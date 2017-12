(VIDEO, DOC) „Regele” gheretelor de la Pretura Centru

Familia pretorului interimar al sectorului Centru, mun. Chişinău, Pavel Rusu, gestionează mai multe gherete din Chişinău. Soţia pretorului, Tamara Rusu, profesoară şi directoare adjunctă la Liceul „Gheorghe Asachi”, este fondatoarea firmei „Petra TP” şi administrează câteva gherete, inclusiv cea care vinde cafea la intersecţia străzilor Puşkin şi 31 august 1989. Nora pretorului, Inga Lupu, este fondatoarea unei alte firme implicate în afaceri cu gherete. Pretorul, făcând uz de funcţiile pe care le-a ocupat sau le ocupă, facilitează businessul familiei sale, semnând note de serviciu în favoarea activităţii gheretelor. Pretorul a refuzat să discute cu noi, reporterul ZdG fiind dat afară din biroul său de la Pretura Centru.

„Ghereta Neamului”, aşa cum a fost numită de internauţi toneta de cafea din faţa Liceului „Gheorghe Asachi”, a fost instalată în noaptea de 22 spre 23 august 2015. În locul unui chiosc mic, care comercializa ziare, a apărut o încăpere mult mai spaţioasă. Peste câteva zile, în timpul unei şedinţe de la Primărie, primarul general Dorin Chirtoacă şi viceprimarul Nistor Grozavu declarau că, atunci, nu era prevăzută vreo procedură de înlocuire a gheretelor, astfel încât a fost posibilă evacuarea acelui chioşc mic şi instalarea altuia, mult mai spaţios. „Ceea ce avem la „Gheorghe Asachi” deja nu e gheretă. E magazin în toată legea, chiar dacă de mici dimensiuni. E din materiale scumpe, geamuri termopan, aer condiţionat în interior, conectat la apă şi canalizare. Ea nu arată rău, vă spun sincer. Comparativ cu ceea ce avem este chiar o mare diferenţă, însă nu ăsta e scopul, să înlocuim gheretele vechi cu gherete noi. Din câte înţelegem, acest agent economic cu acest chioşc a trecut prin sistemul de acte normative existent fără să încalce ceva”, declara atunci Chirtoacă, adăugând că va semna o dispoziţie în urma căreia şi înlocuirea unei gherete să aibă nevoie de autorizare, ceea ce lipsea la acel moment.

„Ghereta neamului” Rusu din faţa Liceului „Asachi”

Familia pretorului interimar al sectorului Centru, Pavel Rusu, a intrat în afacerea cu gherete în octombrie 2014, când „Carilia” SRL a cumpărat 18 chioşcuri de la „Omnia Presa”, printre care şi unul amplasat la intersecţia str. Puşkin şi 31 August 1989, înlocuit ulterior cu toneta de cafea. Aşa cum menţionau Chirtoacă şi Grozavu, ghereta apărută peste noapte în august 2015 aparţinea firmei „Carilia”, care, în acel moment, o avea ca unic asociat pe Lia Neukirch, fiica actualului pretor interimar al sectorului Centru. Totodată, administrator al firmei era Inga Lupu, soţia lui Igor Lupu, fiul pretorului Pavel Rusu. Igor Lupu care, în noiembrie 2011, şi-a modificat numele de familie din Rusu în Lupu, este directorul Întreprinderii de Stat Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare (CMAC). Atunci, scandalul creat de apariția gheretei de cafea s-a stins după ce presa a scris că Lia Neukirch este soţia unui fost anagajat străin al misiunii OSCE din R. Moldova, fără a face însă legătura cu funcţionarul de la Pretura Centru.

În august 2015, atunci când a fost instalată ghereta de cafea a fiicei şi nurorii lui Pavel Rusu, acesta deţinea funcţia de şef al Secţiei social-economice din cadrul Preturii Centru, în atribuţiile căreia intră şi eliberarea autorizaţiilor pentru comerţ. În mai 2017, administratoarea Inga Lupu a devenit şi unic asociat al firmei „Carilia”, luând locul cumnatei sale, Lia Neukirch. În prezent, ghereta de cafea din scuarul Liceului „Gheorghe Asachi” este gestionată de firma „Petra T.P”, fondată în mai 2016 de Tamara Rusu, soţia pretorului interimar, tot ea şi administratoarea firmei. Tamara Rusu este profesoară de fizică şi directoare adjunctă a Liceului „Gheorghe Asachi”, pe teritoriul căruia e amplasată ghereta.

Gheretă identică şi pe strada Testemiţeanu

O altă tonetă care vinde cafea şi sucuri naturale, identică cu cea din scuarul Liceului „Gheorghe Asachi”, a fost amplasată recent la intersecţia străzilor Testemiţeanu şi Vârnav, un loc foarte aglomerat, în zona Spitalului Clinic Republican, a Clinicii Spitalului Republican şi a Centrului Republican de Diagnostic Medical. Vânzătorul din chioşc nu ne-a oferit un bon fiscal pentru cafeaua cumpărată, motivând că aparatul de casă nu funcţionează. În interior, însă, erau afişate acte în care figura numele firmei „Carilia”. Conform unui contract de comodat semnat pe 11 noiembrie 2017, pe care ZdG l-a obţinut, toneta din preajma Spitalului Republican a trecut de la „Carilia” la „Petra T.P.”. Acelaşi contract prevede că ghereta este transmisă de la firma nurorii la cea a soţiei pretorului Pavel Rusu „cu titlu gratuit de folosinţă temporară”, pe o perioadă de 3 ani.

Cauză penală pentru autorizarea unei gherete

O altă gheretă care aparţine firmei „Carilia” este amplasată la intersecţia str. Mitropolit Varlaam şi Armenească, în preajma Pieţei Centrale. Pentru buna funcţionare a acestei gherete, „Carilia” SRL se „luptă” cu Primăria Chişinău din februarie 2016, ajungându-se şi în instanţa de judecată. Mai întâi, pe 12 februarie 2016, viceprimarul Nistor Grozavu a semnat o dispoziţie „cu privire la stoparea activităţii şi evacuarea gheretei”. În acea dispoziţie se spunea că agentul economic trebuie să evacueze ghereta în termen de 5 zile, în caz contrar, aceasta urma să fie evacuată forţat de către serviciile Preturii Centru. Totodată, în dispoziţia semnată de Grozavu se făcea referire la un proces penal iniţiat de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) pe marginea eliberării autorizaţiei pentru ghereta din str. Varlaam colţ cu Armenească. Dar, dispoziţia de evacuare semnată de Grozavu la 12 februarie 2016 nu a fost respectată, iar peste câteva zile, pe 26 februarie, „Carilia” SRL a trimis o cerere prealabilă Primăriei Chişinău, cerând anularea dispoziţiei. Firma cataloga decizia de evacuare a gheretei ca fiind „un act ilegal, emis contrat legii”. În cererea prealabilă a firmei se mai menţiona că pornirea unei cauze penale de către CNA „nu poate duce la nulitatea actelor administrative din considerent că orice persoană acuzată de un delict e prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, într-un proces judiciar public”.

Contactaţi de ZdG, reprezentanţii CNA au confirmat că un astfel de dosar se află în gestiunea instituţiei: „Cauza este pornită pe faptul depăşirii atribuţiilor de serviciu de către factori de decizie ai Primăriei Chişinău la eliberarea autorizaţiei pentru agentul economic „Carilia”. Deocamdată se efectuează acţiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanţelor cazului”.

Judecătorii şi Grozavu cer evacuarea, Rusu spune că nu este posibil

La 26 octombrie 2016 „Carilia” SRL a acţionat Primăria Chişinău în judecată, cerând, din nou, anularea dispoziţiei de evacuare a gheretei. Pe 18 noiembrie 2016, acţiunea înaintată de „Carilia” a fost respinsă integral de Judecătoria Centru. Firma, deţinută la acel moment de fiica pretorului şi administrată de nora sa, a contestat hotărârea, dosarul ajungând la Curtea de Apel (CA) Chişinău. Pe 21 februarie 2017, și CA Chişinău a respins apelul „Carilia” SRL, menţinând hotărârea Judecătoriei Centru, care a devenit, astfel, executorie.

Pe 5 septembrie 2017, şeful Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei Chişinău, Valeriu Bogdan, l-a înştiinţat pe primarul general interimar, Nistor Grozavu, că, ţinând cont de dispoziţia din februarie 2016, dar şi de hotărârea CA, ghereta firmei „Carilia” urmează a fi evacuată. Grozavu a redirecţionat scrisoarea la Pretura Centru cu menţiunea „Rog măsuri”, indicând şi un termen – 5 octombrie 2017. Drept răspuns, pe 20 octombrie, pretorul interimar al sectorului Centru, Pavel Rusu, îi comunică primarului interimar Nistor Grozavu că „nu este posibilă executarea dispoziţiei din motiv că există autorizaţia de funcţionare nr. 32630 din 10.06.2015 şi că urmează a fi executată la expirarea termenului de valabilitate”. Patru zile mai târziu, Grozavu scrie, pe scrisoarea trimisă de Rusu, că „orice gheretă, ca obiectiv amplasat provizoriu, poate fi evacuată şi până la expirarea termenului”, indicând un nou termen de executare a dispoziţiei de evacuare a gheretei – 25 noiembrie 2017. Deşi a expirat şi acest termen, ghereta din preajma Pieţei Centrale continuă să funcţioneze, fiind împărţită de 4 vânzători: doi de legume şi fructe şi alţi doi de haine. Aceştia ne-au spus că sunt simpli vânzători şi nu cunosc cui aparţine ghereta.

Averea şi donaţiile de milioane ale soților bugetari Rusu

Soţii Petru şi Tamara Rusu deţin un imobil impunător, cu două etaje şi mansardă, în Stăuceni. Potrivit actelor cadastrale, casa de 128 m.p. a fost cumpărată în 2004. În 2012, pretorul a dat în exploatare o altă construcţie, de 101 m.p., amplasată pe acelaşi teren. Vecinii spun însă că în acest imobil locuieşte fiul pretorului, Igor Lupu, directorul CMAC, iar familia lui Pavel Rusu ar locui într-o altă casă din apropiere, care, conform actelor de la Cadastru, este înregistrată pe numele Liei Neukirch, fiica pretorului, care, în prezent, locuieşte la Viena.

În declaraţia de avere şi interese personale pentru 2016, Pavel Rusu mai indică o casă de 47 m.p. şi două construcţii accesorii, de 36 şi 20 m.p., care i-au fost donate în 2008.

În 2016, pretorul şi-a cumpărat o maşină de teren, Land Rover Range Rover Vogue, fabricată în 2007, indicând un preţ de 84 de mii de lei, echivalentul a 4 100 de euro, în timp ce preţul de piaţă al unui astfel de automobil, cu acelaşi an de fabricare, este de cca 20 de mii de euro.

În 2016, fiind şef de secţie la Pretura Centru, Pavel Rusu a încasat un salariu de 92 560 lei, adică 7.731 de lei lunar. De asemenea, în declaraţia pe 2016, la compartimentul „Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit”, pretorul indică donaţii de 1,1 milioane de lei. Din declaraţie nu este clar însă dacă familia Rusu este cea care a primit donaţiile sau cea care le-a făcut.

Reporterul ZdG, dat afară din biroul pretorului

Am încercat să luăm legătura cu Pavel Rusu prin intermediul anticamerei de la Pretură. Secretara a însă a făcut trimitere la noua dispoziţie a primarei interimare, Silvia Radu, conform căreia comunicarea cu angajaţii Primăriei Chişinău se face exclusiv prin intermediul purtătorului de cuvânt al Primăriei, Vadim Brânzaniuc. Acesta, după ce l-a contactat pe Rusu, ne-a spus că pretorul l-a rugat să ne transmită că despre „activitatea lui personală n-o să vrea să vorbească cu nimeni”. Ulterior, tot prin intermediul purtătorului de cuvânt al Primăriei, am transmis prin e-mail întrebările ZdG către pretor. Deşi Brânzaniuc ne-a confirmat că întrebările au ajuns la pretor, acesta nu ne-a răspuns la e-mail. Astfel, a doua zi, am mers la Pretura Centru pentru a vorbi cu Pavel Rusu. După ce l-a informat că-l aşteptăm în anticameră, secretara ne-a spus că pretorul nu va discuta cu noi, pe motiv că ar fi foarte ocupat. Am aşteptat în anticameră aproximativ o oră. Între timp, în biroul pretorului au intrat şi au ieşit mai multe persoane, inclusiv angajaţi ai preturii. Am încercat şi noi să intrăm în birou, împreună cu un angajat, pentru a discuta cu pretorul, dar acesta s-a ascuns după uşă, iar un alt angajat, care s-a prezentat ca fiind Andrei Rotaru (n.r., şeful Secţiei social-economice a Preturii Centru), a bruscat reporterul ZdG, împingându-l afară din birou.

Astfel, nu am reuşit să aflăm dacă funcţiile pe care le-a deţinut Pavel Rusu la Pretură i-au ajutat sau nu pe membrii familiei sale să-şi desfăşoare afacerea cu gherete şi nici de ce nu este încă evacuată ghereta de la intersecţia str. Varlaam şi Armenească, deşi există o decizie definitivă a CA, dar şi o dispoziţie a primarului general. De asemenea, am vrut să-l întrebăm pe pretor detalii despre donaţiile de peste un milion de lei care figurează în declaraţia de avere şi interese personale pentru 2016, dar şi din ce surse financiare a cumpărat şi a construit imobilele de la Stăuceni în condiţiile în care atât el, cât şi soţia sa, sunt bugetari şi au încasat, în ultimii ani, salarii modeste.

UPDATE 1: miercuri, 29 noiembrie, după ce Pavel Rusu a aflat că în ZdG va apărea un material despre afacerea familiei sale, ghereta de 12 m.p. de la intersecția str. Armenească și Varlaam a fost evacuată.

UPDATE 2: joi, 30 noiembrie, primara interimară a mun. Chișinău, Silvia Radu, a anunțat că l-a eliberat din funcție pe directorul interimar al Direcției generale transport public și căi de comunicație, Oleg Poiată, care, astfel, urmează să revină în funcția de pretor al sectorului Centru al Capitalei, funcție deținută până acum de interimarul Pavel Rusu.