filipov a deținut procură generală și putea lua orice decizie în locul proprietarului, aflat la Moscova.

În noiembrie, firma lui Ciubară a preluat compania care gestionează ok.ru și mail.ru în Moldova

În luna noiembrie 2019, compania rusească Media Invest Service, fondată de Vadim Ciubară, a preluat și compania „Media Contact” SRL, cea care se prezintă drept entitatea care gestionează site-urile și rețelele de socializare cu cel mai mare impact din Moldova.

„Media Contact” este reprezentantul regional al „Mail.Ru Group” în Moldova. „Noi oferim servicii de plasare a publicității pe cele mai populare site-uri din Moldova: Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Мой Мир, VK, Noi.md, Unimedia”, se menționează pe site-ul casei de publicitate Media Contact, preluată recent de firma lui Ciubară.

Finii finilor lui Dodon și o pistă – Elveția

În afară de această companie, Vadim Ciubară nu are înregistrate pe numele său alte firme active în Federația Rusă. În vârstă de 39 de ani, Ciubară a fost unul dintre cei câțiva apropiați care l-au însoțit, în 2017, pe Igor Dodon pe muntele Athos. Este originar din Bălți, acolo unde locuiește mama sa, numele căreia apărea în anii 2000 în presa din România pentru o tranzacție care viza o tranzacție din Iași.

În august 2017, Igor Dodon și o parte din cei mai importanți oameni din anturajul său au fost pe muntele Athos. Printre ei a fost și Vadim Ciubară

În ultimul an a încercat să fie discret. Și-a șters fotografiile de pe rețelele de socializare sau și-a securizat conturile. ZdG a constatat însă că Vadim și Natalia Ciubară sunt finii de cununie ai lui Lilian și Diana Filipov, care sunt finii cuplului Galina și Igor Dodon.

Fina și nașa. Natalia Ciubară și Diana Filipov, soția lui Lilian Filipov, finul și ofițerul de protecție al președintelui

Pe o rețea de socializare, Natalia Ciubară afișează fotografii din mai multe călătorii, unele exotice. Cel mai des aceasta vizitează orașul elvețian Lugano, aflat la frontieră cu Italia, oraș în care s-a stabilit de câțiva ani sora sa, căsătorită cu un cetățean elvețian și angajată în calitate de administratoare a unei clinici dentare.

Natalia Ciubară, soția lui Vadim Ciubară, în Elveția

Răspunsurile președintelui

Igor Dodon a răspuns, în scris, la întrebările remise de ZdG. Acesta a negat că ar fi contribuit la „ascensiunea” financiară a persoanelor din anturajul său. Susține, totodată, că nu ar fi promovat în activitatea politică rude, colegi, prieteni sau cumetri, deși ZdG a constatat că mulți dintre oamenii din anturajul președintelui sunt rude, fini sau nași între ei.

Foto: Facebook/Igor Dodon

— În perioada ascensiunii dvs. politice, oameni din anturajul dvs., nași, fini, cumătri, consăteni sau colegi de facultate au dezvoltat mai multe afaceri. Mă refer aici la Alexandru și Ecaterina Dodon, fratele și cumnata dvs., la Ghenadie Merineanu, cumnatul dvs., Sergiu Catană, nașul, Oleg Teterea, prietenul, cumătru și vecinul, finul Lilian Filipov și familia sa, etc. Cât din succesul lor este contribuția dvs.?

— Nici unui cetățean al R. Moldova nu trebuie să-i fie în vreun fel îngrădit dreptul de a activa sau a face afaceri, iar asta se referă și la cei menționați de dvs. Nu cred că aceste persoane ar trebui să-și stopeze orice evoluție în viață doar pentru că mă cunosc sau au vreo legătură de rudenie cu mine. Nu cred că trebuie să se dezică de orice proiect personal, să stea, să nu facă nimic până îmi închei eu activitatea ca președinte al țării. Activitățile acestor persoane nu sunt în niciun fel legate de activitatea mea și nu au beneficiat de suportul meu.

— La 23 decembrie 2016, zi în care ați fost învestit în funcția de președinte, SPPS a angajat doi oameni care au devenit ofițeri de protecție: Lilian Filipov, finul dvs., și Sergiu Juncu, fratele nașei dvs. de cununie. Ați solicitat personal ca ei să fie angajați? Vi se pare corect ca persoane apropiate să vă asigure protecția, fiind plătite din bani publici?

— În primul rând, trebuie să le amintim cititorilor contextul în care activa atunci SPPS. Cu doar câteva zile înainte de învestirea în funcția de președinte, întreg serviciul de pază SPPS a fost scos din subordinea președintelui și trecut sub Guvernul lui Plahotniuc. Acest serviciu era cel care urma să îmi asigure protecție mie și familiei mele, în condițiile în care era sub controlul fostului regim. La acea etapă, am insistat ca, alături de mine, în echipa de protecție, să am oameni de încredere, pe care îi cunosc de mult timp, care îmi cunosc familia și despre care aveam certitudinea că nu mă vor trăda. La fel au procedat și alți demnitari, ultimul exemplu e chiar cel al fostului premier Maia Sandu, care a insistat, și eu am acceptat, să-și ia ofițer de pază o persoană cunoscută, imediat cum a fost învestită în funcția de premier. Acum, încercați să vă imaginați. În iunie anul curent, când am decis să acționez pentru înlăturarea fostului regim și când amenințările în adresa mea și a familiei erau foarte serioase, cam ce s-ar fi întâmplat, dacă nu aș fi avut acești oameni de încredere lângă mine, care să-mi ofere la timp sprijin și informații necesare. Președintele țării și familia sa erau protejați la acea vreme de o instituție controlată tocmai de cel pe care îl înlăturam de la putere. Oricât de profesioniști ar fi cei de la SPPS, iar acolo chiar sunt mulți profesioniști, pentru un demnitar poate fi uneori vital să își ia măsuri suplimentare de protecție, mai ales în condițiile în care am activat la vremea respectivă.

— Despre afacerile din agricultură ale mamei dvs., care în ultimii ani a cumpărat, la Sadova, mai multe terenuri agricole. Achizițiile au fost din banii dnei Galina sau sunt și investițiile dvs.?

— Mama mea locuiește în Sadova, iar terenurile care sunt înregistrate pe ea sunt în mare parte cote primite de părinții mei după lichidarea întreprinderii agricole colective. Respectiv, e vorba de o moștenire de decenii. O parte din terenuri sunt trecute de pe numele tatălui meu, decedat în 2013, o parte sunt în urma schimbului de terenuri în scop de consolidare, iar câteva au fost procurate. În orice caz, nu este vorba în niciun fel de investiții din banii mei.

— În ultima perioadă, vă petreceți weekendurile libere la Sadova, la tabăra de odihnă cu același nume, renovată în ultimii trei ani. Oamenii din Sadova spun asta. Tot ei spun că e baza dvs. Câți bani au fost investiți pentru renovarea ei? Imaginile surprinse cu drona arată că au fost investite milioane de lei.

— La această întrebare am răspuns detaliat și în 2016, de mai multe ori. Repet – acel obiectiv a fost scos la vânzare de fostul proprietar în anii 2014-2015 și urma să fie procurat de către niște investitori arabi. Am intervenit la acea etapă, am găsit un investitor cunoscut din Rusia (care mai are investiții în Moldova, în special în uzina Macon), care a și procurat tabăra și pe parcursul ultimilor ani a făcut investiții. Tabăra e în reparație și sper să fie redeschisă ca obiectiv turistic în câțiva ani. La fel cum mi-aș dori să vină investitori străini și în alte astfel de obiective aflate în paragină. Referitor la zvonul că mi-aș petrece weekendurile acolo, acesta e un fals. Dacă ați urmări activitatea mea, v-ați convinge că weekendurile le petrec în activități ce țin de funcția de șef de stat, la Chișinău. Nu prea am timp să mă odihnesc. Abia reușesc să-mi văd familia, cu atât mai puțin să merg prea des la Sadova. Merg acasă, la Sadova, mult mai rar decât înainte. Merg la casa părintească, uneori vizitez și alte locuri unde am copilărit, am vizitat și tabăra de odihnă și o voi mai face când voi mai ajunge în zonă, în limita timpului de care dispun.

— Știm că baza de odihnă e cumpărată de o firmă din Marea Britanie, dar care e reprezentată de un cetățean al Rusiei, originar din Moldova. Cumnatul dvs. s-a ocupat de gestionarea reparației. Vadim Filipov, fratele finului dvs. și membru al CEC din partea PSRM, reprezintă în litigii firma „Baza de Odihnă” SRL…

— După cum am menționat mai sus, tabăra a fost procurată de un investitor rus, iar suportul acestuia pentru chestii tehnice, de gestionare și de logistică, a fost acordat de mai multe persoane, inclusiv de unele recomandate de mine la acea etapă, când nu știa pe nimeni în zonă.

— Tot dl Filipov reprezintă prin procură firma ce deține postul TV „Primul în Moldova”, deținut de o firmă din Rusia care aparține lui Vadim Ciubară, finul finului dvs., Lilian Filipov. Familia Dodon a investit bani în această televiziune?

— Familia Dodon nu a investit în afaceri media, TV și nu deține alte proprietăți decât cele incluse în declarația de avere prezentată oficial.

— Dar la Exclusiv TV? Firma a fost condusă de dl Burduja, coleg de facultate cu soția dvs, Galina Dodon. E fondată de dl Furculiță, consăteanul dvs…

— Fiecare cetățean al R. Moldova are dreptul să facă investiții în ce domeniu dorește, să lanseze afaceri în conformitate cu legislația în vigoare. Nu cred că toți cei care au fost colegi de facultate cu mine, cu soția mea sau cei cu care ne cunoaștem, ar trebui să aibă aceste drepturi limitate. Și încă ceva, la o cercetare atentă veți vedea că, probabil, 99% dintre cei cu care lucrez, pe care i-am promovat în funcții, care au o minimă tangență cu activitatea mea politică sau de orice gen, nu-mi sunt nici rude, nici colegi, nici prieteni sau cumetri. Dacă veți privi lucrurile din această perspectivă, orice bănuială de favoritism va dispărea de la sine.

— Fratele dvs. s-a asociat cu Igor Chaika, despre care s-a scris că a finanțat Fundația „Din Suflet”, a Galinei Dodon, soția dvs. Sunt banii dlui Alexandru, investiți în firme din Rusia, sau sunt relațiile dvs. pe care le aveți cu Chaika?

— Dânsul, la fel ca alte sute de mii de cetățeni moldoveni, activează acum peste hotare. De mai mulți ani s-a stabilit la Moscova (la fel ca și cumnatul meu, fratele soției, care de mai bine de 10 ani muncește și locuiește cu familia la Moscova), unde are diferite activități, inclusiv unele afaceri cu dl Chaika, cu care se cunoaște de mult timp și au o colaborare. Activitatea lui nu depinde de faptul că și eu mă cunosc cu dl Chaika, în calitate de copreședinte al asociației oamenilor de afaceri „Delovaia Rossia”. E viața lui, activitatea lui, în care acționează așa cum consideră de cuviință, fără ca eu să mă implic. Referitor la Fundația „Din Suflet”, prin intermediul acesteia am reușit în ultimii ani să ajutăm sute de mii de cetățeni moldoveni: copii, bătrâni, familii care au rămas fără casă, familii cu mulți copii sau copii cu probleme de sănătate. Sursele financiare provin exclusiv din donații și nu este implicat banul public. Printre donatori sunt persoane fizice și juridice, rezidenți și nerezidenți ai Moldovei, printre care și ambasade străine acreditate la Chișinău (recent, Ambasada Chinei a venit cu un suport de câteva zeci de mii de dolari pentru unele instituții medicale). Unii donatori au dorit să fie făcut public gestul lor, alții nu. Însă, orice leu care intră pe conturile Fundației e utilizat exclusiv pentru suportul persoanelor nevoiașe, fiind și o evidență strictă în acest sens.

Cum (nu) au reacționat „oamenii președintelui” la solicitarea de a discuta cu ZdG

Vadim Filipov

Vadim Filipov, avocat, membru al CEC delegat de PSRM

„Erau persoane diferite care au contractat serviciile mele. Careva persoane legate cu persoana respectivă (Igor Dodon, n.r.) nu am văzut. Contractul sau mandatul nu a fost semnat de dlui. Numele lui nu figura nici ca administrator. Eu am reprezentat interesele la multe persoane juridice începând cu 2009. Așa mi-i meseria. Nu vreau să mă expun asupra acestor momente (că fratele său este finul lui Igor Dodon). Sunt lucruri personale”.

Lilian Filipov

Lilian Filipov, ofițerul de protecție al președintelui și finul său de cununie

A evitat să discute cu ZdG, deși am solicitat o discuție cu acesta prin intermediul SPPS, dar și prin intermediul fratelui său, Vadim.

Ecaterina Dodon, soția lui Alexandru Dodon și cumnata președintelui

Ecaterina Dodon

(Am rugat-o să ne ofere o posibilitate de a-l contacta pe soțul său, Alexandru Dodon)

„Eu v-am înțeles, dar… Mă scuzați, vă rog, dar… Nu știu care corectitudine, a dvs. sau, dar mă scuzați, dar eu așa informație nu vă pot da și nici nu am dorință, pentru că ce citesc din spusele dvs. e incorect, le îndoiți așa cum vreți dvs. Ne cerem scuze… (și a închis)”.

Dinari Cojocaru

Dinari Cojocaru, consilier municipal PSRM, finul lui Alexandru Dodon, medic de profesie

Ne-a spus inițial că este „într-o intervenție”. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon.

Oleg Teterea, deputat PSRM, prieten și cumătru cu președintele Igor Dodon

Oleg Teterea

(După ce i-am spus că vrem să discutăm despre relația de prietenie pe care o are cu președintele Igor Dodon)

„Aveți nevoie de un articol interesant, mă uit eu. Dar ce, dvs. nu aveți materiale? Materiale de care aveți nevoie să mă întrebați. Haideți mai bine mă sunați la ora 4”. L-am telefonat la ora 16.15. Nu a răspuns. Ulterior, în jurul orei 17.00, ne-a anunțat că nu mai poate vorbi și că „timp de două minute”, cât i-am solicitat. „În două minute nu o să ne lămurim, că știu că aveți întrebări multe la mine”, a precizat Teterea.

Petru Burduja

Petru Burduja, ex-administrator „Exclusiv Media”, coleg de facultate cu Galina Dodon

„Sunt în ședința comisiei. Reveniți după ora 14.30.” Ulterior nu a mai răspuns la telefon.

Corneliu Furculiță

Corneliu Furculiță, deputat PSRM, fondator „Exclusiv Media”, originar din Sadova

„Noi preferăm să discutăm cu presa prin intermediul serviciului de presă. Contactele serviciului de presă le cunoașteți. Vă adresați la ei… La serviciul de presă al partidului. Eu sunt deputat din partea partidului. Eu am fost votat pe listele de partid și reprezint partidul, dacă nu cunoașteți. Cetățenii au ales un partid și dezideratele acestui partid. La revedere”.